Абу Даби с посещение Президентского дворца Qasr Al Watan

Абу-Даби: экскурсия по столице ОАЭ с посещением Президентского дворца

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешеная: автобусная и пешеходная. Сбор туристов на экскурсию осуществляется только из отелей. Если вы проживаете не в отеле, укажите ближайший к вашему расположению отель. Время выезда на экскурсию может быть изменено. В случае таких изменений мы свяжемся с вами по эл. почте и телефону. Просим обязательно держать телефон включенным в день экскурсии и накануне вечером. Дресс-код: строгий (плечи и колени должны быть закрыты!).
Абу Даби с посещение Президентского дворца Qasr Al Watan
Абу Даби с посещение Президентского дворца Qasr Al Watan
Абу Даби с посещение Президентского дворца Qasr Al Watan
Абу Даби с посещение Президентского дворца Qasr Al Watan

Что вас ожидает:

  • Небоскрёб Al Dar
  • Финиковый рынок
  • Мечеть Шейха Заеда
  • Деревня наследия Heritage Village
  • Президентский дворец Qasr Al Watan
  • Тематический парк Ferrari World
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Абу-Даби – столица ОАЭ, самый большой и богатый эмират страны, один из самых успешных и изысканных городов мира, потрясающий обилием зелени и роскоши. Экскурсия даст возможность увидеть его главные достопримечательности.

Программа

Вы увидите Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), Capital Gate вошёл в Книгу рекордов Гиннеса, как здание с самым большим наклоном в мире 18 градусов

Вы увидите круглый небоскрёб Al Dar

Финиковый рынок - посещение

Мечеть Шейха Заеда - посещение

Деревня наследия Heritage Village - посещение

Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)

Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)

Центральной площади символов арабского мира Аль Иттихад - обзорное

Президентский дворец - Qasr Al Watan

Обзорное посещение «Ferrari World» — тематического парка аттракционов автомобилей «Ferrari» (по возможности)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг в 10:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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