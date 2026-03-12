Валентина проводит ещё 6 экскурсий

Мои заказы

Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan

Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Абу-Даби - столица ОАЭ, поражающая своей роскошью и богатством. На экскурсии вы увидите белоснежные минареты, исполинские стеклянные сооружения и зелёные оазисы.

Вас ждут впечатляющие небоскрёбы Capital Gate и AlDar, величественная мечеть
читать дальшеуменьшить

Шейха Зайда, финиковый рынок и этнографическая деревня Heritage Village. Завершит экскурсию посещение дворца Qasr Al Watan и отеля Emirates Palace. Погрузитесь в восточную сказку и ощутите грандиозный размах богатого нефтяного государства

4.9
36 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏙️ Уникальные небоскрёбы Capital Gate и AlDar
  • 🕌 Величественная мечеть Шейха Зайда
  • 🌴 Финиковый рынок с разнообразием плодов
  • 🏰 Дворец Qasr Al Watan и отель Emirates Palace
  • 🌟 Этнографическая деревня Heritage Village
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan

Что можно увидеть

  • Capital Gate
  • AlDar
  • Мечеть Шейха Зайда
  • Финиковый рынок
  • Heritage Village
  • Emirates Palace
  • Qasr Al Watan
  • Etihad Towers

Описание экскурсии

Шедевры из бетона и стекла

Два исполинских стеклянных сооружения совершенно точно поразят своей формой и масштабом. Небоскрёб Capital Gate представляет из себя падающую башню с критическим углом наклона в 18 градусов — самым большим в мире! А вторая постройка — здание AlDar в форме огромного «плоского» шара расположилась на побережье и восхищает отдыхающих на пляже своей оригинальностью. В окно автобуса вы рассмотрите оба чудо-небоскрёба и сделаете фантастические фотографии.

Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня

Белая мечеть Шейха Зайда как иллюстрация к сказкам 1000 и одной ночи. Вы впечатлитесь размахом и роскошью отделки: стены, инкрустированные чистым золотом и самоцветами, территория равна пяти футбольным полям — где ещё увидишь подобное великолепие? После отправимся на финиковый рынок, изобилующий всеми видами сладких и мясистых плодов пальмы! Вы прогуляетесь вдоль рядов, полакомитесь фруктами и по желанию приобретёте вкусности домой. И ещё одной достопримечательностью, которую мы посетим, будет Heritage Village — этнографический комплекс, где вы познакомитесь с местным бытом страны ОАЭ.

Отель Emirates Palace

Парад впечатлений не закончится до конца экскурсии, ведь эмоции от следующих достопримечательностей будут не менее восторженными. Отель Emirates Palace строили три года, и обошёлся он в три миллиарда долларов. У главного входа или сбоку — у такого роскошного здания фотографии получатся потрясающими с любой стороны. И если в отеле не будет делегации, вы сможете сделать на его фоне роскошные снимки.

Дворец Президента Qasr Al Watan

Помпезный Дворец Президента окончательно и бесповоротно утвердит вас во мнении, что эта страна в состоянии позволить себе больше, чем всё!

Программа экскурсии

  • Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как здание с самым большим наклоном в мире — 18 градусов;
  • Круглый небоскрёб Al Dar
  • Финиковый рынок (c посещением)
  • Мечеть Шейха Заеда (с посещением)
  • Деревня наследия Heritage Village (с посещением)
  • Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)
  • Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)
  • Etihad Towers — комплекс, включающий в себя пять небоскрёбов, где проходили съемки «Форсаж 7» (обзорный просмотр)
  • Президентский дворец — *Qasr Al Watan

Дресс-код строгий (плечи и колени должны быть закрыты)

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
  • Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle
  • Обед в европейском ресторане (предоставляется шведский стол)
  • Абайа для девушек (для посещения мечети)

Важно знать до бронирования

  • В отель Emirates Palace также заезжаем по возможности, чтобы вы осмотрели его снаружи (при условии, что отель не будет принимать в этот день делегацию)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

в понедельник и четверг в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет$95
Дети до 11 лет$85
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая
читать дальшеуменьшить

программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления. Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов. Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
4
3
3
1
2
1
Николай
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.+2
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
Вам был полезен этот отзыв?
Алена
Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы.
В качестве сувениров купили конфетки с фиником и миндалем, все друзья в восторге.
читать дальшеуменьшить

В музее наследия очень красивая набережная, стоит по ней прогуляться и сделать шикарные кадры! Обед был хороший. Для мечети одежду предоставили.
Единственное, мне очень хотелось попасть в мечеть в светлое время суток, я даже уточнила про это при бронировании, но экскурсия групповая, все задерживались, в мечеть мы приехали уже затемно. Думаю, если для вас это важно, можно попросить гида, заложить чуть меньше времени на дворец президента (там много времени и не нужно). Вечером тоже красиво, но хотелось увидеть всю эту шикарную мозаику при хорошем освещении.
Экскурсию рекомендую 👍🏼

Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы.
Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы.
Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы.
Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы.
Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру, все очень интересно рассказывал, углублялся не только в историю, но и рассказывал различные факты.
читать дальшеуменьшить

Особенно понравилась не только вся экскурсия, но и шведский стол, что выдалась возможно попробовать разные арабские блюда(верблюд, молоко и тд). Очень рада, что выбрала вас, и очень удивительно, что у вас так мало отзывов, очень все круто и организованно!!! Спасибо Вам большое

Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру,
Вам был полезен этот отзыв?
С
Огромное спасибо организаторам и гиду Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Абу-Даби! Мы сумели не только насладиться красотой столицы, но и по дороге узнали о жизни в Эмиратах, традициях,
читать дальшеуменьшить

законах страны. Посетили по дороге места отдыха, магазин с финиками, музей под открытым небом с ремеслеными мастерскими, вкусно пообедали и для посещения Мечети всем женщинам выдали одежду, что тоже очень приятно! Настроение у всех туристов в автобусе было отличное, даже веселое, благодаря остроумию и профессионализму гида такая экскурсия оставила тепло в душе и желание еще больше посмотреть и познакомиться с Эмиратами Благодарю всех! И внимательных водителей тоже

Огромное спасибо организаторам и гиду Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Абу-Даби! Мы сумели не
Огромное спасибо организаторам и гиду Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Абу-Даби! Мы сумели не
Огромное спасибо организаторам и гиду Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Абу-Даби! Мы сумели не
Огромное спасибо организаторам и гиду Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Абу-Даби! Мы сумели не
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Содержание экскурсии хорошее, я хотела посетить мечеть и дворец, тут все это есть и билеты входят в стоимость экскурсии. Но, мне немного не повезло, и по пути сломался автобус, что
читать дальшеуменьшить

вызвало дальнейшую задержку по времени и покушать мы смогли только к 17.30, это было очень долго(После экскурсии в отеле я оказалась в 23.30. Экскурсия насыщенная, дорога длинная, на нее нужно много сил.
Гид Александр 5 баллов!

Содержание экскурсии хорошее, я хотела посетить мечеть и дворец, тут все это есть и билеты входят
Содержание экскурсии хорошее, я хотела посетить мечеть и дворец, тут все это есть и билеты входят
Содержание экскурсии хорошее, я хотела посетить мечеть и дворец, тут все это есть и билеты входят
Содержание экскурсии хорошее, я хотела посетить мечеть и дворец, тут все это есть и билеты входят
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо за отличное времяпровождение!!! Куча положительных эмоций!!! Много новых впечатлений!!! Вернемся к вам вновь!!!
Огромное спасибо за отличное времяпровождение!!! Куча положительных эмоций!!! Много новых впечатлений!!! Вернемся к вам вновь!!!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan»

Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
10 часов
1622 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Экскурсия из Дубая в Абу-Даби в мини-группе
Познакомиться с блистательной столицей ОАЭ за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 09:30, 10:00 и 10:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
На машине
На микроавтобусе
10 часов
317 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Абу-Даби в мини-группе с посещением Президентского дворца
Увидеть визитные карточки столицы и побывать внутри Каср аль-Ватана
Начало: У вашего отеля в Дубае
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$70 за человека
Главное об Абу-Даби
На машине
8 часов
-
30%
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное об Абу-Даби
Уникальная возможность посетить Абу-Даби и увидеть знаменитые достопримечательности, включая беломраморную мечеть и футуристический музей
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $175$250 за всё до 4 чел.
Абу-Даби - сокровище Востока
На машине
8 часов
-
20%
10 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Абу-Даби - сокровище Востока
Путешествие в Абу-Даби подарит вам незабываемые впечатления: мангровые леса, архитектурные шедевры и история Эмиратов ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 09:15
Завтра в 09:00
$96$120 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
$95 за человека