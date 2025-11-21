Yas Waterworld — знаменитый аквапарк, расположенный в Абу-Даби.
Вас ждут захватывающие приключения для всей семьи: водные горки, игровые зоны, детские бассейны, рестораны, зоны отдыха и неограниченный доступ ко всем водным развлечениям на целый день!
Описание билетаМир головокружительных приключений Проведите незабываемый день в Yas Waterworld, знаменитом аквапарке, расположенном на острове Яс в Абу-Даби. В Yas Waterworld более 40 захватывающих аттракционов, горок и развлечений для всей семьи. Малыши могут весело провести время в детских бассейнах, а взрослые любители острых ощущений смогут покорить новые вершины. Пока вы отдыхаете и получаете новые ощущения, за вами следят профессиональные спасатели. В аквапарке также расположены зоны отдыха и рестораны для всей семьи. Yas Waterworld — это безопасность, комфорт и незабываемые впечатления! Важная информация:
- Билет дает доступ к неограниченному количеству аттракционов в Yas Waterworld на весь день.
- Билет действителен не менее месяца с даты покупки.
- Время работы парка с 10:00 до 18:00.
- Детям до 3 лет билет не требуется (проход бесплатный).
- Аквапарк оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В этом случае возврат средств не производится.
- Допустимо взять 0,5 воды с собой, с едой и другими напитками на территорию аквапарка проходить нельзя.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Yas Waterworld (доступ к неограниченному количеству аттракционов на весь день)
Что не входит в цену
- Трансфер
- Питание и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Yas Waterworld, Аквапарк · Abu Dhabi, Yas Island, Yas Island South, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway Street, 3/1
Завершение: Yas Waterworld
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Абу-Даби
