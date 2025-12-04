Приглашаем вас в путешествие из Аджмана в Фуджейру, чтобы за один день открыть все грани этих эмиратов: живописные горы Хаджар, исторические крепости, колоритные восточные рынки и бирюзовые воды Оманского залива. По пути мы познакомим вас с историей региона, его культурой и особенностями традиций.
Описание экскурсии
Поездка через горы Хаджар. По пути в Фуджейру вы насладитесь панорамными видами, живописными ущельями и необычными скальными образованиями.
Форт Фуджейры — один из старейших в Эмиратах. Вы познакомитесь с оборонительными сооружениями, историей региона и традициями местных жителей.
Прогулка по историческому району Фуджейры. Вы узнаете, как развивался город, увидите старые здания, мечети и местные рынки.
Отдых на пляже Фуджейры. Свободное время у побережья Оманского залива — купание, прогулка по берегу, фото на фоне бирюзовой воды.
Местный рынок и торговые лавки. Здесь вы сможете приобрести свежие фрукты, специи и традиционные сладости.
Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой
Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох.
Примерный тайминг
Дорога из Аджмана до Фуджейры занимает около 1 ч 20 мин, столько же — обратно
На каждой локации проводим от 40 мин до 1 ч
Мы никуда не торопимся, ориентируемся на ваш темп и интересы.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Chrysler
Можем встретить вас в других эмиратах: Шарджа, Дубай, Умм-эль-Кувейн, Рас-аль-Хайма, Абу-Даби — детали в переписке
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Посещение частного пляжа + обед — $50 за человека
Дополнительные активности, если выберете их по пути
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Аиша — Организатор в Аджмане
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам.
В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!