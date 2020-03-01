Валентина проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Шедевры из бетона и стекла

Два исполинских стеклянных сооружения совершенно точно поразят своей формой и масштабом. Небоскрёб Capital Gate представляет из себя падающую башню с критическим углом наклона в 18 градусов — самым большим в мире! А вторая постройка — здание AlDar в форме огромного «плоского» шара расположилась на побережье и восхищает отдыхающих на пляже своей оригинальностью. В окно автобуса вы рассмотрите оба чудо-небоскрёба и сделаете фантастические фотографии.

Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня

Белая мечеть Шейха Зайда как иллюстрация к сказкам 1000 и одной ночи. Вы впечатлитесь размахом и роскошью отделки: стены, инкрустированные чистым золотом и самоцветами, территория равна пяти футбольным полям — где ещё увидишь подобное великолепие? После отправимся на финиковый рынок, изобилующий всеми видами сладких и мясистых плодов пальмы! Вы прогуляетесь вдоль рядов, полакомитесь фруктами и по желанию приобретёте вкусности домой. И ещё одной достопримечательностью, которую мы посетим, будет Heritage Village — этнографический комплекс, где вы познакомитесь с местным бытом страны ОАЭ.

Отель Emirates Palace и дворец президента

Парад впечатлений не закончится до конца экскурсии, ведь эмоции от следующих достопримечательностей будут не менее восторженными. Отель Emirates Palace строили три года, и обошёлся он в три миллиарда долларов. У парадного входа или сбоку — у такого роскошного здания фотографии получатся потрясающими с любой стороны. И если в отеле не будет делегации, вы сможете сделать на его фоне роскошные снимки. Ну а помпезный Дворец Президента окончательно и бесповоротно утвердит вас во мнении, что эта страна в состоянии позволить себе больше, чем всё!

Площадь Аль-Иттихад и парк аттракционов Ferrari

Иттихад — «визитная карточки» Абу-Даби, где вы отыщете яркие символы арабского мира: кофейник, пушку, чашу для курения благовоний (бахур), сторожевую башню, колпак для накрывания еды и сосуд для розовой воды. Скульптуры восхитят размерами и расскажут историю страны — мы поможем вам её расшифровать. А в тематическом парке Ferrari world вы приобретёте сувениры по желанию и посмотрите на ярко-красные известные на весь мир модели автомобилей.