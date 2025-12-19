Мечеть шейха Зайда, деревня бедуинов и другие открытия в путешествии из Аджмана
Добро пожаловать в Абу-Даби, один из самых блистательных и богатых арабских городов! Во время нашего путешествия вы восхититесь архитектурой и убранством мечети шейха Зайда и рассмотрите королевский дворец.
Описание экскурсии
Белоснежный символ Эмиратов
Главной целью нашего путешествия станет посещение грандиозной действующей мечети шейха Зайда — центральной достопримечательности и архитектурной доминанты Абу-Даби. Именно здесь вы прочувствуете всю роскошь и богатство Эмиратов, рассматривая грациозные минареты, похожие на белоснежные шатры, мраморные молитвенные залы, инкрустированные самоцветами стены, золотые люстры и самый большой в мире ковёр. А минареты, отраженные в рукотворных озерах, перенесут вас в атмосферу сказки «Тысяча и одна ночь».
Кроме того, в нашей программе шикарный президентский дворец Каср Аль Ватан, построенный специально для приёма делегаций и глав государств. Вы познакомитесь с самыми яркими достижениями арабской цивилизации, любуясь нарядными залами дворца, золотой каллиграфией и подарками королевской семьи.
Культура и колорит Абу-Даби
В арабской столице вам откроются все стороны жизни Эмиратов — от непростой истории и самобытной культуры до современной политики. Вы проедете по главной улице Абу-Даби и зеленой набережной, заглянете на местный рынок фиников.
В начале или в конце программы вы также посетите рынок фиников (20-30 минут). Сможете продегустировать и купить финики и арабский кофе.
Организационные детали
Обратите внимание: Каср Аль Ватан — действующий дворец, он часто закрывается. В случае, если дворец будет закрыт, мы посетим Каср Аль Хосн — исторический форт в Абу-Даби или музей
В стоимость включены: трансфер из отеля и обратно, билеты во дворец Каср Аль Ватан
Вернёмся в отель ориентировочно в 22:00–22:30
в четверг и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$90
Дети до 12 лет
$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом отеле Аджмана
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 15289 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!