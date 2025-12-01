Мы не будем утомлять вас рассказами и историческими фактами, но покажем лучшие локации, которыми славится Дубай. Пальма Джумейра, Марина, Музей будущего — вы увидите всё это и многое другое.
Мы не будем торопиться: у вас будет столько времени, сколько нужно, чтобы насладиться прогулкой и сделать красивые кадры.
Описание экскурсии
- Музей будущего. Вы оцените архитектуру и сделаете эффектные фото
- Пальма Джумейра — знаменитый искусственный остров. За отдельную плату можно подняться на смотровую площадку и увидеть остров с высоты птичьего полёта
- Марина — район с яхтами
- Сад цветов, где собраны растения из разных уголков света (посещение по желанию)
- «Дубай Молл» — один из самых крупных торговых центров в мире
- Танцующие фонтаны, где можно посмотреть светомузыкальное шоу
По пути гид расскажет об истории и традициях ОАЭ и с радостью ответит на ваши вопросы.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом автомобиле
- Отдельно по желанию оплачиваются входные билеты в Сад цветов — 105 дирхамов, на смотровую площадку Пальма Джумейра — 110 дирхамов и обед — по меню
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
- Можем начать экскурсию в любом эмирате — цену уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Аджмане
Провели экскурсии для 70 туристов
Я провела огромное количество экскурсий, и все гости были в восторге. Предоставлю вам всю самую интересную информацию про ОАЭ, которая собрана за огромное количество времени. Работаю с командой.
