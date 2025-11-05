читать дальше

и океанариум, сын 18 лет выбрал океанариум и феррари парк. В аквапарк ходили во вторник, вроде неплохое время народу много конечно, но прокатиться можно, лучше идти прям с утра чтоб на все успеть, не самый большой, но достойный, еда дорогая, но поесть наверное прийдется, рюкзаки шманают, но не сильно, вероятно что-то можно с собой взять, но на день врядли хватит. В океанариум ходили в четверг, тоже хорошо, от океанариума очень приятные впечатления - кто- то тут писал что в Москве также - ну странный отзыв, тут все намного круче, столько тематических залов, все ухожено, куча панорамных стекол, животные довольные, чуть ли не руками можешь их трогать - никто не визжит -"нельзя" и тд. Еда тоже дорогая, рюкзаки шманали жестко, колу отобрали - можно воду, чипсы сначала отобрали, потом оставили - можно типа еду для детей брать. Получилось что тут брать дешевле чем на оф сайте 114$ против 134$, ну и естественно платишь нашей картой или СБП что несомненно удобно, здесь организатор был более сдержанный но на вопрос ответил, и билеты прислал, ездили в пустыню там вообще организатор четкий - здесь пойдет