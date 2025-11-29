Окунитесь в мир королевской власти и истории в Каср Аль-Ватан, культовом дворце и культурном памятнике, расположенном в Абу-Даби.
Каср Аль-Ватан, построенный для демонстрации богатого наследия и культуры Объединенных Арабских Эмиратов, — это величественный дворец, отличающийся потрясающей архитектурой, изысканным дизайном и роскошными интерьерами.
Описание билетаГости дворца получают уникальную возможность прогуляться по его величественным залам. Вас ждёт встреча с настоящими сокровищами: стены украшены изящными произведениями искусства, изысканной каллиграфией и удивительными работами мастеров традиционных ремёсел. Здесь же хранится огромная коллекция старинных артефактов, рукописей и документов, которые позволяют по-настоящему заглянуть в прошлое и прочувствовать богатую культуру Объединённых Арабских Эмиратов. Но Каср Аль-Ватан — это не просто музей. Это живой центр культуры, где каждый может стать не только зрителем, но и участником. Для вас проводят увлекательные культурные мастер-классы, яркие традиционные представления и познавательные экскурсии. Всё это помогает лучше понять обычаи, традиции и ценности народа Эмиратов. Этот дворец является подлинным центром культуры, наследия и просвещения. Его определённо стоит посетить каждому, кто хочет понять и проникнуться красотой и величием истории ОАЭ. Важная информация:
- Билет возврату не подлежит • Билет с открытой датой, действует 3 месяца с момента покупки • Для детей до 3 лет входной билет не требуется (посещают бесплатно) • Обращаем ваше внимание, что до особого распоряжения три выставочных зала будут недоступны для посещения:.
- Зал «Дух сотрудничества» — Зал «Президентских банкетов» — Зал «Президентских подарков».
Дворец открыт для посещения с 11:00 до 18:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в Каср Аль-Ватан
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Аль-Рас-аль-Акхдар, Абу-Даби
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
