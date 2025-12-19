Экстрим-сафари на джипах по красным пескам (из Аджмана)

Любителей приключений мы приглашаем прокатиться по Аравийской пустыне на джипе. Вас ждут 45 минут драйва среди золотых песчаных дюн и остановка на яркие фотографии.
Отдохнуть после катания вы сможете в бедуинской деревне: поужинаете и посмотрите традиционное шоу с огнём и танцами.
Описание экскурсии
Джип-сафари в пустыне. Вы отправитесь на комфортабельном трансфере покорять крутые песочные виражи на мощных джипах! Катание пройдёт в компании единомышленников и продлится 45 минут. Кроме того, будет остановка, чтобы сделать фото и перевести дух.
Ужин и развлечения в бедуинской деревне. Вас отвезут к шатрам, где предложат ужин и покажут захватывающее представление (танец живота и танура). По желанию вы покурите кальян, покатаетесь на верблюде и сфотографируетесь в национальной одежде.
Организационные детали
- Вас сопровождает только профессиональный англоговорящий водитель (это поездка без гида)
- Дорога туда-обратно до пустыни займёт 45 минут
- Сафари проходит на джипах в группах по 6 человек максимум. В лагере, где проходят ужин и шоу, могут присутствовать до 250 человек
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: трансфер из отелей Дубая, Шарджи или Аджмана, катание на джипах, ужин с безалкогольными напитками (шведский стол), живое представление из 3 или более номеров
- Дополнительно оплачивается (по желанию): сбор из отелей за чертой города (в том числе других Эмиратов), алкогольные напитки и кальян, индивидуальное катание на багги или квадроциклах
ежедневно в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$45
|Стандартный билет детский
|$40
|Стандартный билет взрослый + премиум лагерь
|$90
|Стандартный билет детский + премиум лагерь
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Аджмане
Провела экскурсии для 15289 туристов
Меня зовут Виктория. Более 10 лет я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Входит в следующие категории Аджмана
