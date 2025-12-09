Ночной Дубай — это энергия мегаполиса и утончённость Востока. Это место, где хочется снова и снова влюбляться — в огни, в ритм, в саму атмосферу. Вы увидите главные точки притяжения: небоскрёб Бурдж-Халифа, Дубай Молл, отель «Парус» и многое другое. И конечно, мы поговорим о культуре гостеприимства, местных традициях и философии города, который всегда стремится к невозможному.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Золотая рамка — интересный символ, который делит старый и новый Дубай.

Музей Будущего (снаружи) — архитектурное чудо с подсветкой словно из другого мира.

Пальма Джумейра — искусственный остров в форме пальмы с дорогими отелями и ресторанами.

Рынок Мадинат Джумейра — современный восточный базар, где прошлое встречается с будущим.

Мадинат Джумейра — арабская Венеция. Городок построен в традиционном восточном стиле — узкие улочки раскинулись вдоль водных каналов.

Бурдж-аль-Араб — один из самых узнаваемых символов Дубая и один из самых роскошных отелей в мире.

Отель «Атлантис» — настоящий дворец из арабских легенд.

Бурдж-Халифа — башня, без которой невозможно представить Дубай. Её огни видно из любой точки города, а со смотровой открывается невероятная панорама.

Дубай Молл — это не просто магазины. Здесь есть каток, аквариум, рестораны, танцующие фонтаны — вас ждёт целый мир веселья.

Примерный тайминг

Дорога от Аджмана до Дубая — 45 мин в одну сторону

В каждой локации у вас будет 15–30 мин, чтобы прогуляться и сделать фото

На последней остановке (Дубай Молл) у вас будет 2 часа

Организационные детали