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Групповая
10 часов
Групповая экскурсия: Дворцы и парки Абу-Даби
Увлекательное путешествие по главным достопримечательностям Абу-Даби. Посетите Мечеть Шейха Заеда, Heritage Village и насладитесь обедом в арабском ресторане
Начало: Ваш отель
«Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов автомобилей «Ferrari» (бутик сувенирной продукции)»
Расписание: Четверг в 10:00
10 июня в 10:00
13 июня в 10:00
$89 за человека
Билеты
2 часа
Из Аджмана: билет в парк IMG Worlds of Adventure
Посетите IMG Worlds of Adventure в Дубае! Этот крытый парк аттракционов порадует всех возрастов. Динозавры, герои Marvel и Cartoon Networks ждут вас
Начало: Sheikh Mohammed Bin Zayed Road
«Подробнее Помимо аттракционов на территории парка присутствует необходимая для комфортного отдыха инфраструктура, включающая зону с магазинами, кафе и ресторанами, кинотеатром на 12 залов и др»
Расписание: Ежедневно
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
$100 за билет
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
«Парк LEGOLAND Dubai имеет площадь 28 гектаров, здесь около 40 аттракционов, игровых площадок, развлекательных программ для детей»
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Поездка получилась просто супер! Еще бы не жара), но время года такое. Отдельный большущий респект Александру, скучно не было совсем,
- ЕЕлена10 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Видели роскошный президентский дворец, прекрасную мечеть шейха Заида. С интересом примерили абайи - одежду местных женщин, без которых не пускают в мечеть. Сделали множество фото. Словом, остались самые лучшие воспоминания.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Парки»
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Сколько стоит экскурсия по Аджману в июне 2024
Сейчас в Аджмане в категории "Парки" можно забронировать 3 экскурсии от 89 до 100. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.61 из 5
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