Приглашаем вас в путешествие из Аджмана в Фуджейру, чтобы за один день открыть все грани этих эмиратов: живописные горы Хаджар, исторические крепости, колоритные восточные рынки и бирюзовые воды Оманского залива. По пути мы познакомим вас с историей региона, его культурой и особенностями традиций.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Поездка через горы Хаджар. По пути в Фуджейру вы насладитесь панорамными видами, живописными ущельями и необычными скальными образованиями.

Форт Фуджейры — один из старейших в Эмиратах. Вы познакомитесь с оборонительными сооружениями, историей региона и традициями местных жителей.

Прогулка по историческому району Фуджейры. Вы узнаете, как развивался город, увидите старые здания, мечети и местные рынки.

Отдых на пляже Фуджейры. Свободное время у побережья Оманского залива — купание, прогулка по берегу, фото на фоне бирюзовой воды.

Местный рынок и торговые лавки. Здесь вы сможете приобрести свежие фрукты, специи и традиционные сладости.

Водопад Хор-Факкан — впечатляющий искусственный водопад с пресной водой

Музей Фуджейры, в котором любители древностей рассмотрят находки из археологических раскопок на территории Старого города и ремесленные изделия разных эпох.

Примерный тайминг

Дорога из Аджмана до Фуджейры занимает около 1 ч 20 мин, столько же — обратно

На каждой локации проводим от 40 мин до 1 ч

Мы никуда не торопимся, ориентируемся на ваш темп и интересы.

Организационные детали

Едем на комфортабельном автомобиле Chrysler

Можем встретить вас в других эмиратах: Шарджа, Дубай, Умм-эль-Кувейн, Рас-аль-Хайма, Абу-Даби — детали в переписке

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)