Билеты
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Начало: Yas Island, Abu Dhabi
Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$135 за билет
Индивидуальная
до 6 чел.
Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
Начало: Обговаривается с заказчиком
Расписание: Время проведения экскурсии выбирается индивидуально
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$220 за всё до 6 чел.
Билеты
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld
Начало: Yas Waterworld, Аквапарк · Abu Dhabi, Yas Island, ...
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
$78.50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина5 ноября 2025Ездили из Дубая на экскурсию в Абу Даби с гидом Умаром. Путешествие было на комфортной машине с чистым салоном. Также
- ААнна11 сентября 2025Купила билет за 3 дня до посещения Российской картой, пришел буквально через день. На входе QR код сработал без проблем,
- AAnna16 мая 2025Парки Огонь 🔥 к посещению рекомендую. На один парк планируйте один день. Удобно что по этому билету можно посетить в разные дни, с разницей между посещениями до 6 дней.
- ААнна11 мая 2025спасибо большое Фариду за прекрасную экскурсию по Абу-Даби! Пожалели, что познакомились с Фаридом в последний день нашего пребывания в ОАЭ
- ЕЕлена11 мая 2025Спасибо огромное Фариду, промчались за 8 часов по всем достопримечательным местам Абу-Даби который мы хотели посетить. Всё что хотели успели,
- IIgor3 мая 2025Были в Sea world(взять теплые вещи с собой обязательно,т. к. есть там место, где живут пингвины и там очень холодно,
- ДДенис14 апреля 2025Нас 5ро - семья, 2е родителей и дети 6, 11 и 18 лет, были в апреле 2025. 4ро выбрали аквапарк
- ММария29 марта 2025Все было замечательно, узнали много интересного. Учли все наши пожелания, показали красивые места.
- ИИнна26 марта 2025В Абу-Даби были проездом между стыковочными рейсами. Заказали экскурсию по городу. Нас встретил Роберто прямо в аэропорту. Помог разобраться, сто
- ЕЕгор25 марта 2025Спасибо Фариду за качественно и интересно проведенную экскурсию! Мы обсудили и согласовали программу и локации, которые мы хотели посетить, Далее все было четко, быстро. Составили впечатление о городе и достопримечательностях. Фарид рассказал много полезной информации. Очень рекомендую!
- VVictor20 марта 2025Все отлично! Электронные билеты, действительно, гораздо дешевле билетов на месте. Если хотите посетить два парка за день, обратите внимание на
- ММАРИНА8 марта 2025Ребята, всё прошло замечательно, спасибо большое!!!
- ВВиталий14 января 2025На острове Саадият, мы увидели экстравагантный “музей без стен” – Лувр Абу Даби, а на острове Яс- всемирно известный тематический
- ВВиринея9 января 2025Я в восторге от возможности приобрести по карте мир два билета, практически по цене одного)) Оплатила $114, менеджер связалась со
