Полюбоваться великолепным городом в вечерних огнях
Ночной Дубай — это энергия мегаполиса и утончённость Востока. Это место, где хочется снова и снова влюбляться — в огни, в ритм, в саму атмосферу.
Вы увидите главные точки притяжения: небоскрёб Бурдж-Халифа, Дубай Молл, отель «Парус» и многое другое.
И конечно, мы поговорим о культуре гостеприимства, местных традициях и философии города, который всегда стремится к невозможному.
Описание экскурсии
Золотая рамка — интересный символ, который делит старый и новый Дубай.
Музей Будущего (снаружи) — архитектурное чудо с подсветкой словно из другого мира.
Пальма Джумейра — искусственный остров в форме пальмы с дорогими отелями и ресторанами.
Рынок Мадинат Джумейра — современный восточный базар, где прошлое встречается с будущим.
Мадинат Джумейра — арабская Венеция. Городок построен в традиционном восточном стиле — узкие улочки раскинулись вдоль водных каналов.
Бурдж-аль-Араб — один из самых узнаваемых символов Дубая и один из самых роскошных отелей в мире.
Отель «Атлантис» — настоящий дворец из арабских легенд.
Бурдж-Халифа — башня, без которой невозможно представить Дубай. Её огни видно из любой точки города, а со смотровой открывается невероятная панорама.
Дубай Молл — это не просто магазины. Здесь есть каток, аквариум, рестораны, танцующие фонтаны — вас ждёт целый мир веселья.
Примерный тайминг
Дорога от Аджмана до Дубая — 45 мин в одну сторону
В каждой локации у вас будет 15–30 мин, чтобы прогуляться и сделать фото
На последней остановке (Дубай Молл) у вас будет 2 часа
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном Chevrolet Malibu с кондиционером, для каждого предусмотрена бутылка воды
По запросу можно провести экскурсию на кабриолете — уточняйте стоимость при бронировании.
Отдельно по желанию оплачивается подъём на смотровую площадку Бурдж-Халифа — от $50 и катание на лодке — около $10
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Нодир — ваша команда гидов в Аджмане
Я живу в ОАЭ с 2009 года и с удовольствием открою для вас эту удивительную страну с её роскошью, историей и скрытыми жемчужинами.
Моя команда — это опытные лицензированные гиды,
которых комфорт и безупречный сервис стоят на первом месте. Мы создаём индивидуальные маршруты, наполняем их атмосферой восточной сказки и заботимся о каждой детали, чтобы ваше путешествие стало незабываемым.
С нами вы получите не просто экскурсию, а эксклюзивный опыт, который останется в памяти на всю жизнь.