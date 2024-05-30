Экскурсии по паркам Аджмана

Найдено 3 экскурсии в категории «Парки» в Аджмане на русском языке, цены от $89. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворцы и парки Абу-Даби
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
«Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов автомобилей «Ferrari» (бутик сувенирной продукции)»
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Из Аджмана: билет в парк Legoland
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«Парк LEGOLAND Dubai имеет площадь 28 гектаров, здесь около 40 аттракционов, игровых площадок, развлекательных программ для детей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    30 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
    читать дальше

    много интересной информации, ответы на любые вопросы! Президентский Дворец впечатлил особо! Еще раз спасибо за отлично проведенный день, от удачных покупок на финиковом рынке, вкусном и разнообразном обеде, до вечернего возвращения в отель!

  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Дворцы и парки Абу-Даби
    Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аджмане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дворцы и парки Абу-Даби
  2. Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
  3. Из Аджмана: билет в парк Legoland
Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 100. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
Экскурсии на русском языке в Аджмане (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парки», 10 ⭐ отзывов, цены от $89. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам