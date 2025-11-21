Мои заказы

Входной билет в аквапарк Yas Waterworld

Yas Waterworld — знаменитый аквапарк, расположенный в Абу-Даби.

Вас ждут захватывающие приключения для всей семьи: водные горки, игровые зоны, детские бассейны, рестораны, зоны отдыха и неограниченный доступ ко всем водным развлечениям на целый день!
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld

Описание билета

Мир головокружительных приключений Проведите незабываемый день в Yas Waterworld, знаменитом аквапарке, расположенном на острове Яс в Абу-Даби. В Yas Waterworld более 40 захватывающих аттракционов, горок и развлечений для всей семьи. Малыши могут весело провести время в детских бассейнах, а взрослые любители острых ощущений смогут покорить новые вершины. Пока вы отдыхаете и получаете новые ощущения, за вами следят профессиональные спасатели. В аквапарке также расположены зоны отдыха и рестораны для всей семьи. Yas Waterworld — это безопасность, комфорт и незабываемые впечатления! Важная информация:
  • Билет дает доступ к неограниченному количеству аттракционов в Yas Waterworld на весь день.
  • Билет действителен не менее месяца с даты покупки.
  • Время работы парка с 10:00 до 18:00.
  • Детям до 3 лет билет не требуется (проход бесплатный).
  • Аквапарк оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В этом случае возврат средств не производится.
  • Допустимо взять 0,5 воды с собой, с едой и другими напитками на территорию аквапарка проходить нельзя.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Yas Waterworld (доступ к неограниченному количеству аттракционов на весь день)
Что не входит в цену
  • Трансфер
  • Питание и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Yas Waterworld, Аквапарк · Abu Dhabi, Yas Island, Yas Island South, Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Highway Street, 3/1
Завершение: Yas Waterworld
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Билет дает доступ к неограниченному количеству аттракционов в Yas Waterworld на весь день
  • Билет действителен не менее месяца с даты покупки
  • Время работы парка с 10:00 до 18:00
  • Детям до 3 лет билет не требуется (проход бесплатный)
  • Аквапарк оставляет за собой право приостановить работу аттракционов без предварительного уведомления. В этом случае возврат средств не производится
  • Допустимо взять 0,5 воды с собой, с едой и другими напитками на территорию аквапарка проходить нельзя
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Абу-Даби

Похожие экскурсии из Абу-Даби

Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби
10 часов
1 отзыв
Билеты
Комбобилет в парки аттракционов Абу-Даби
Посетите четыре удивительных парка в Абу-Даби с одним билетом! Развлечения для всей семьи без ограничений во времени. Отличный выбор для активного отдыха
Начало: На острове Yas Island
21 ноя в 10:00
22 ноя в 10:00
$135 за билет
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Пешая
8 часов
8 отзывов
Билеты
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Начало: Yas Island, Abu Dhabi
Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$135 за билет
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Пешая
2 часа
8 отзывов
Билеты
Путешествие в мир искусства: билеты в музей Лувр Абу Даби
Начало: Музей Лувр Абу Даби
Расписание: Часы работы: ежедневно, кроме понедельника. Вт -Чт с 10:00 до 18:30. Пт -Вс с 10:00 до 20:30.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$18 за билет
У нас ещё много экскурсий в Абу-Даби. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Абу-Даби