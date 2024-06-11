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1 чел. По популярности 🚤 На катере Круиз 2 часа Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра Начало: В любом отеле Аджмана $ 450 за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Билеты 5 часов Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей Начало: Дубай, улица Шейх Заед Расписание: Ежедневно в 10:00 $ 89 за билет 🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 8 часов Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой Начало: У вашего отеля 325 $ 228 за всё до 4 чел. 🚗 На машине 30% скидка Индивидуальная 7 часов Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис Начало: У вашего отеля 275 $ 193 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Аджмана

Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Популярные места»

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