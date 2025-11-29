Билет с открытой датой в королевский дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби

Королевский дворец Каср Аль Ватан — один из самых впечатляющих архитектурных символов ОАЭ. Это не только резиденция правителей, но и дворец знаний и культуры, открытый для посетителей.
Вы станете гостями необычного места, где власть и мудрость строятся на традициях, образовании и диалоге между народами.
Описание билета
Обратите внимание: эта программа без гида — вы будете осматривать дворец самостоятельно.
- Вы полюбуетесь величественной архитектурой: сияющим белым фасадом, тончайшей резьбой по мрамору, узорными мозаиками и впечатляющим Главным залом
- Рассмотрите внутренние интерьеры в лучших традициях арабского зодчества — от массивных колонн до изящных световых орнаментов
- Узнаете о государственном устройстве ОАЭ, роли президента, Совета правителей и работе ключевых государственных институтов
- Познакомитесь с экспозициями, которые посвящены истории формирования страны, её политическим традициям и развитию молодой державы
- Откроете для себя культурное наследие арабского мира в залах, где собраны редкие манускрипты, карты и научные труды
- Увидите коллекцию дипломатических подарков — ювелирные изделия, декоративные предметы и произведения искусства
Организационные детали
- После бронирования на сайте вам придёт ссылка на доплату в рублях. После 100% оплаты в течение 12 часов мы отправим вам билет
- Билет будет с открытой датой и без указания точного времени посещения. Дворец открыт с 10:00 до 17:00, последний вход в 16:30. Поскольку это действующая резиденция, мы рекомендуем уточнять часы работы на день посещения
- Вам необходимо будет прийти к главному входу и показать билет на экране смартфона. Вы пройдёте во дворец без очереди
- Для детей до 3 лет включительно вход бесплатный
- Обратите внимание — обмен и возврат билета невозможны
ежедневно в 10:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Каср Аль Ватан
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Абу-Даби
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.
