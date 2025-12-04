Мои заказы

Из Аджмана в Фуджейру: горы, пляжи и крепости

А также - восточная культура и история региона
Приглашаем вас в путешествие из Аджмана в Фуджейру, чтобы за один день открыть все грани этих эмиратов: живописные горы Хаджар, исторические крепости, колоритные восточные рынки и бирюзовые воды Оманского залива. По пути мы познакомим вас с историей региона, его культурой и особенностями традиций.
Описание экскурсии

Поездка через горы Хаджар. По пути в Фуджейру вы насладитесь панорамными видами, живописными ущельями и необычными скальными образованиями.

Форт Фуджейры — один из старейших в Эмиратах. Вы познакомитесь с оборонительными сооружениями, историей региона и традициями местных жителей.

Прогулка по историческому району Фуджейры. Вы узнаете, как развивался город, увидите старые здания, мечети и местные рынки.

Отдых на пляже Фуджейры. Свободное время у побережья Оманского залива — купание, прогулка по берегу, фото на фоне бирюзовой воды.

Местный рынок и торговые лавки. Здесь вы сможете приобрести свежие фрукты, специи и традиционные сладости.

Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой

Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох.

Примерный тайминг

  • Дорога из Аджмана до Фуджейры занимает около 1 ч 20 мин, столько же — обратно
  • На каждой локации проводим от 40 мин до 1 ч

Мы никуда не торопимся, ориентируемся на ваш темп и интересы.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автомобиле Chrysler
  • Можем встретить вас в других эмиратах: Шарджа, Дубай, Умм-эль-Кувейн, Рас-аль-Хайма, Абу-Даби — детали в переписке
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Посещение частного пляжа + обед — $50 за человека
  • Дополнительные активности, если выберете их по пути

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аиша
Аиша — Организатор в Аджмане
Провёл экскурсии для 36 туристов
Я администратор нашей команды гидов и турагентства. Мы работаем в сфере туризма в ОАЭ с 2010 года, проводим авторские экскурсии по всем семи эмиратам. В нашей команде — лицензированные гиды и опытные водители, которые с душой и знанием показывают настоящие Эмираты. С радостью организуем для вас незабываемые путешествия!

