Вы попадёте в самый большой в мире крытый парк аттракционов — Ferrari World! Здесь вас ждут яркие впечатления, экстрим, история машин Феррари и самая скоростная в мире пневматическая американская горка.
Описание экскурсииБыстрее, чем Феррари Парк «Мир Феррари» — это самый большой в мире парк аттракционов, расположенный в помещении. Здесь даже есть самая быстрая в мире пневматическая американская горка «Формула Росса», которая менее чем за 5 секунд развивает скорость в 240 км/ч. А крышу огромного здания украшает самый большой логотип «Феррари», который когда‑либо создавался в мире. В парке множество самых разных аттракционов на любой вкус. Любители экстрима найдут здесь множество американских горок, а те, кто адреналин не любят, могут насладиться, к примеру, фильмами и выставками. Время работы парка: в понедельник с 10 до 18 часов, в остальные дни с 10 до 20 часов. Итальянский драйв В парке также есть музей‑галерея автомобилей Феррари, где представлены самые эксклюзивные современные и ретро‑модели. «Мир Феррари» построен в итальянском стиле 30‑х годов со множеством кафешек, ресторанов и интерактивных симуляторов, которые позволяют ощутить всю красоту и мощь машин этой знаменитой марки. Сразу два парка в одном билете Если вы планируете посетить несколько парков за всю поездку, то это отличный вариант сэкономить. Выберите билет с 2 парками — и вы сможете в этот же день побывать ещё в WARNER, SEAWORLD или YAS WATERWORLD на ваш выбор. Важная информация:
- Функция Fast Track даёт вам право пройти на аттракционы без очереди.
- При выборе билета с трансфером у вас будет около 5 часов свободного времени в парке. При покупке входного билета без дополнительных опций время ограничено только часами работы парка (с 12 до 20 ч).
- В парк можно пронести 0,5 л воды; продукты проносить запрещено. На территории парка есть кафе и магазины, а также бесплатные фонтанчики с питьевой водой.
- Если с вами будут дети, возьмите, пожалуйста, документы, подтверждающие их возраст.
- Для посещения некоторых горок в целях безопасности нужно быть выше определённой отметки. В парке есть аттракционы для семей с маленькими детьми.
Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник Четверг и Воскресенье (10.00 - 19.00)
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Аджмана
