Групповая
до 15 чел.
Абу-Даби: пешеходная экскурсия по дворцу Каср-аль-Ватан (на английском)
Начало: F864+Q7X Абу-Даби - Объединенные Арабские Эмираты
«Величие архитектуры и культурное наследие Откройте для себя роскошь и невероятную красоту дворца Каср Аль-Ватан — президентской резиденции ОАЭ, где сочетаются восточная традиция и современность»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$20.42 за человека
Билеты
Билет с открытой датой в королевский дворец Каср Аль Ватан в Абу-Даби
Побывать в резиденции, которая отражает единство мудрости, культуры и власти
Начало: У входа в Каср Аль Ватан
«Королевский дворец Каср Аль Ватан — один из самых впечатляющих архитектурных символов ОАЭ»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
23 ноя в 10:00
$18 за билет
Билеты
Входной билет в Королевский дворец Qasr Al Watan (Каср Аль-Ватан)
Начало: Аль-Рас-аль-Акхдар, Абу-Даби
«Но Каср Аль-Ватан — это не просто музей»
Расписание: Дворец открыт для посещения с 11:00 до 18:00
Завтра в 10:00
23 ноя в 10:00
$15.50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ААгапов24 апреля 2025Али провёл для нас отличную экскурсию. Поездка понравилась, можем смело рекомендовать.
- ММаксим10 апреля 2025Али был отличным гидом — профессиональным и очень хорошо рассказывал историю!
- ЗЗоя31 января 2025У меня остались замечательные впечатления от посещения Каср Аль-Ватан с гидом Зейном. Он был очень знающим, красноречивым и сделал экскурсию интересной и познавательной.
