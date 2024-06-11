1 чел.
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Круиз
2 часа
Пальма Джумейра и Дубай Марина - на морскую прогулку из Аджмана
На комфортабельном катере вы отправитесь в незабываемое путешествие по каналам Дубай Марина и вдоль берегов Пальмы Джумейра
Начало: В любом отеле Аджмана
11 июня в 10:30
12 июня в 10:00
$450 за всё до 6 чел.
Билеты
5 часов
Из Аджмана: билет в парк Legoland Dubai
Парк LEGOLAND Dubai предлагает множество аттракционов и развлечений для всей семьи. Купите билет и наслаждайтесь днем без очередей
Начало: Дубай, улица Шейх Заед
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
$89 за билет
скидка
30%
Индивидуальная
8 часов
Из Аджмана в Абу-Даби: обзорная экскурсия
Посетите Абу-Даби на индивидуальной экскурсии из Аджмана. Узнайте о культуре и истории эмирата, наслаждаясь комфортной поездкой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
325$228 за всё до 4 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
7 часов
Из Аджмана в Дубай: обзорная экскурсия
Погрузитесь в историю и современность Дубая, увидев его знаковые места и узнав о трансформации города из пустыни в мегаполис
Начало: У вашего отеля
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
275$193 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аджману в категории «Популярные места»
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