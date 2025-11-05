Мои заказы

Найдено 3 экскурсии в категории «Аквапарк Yas Waterworld» в Абу-Даби на русском языке, цены от $78. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Пешая
8 часов
8 отзывов
Билеты
Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
Начало: Yas Island, Abu Dhabi
Расписание: Вы можете посетить выбранные парки в любое удобное для вас время
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
$135 за билет
Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
Начало: Обговаривается с заказчиком
Расписание: Время проведения экскурсии выбирается индивидуально
Сегодня в 02:00
Завтра в 00:00
$220 за всё до 6 чел.
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld
Пешая
Билеты
Входной билет в аквапарк Yas Waterworld
Начало: Yas Waterworld, Аквапарк · Abu Dhabi, Yas Island, ...
Завтра в 10:00
17 ноя в 10:00
$78.50 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    5 ноября 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    Ездили из Дубая на экскурсию в Абу Даби с гидом Умаром. Путешествие было на комфортной машине с чистым салоном. Также
    читать дальше

    в машине была вода.
    Очень понравилось, как гид рассказывал про историю страны. Также порадовало то, что все билеты были приобретены гидом заранее и нам не приходилось стоять в очередях.
    Гид учел все наши пожелания по местам и нигде не торопил.
    Атмосфера была доброжелательная, мы остались довольны.

  • А
    Анна
    11 сентября 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Купила билет за 3 дня до посещения Российской картой, пришел буквально через день. На входе QR код сработал без проблем,
    читать дальше

    сходили в 2 парка Ferrari и warner. Добирались на бесплатном автобусе из Дубая в Абу даби (смотрите на сайте острова яс). Спасибо за возможность купить билет!

  • A
    Anna
    16 мая 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Парки Огонь 🔥 к посещению рекомендую. На один парк планируйте один день. Удобно что по этому билету можно посетить в разные дни, с разницей между посещениями до 6 дней.
  • А
    Анна
    11 мая 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    спасибо большое Фариду за прекрасную экскурсию по Абу-Даби! Пожалели, что познакомились с Фаридом в последний день нашего пребывания в ОАЭ
    читать дальше

    — очень хотели бы попасть и на другие экскурсии этого гида, но уже пообещали себе, что вновь вернемся 🙏🏽

    Максимально много полезной интересной информации рассказывал Фарид, комфортно вел машину, учитывал наши пожелания по локациям (где то хотели пофотографироваться, а где то наоборот долго не останавливаться)

    В общем очень комфортный гид, наша компания осталась в восторге🥹🥹🥹

  • Е
    Елена
    11 мая 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    Спасибо огромное Фариду, промчались за 8 часов по всем достопримечательным местам Абу-Даби который мы хотели посетить. Всё что хотели успели,
    читать дальше

    даже больше. Спокойно без суеты все посмотрели. Фарид очень грамотно рассказывал, отвечал на все наши вопросы. Ставим 5 баллом. Очень впечатлительная экскурсия с очаровательным и юморным гидом! Спасибо

  • I
    Igor
    3 мая 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Были в Sea world(взять теплые вещи с собой обязательно,т. к. есть там место, где живут пингвины и там очень холодно,
    читать дальше

    все ходят в куртках) и Warner bros. (Здесь взять закрытую обувь, т. к. не пустят на аттракцион Джокера. Места очень крутые и обязательны к посещению. Очереди длинные правда.

  • Д
    Денис
    14 апреля 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Нас 5ро - семья, 2е родителей и дети 6, 11 и 18 лет, были в апреле 2025. 4ро выбрали аквапарк
    читать дальше

    и океанариум, сын 18 лет выбрал океанариум и феррари парк. В аквапарк ходили во вторник, вроде неплохое время народу много конечно, но прокатиться можно, лучше идти прям с утра чтоб на все успеть, не самый большой, но достойный, еда дорогая, но поесть наверное прийдется, рюкзаки шманают, но не сильно, вероятно что-то можно с собой взять, но на день врядли хватит. В океанариум ходили в четверг, тоже хорошо, от океанариума очень приятные впечатления - кто- то тут писал что в Москве также - ну странный отзыв, тут все намного круче, столько тематических залов, все ухожено, куча панорамных стекол, животные довольные, чуть ли не руками можешь их трогать - никто не визжит -"нельзя" и тд. Еда тоже дорогая, рюкзаки шманали жестко, колу отобрали - можно воду, чипсы сначала отобрали, потом оставили - можно типа еду для детей брать. Получилось что тут брать дешевле чем на оф сайте 114$ против 134$, ну и естественно платишь нашей картой или СБП что несомненно удобно, здесь организатор был более сдержанный но на вопрос ответил, и билеты прислал, ездили в пустыню там вообще организатор четкий - здесь пойдет

  • М
    Мария
    29 марта 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    Все было замечательно, узнали много интересного. Учли все наши пожелания, показали красивые места.
  • И
    Инна
    26 марта 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    В Абу-Даби были проездом между стыковочными рейсами. Заказали экскурсию по городу. Нас встретил Роберто прямо в аэропорту. Помог разобраться, сто
    читать дальше

    и как сделать, чтобы не было проблем при транзите. Провел нам экскурсию по основным достопримечательностям Абу-Даби. Комфортабельный автомобиль, приятное общение, много интересного узнали о городе и Эмиратах!
    Спасибо!

  • Е
    Егор
    25 марта 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    Спасибо Фариду за качественно и интересно проведенную экскурсию! Мы обсудили и согласовали программу и локации, которые мы хотели посетить, Далее все было четко, быстро. Составили впечатление о городе и достопримечательностях. Фарид рассказал много полезной информации. Очень рекомендую!
  • V
    Victor
    20 марта 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Все отлично! Электронные билеты, действительно, гораздо дешевле билетов на месте. Если хотите посетить два парка за день, обратите внимание на
    читать дальше

    время работы каждого, потому что, например SeaWorld работает с 10 до 17, а WB с 11 до 18, соответственно, сначала идем в SW к 10, а потом в WB до 18. Два парка за день это максимум и то лучше посещать один за день, потому что столько эмоций, которые не хочется смешивать друг с другом. Между парками вполне можно пройтись пешком, дорога занимает в среднем 30 минут, но можно взять и такси.

    В SeaWorld к пингвинам берите с собой теплые вещи (детям шапки или кофты с капюшоном), там реально очень холодно и лежит снег.

    Касательно сервиса, удобно, что можно оплатить российской картой. Билеты приходят на почту через пару часов после покупки.

  • М
    МАРИНА
    8 марта 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Ребята, всё прошло замечательно, спасибо большое!!!
  • В
    Виталий
    14 января 2025
    Столица, где мечты становятся реальностью: Абу-Даби
    На острове Саадият, мы увидели экстравагантный “музей без стен” – Лувр Абу Даби, а на острове Яс- всемирно известный тематический
    читать дальше

    парк “Феррари“,
    Великую белкя мечеть Шейха Заида, имеющая исключительно грациозный дизайн, изящную мраморную колоннаду, золотые люстры и самый большой в мире ковёр.

    Гид был просто шикарный. Фарид. Доступно, профессионально все рассказал, накормил вкусным ужином и помогал выбрать самые красивые места для экскурсии

  • В
    Виринея
    9 января 2025
    Билет в несколько парков: Ferrari, SeaWorld, Warner Bros. и YasWaterWorld
    Я в восторге от возможности приобрести по карте мир два билета, практически по цене одного)) Оплатила $114, менеджер связалась со
    читать дальше

    мной по электронной почте и спросила какие два парка я хотела бы посетить (я выбрала Феррари и Worner Bros.), после чего она мне прислала два билета в эти парки. Когда пришла в парк, то просто показала qr код и меня пропустили. Я бы еще настоятельно советовала покупать fast pass, чтобы не стоять в общих очередях на аттракционы. Эти фаст пассы продаются непосредственно в парках. В Феррари стоил 150 дирхам, а в Worner Bros 250 дирхам. С ними есть шанс, что вы успеете прокатиться на большинстве аттракционов.
    В билеты также входил обед. Пообедать можно не во всех ресторанах, - в каких именно, - нужно спрашивать у персонала на месте. Для получения обеда нужно предоставить qr код вашего входного билета. Обед в обоих парках был очень сытный и вкусный))) Спасибо большое организатору за такой сервис) Было бы круто, если бы еще что-нибудь придумали с fast passes, - чтобы их тоже была возможность купить через Спутник. Это было бы вообще супер))

