За один день вы откроете для себя Дубай — один из самых роскошных, ошеломляющих и современных мегаполисов мира.
На экскурсии вы объедете визитные карточки города, от района Дубай Марина до небоскрёба «Бурдж-Халифа».
Ощутите дух Востока на рынке специй, увидите шоу фонтанов и с моей помощью разберётесь в истории и повседневной жизни Эмиратов.
Описание экскурсии
«Старый» и «новый» Дубай за один день
Я помогу вам охватить обе части города, историческую и ультрасовременную, от колоритных восточных рынков до башен небоскрёбов. С моей помощью вы получите представление о повседневном арабском быте, узнаете о донефтяной эпохе Эмиратов и кланах шейхов, а также откроете секрет феноменального развития страны. В программе нашей экскурсии:
- Самобытные рынки специй и золота, а также торговая улица Наифа, которые погрузят вас в атмосферу Востока и прошлое Эмиратов.
- Остров Пальма-Джумейра: рукотворное чудо, о создании которого я расскажу. Вы пройдёте по роскошной набережной с кафе, фонтанами и идеальными ракурсами отелей Атлантис и Забель Сарай.
- Район Дубай Марина — символ города и один из его самых дорогих районов. Вы полюбуетесь лесом небоскрёбов, которые отражаются в водах гавани, и совершите променад по набережной.
- Отель «Бурдж-аль-Араб»: знакомство с Дубаем невозможно представить без фотостопа у культового отеля-паруса на берегу Персидского залива.
- Арабская Венеция (Мадинат Джумейра) — оазис в сердце мегаполиса. Во время прогулки вы полюбуетесь зеленью, обрамляющей каналы, и сможете заглянуть на местный рынок за сувенирами.
- По шоссе Шейха Зайда мы подъедем к знаменитому торговому центру Дубай Молл. Здесь вы увидите высочайшее в мире здание, Бурдж-Халифу, сможете посетить океанариум, а после насладитесь грандиозным шоу поющих фонтанов.
- Главная достопримечательность острова Bluewater Island — самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai. Новый аттракцион высотой 250 метров оставил далеко позади лондонское колесо London Eye, сингапурский Singapore Flyer и американский High Roller в Лас-Вегасе.
- Смотровая площадка — The View at The Palm расположена на 52-м этаже небоскрёба Palm Tower, на высоте 240 метров вы насладитесь панорамным видом на остров Palm Jumeirah, городские небоскрёбы и Арабский залив.
- Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами.
Организационные детали
- Продолжительность экскурсии может варьироваться по вашему желанию (без доплаты). Также мы можем скорректировать маршрут по вашим интересам, если вы уже были в Дубае и видели самое главное
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — $20 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Дополнительные расходы (по желанию)
— подъём на башню «Бурдж-Халифа»
— вход на смотровую площадку «The View at The Palm» — 100 дрхам с чел.
— еда и напитки
— билеты в парки развлечений
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аюбхон — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 1705 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Аюб, я живу в ОАЭ с 2012 года. Работаю с командой гидов — все мы говорим по-русски, с удовольствием покажем вам все значимые места страны и расскажем о них самое интересное. До скорой встречи в Дубае!
