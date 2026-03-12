Валентина проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсия в Абу Даби с посещением дворца Qasr Al Watan
Погрузитесь в роскошь Абу-Даби, посетите дворец Qasr Al Watan, мечеть Шейха Зайда и уникальные небоскрёбы. Насладитесь восточной культурой и традициями
Абу-Даби - столица ОАЭ, поражающая своей роскошью и богатством. На экскурсии вы увидите белоснежные минареты, исполинские стеклянные сооружения и зелёные оазисы.
Вас ждут впечатляющие небоскрёбы Capital Gate и AlDar, величественная мечеть читать дальшеуменьшить
Шейха Зайда, финиковый рынок и этнографическая деревня Heritage Village. Завершит экскурсию посещение дворца Qasr Al Watan и отеля Emirates Palace. Погрузитесь в восточную сказку и ощутите грандиозный размах богатого нефтяного государства
Два исполинских стеклянных сооружения совершенно точно поразят своей формой и масштабом. Небоскрёб Capital Gate представляет из себя падающую башню с критическим углом наклона в 18 градусов — самым большим в мире! А вторая постройка — здание AlDar в форме огромного «плоского» шара расположилась на побережье и восхищает отдыхающих на пляже своей оригинальностью. В окно автобуса вы рассмотрите оба чудо-небоскрёба и сделаете фантастические фотографии.
Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня
Белая мечеть Шейха Зайда как иллюстрация к сказкам 1000 и одной ночи. Вы впечатлитесь размахом и роскошью отделки: стены, инкрустированные чистым золотом и самоцветами, территория равна пяти футбольным полям — где ещё увидишь подобное великолепие? После отправимся на финиковый рынок, изобилующий всеми видами сладких и мясистых плодов пальмы! Вы прогуляетесь вдоль рядов, полакомитесь фруктами и по желанию приобретёте вкусности домой. И ещё одной достопримечательностью, которую мы посетим, будет Heritage Village — этнографический комплекс, где вы познакомитесь с местным бытом страны ОАЭ.
Отель Emirates Palace
Парад впечатлений не закончится до конца экскурсии, ведь эмоции от следующих достопримечательностей будут не менее восторженными. Отель Emirates Palace строили три года, и обошёлся он в три миллиарда долларов. У главного входа или сбоку — у такого роскошного здания фотографии получатся потрясающими с любой стороны. И если в отеле не будет делегации, вы сможете сделать на его фоне роскошные снимки.
Дворец Президента Qasr Al Watan
Помпезный Дворец Президента окончательно и бесповоротно утвердит вас во мнении, что эта страна в состоянии позволить себе больше, чем всё!
Программа экскурсии
Небоскрёб «Capital Gate» (Падающая башня), который вошёл в Книгу рекордов Гиннеса как здание с самым большим наклоном в мире — 18 градусов;
Круглый небоскрёб Al Dar
Финиковый рынок (c посещением)
Мечеть Шейха Заеда (с посещением)
Деревня наследия Heritage Village (с посещением)
Обед в арабском ресторане 5* (шведский стол)
Отель Emirates Palace 5* и дворец президента (по возможности)
Etihad Towers — комплекс, включающий в себя пять небоскрёбов, где проходили съемки «Форсаж 7» (обзорный просмотр)
Президентский дворец — *Qasr Al Watan
Дресс-код строгий (плечи и колени должны быть закрыты)
Организационные детали
Что входит в стоимость
Мы заберем вас в вашем отеле в Дубае (кроме отелей на Palm Jumeirah), Шардже или Аджмане и отвезем обратно после экскурсии. Трансфер осуществляется только из этих эмиратов.
Трансфер не осуществляем из районов Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, Discovery Garden, Dubai Motor City, Jumeirah Village Circle
Обед в европейском ресторане (предоставляется шведский стол)
Абайа для девушек (для посещения мечети)
Важно знать до бронирования
В отель Emirates Palace также заезжаем по возможности, чтобы вы осмотрели его снаружи (при условии, что отель не будет принимать в этот день делегацию)
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
в понедельник и четверг в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$95
Дети до 11 лет
$85
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 10:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 10186 туристов
С 2015 года мы развиваем туризм в Объединённых Арабских Эмиратах и помогаем гостям организовать отпуск мечты. Пустынное сафари, тур по Дубаю и Абу-Даби, поездка в Оман или Аль-Айн — каждая читать дальшеуменьшить
программа тщательно продумывается, чтобы подарить не просто экскурсию, а настоящие впечатления.
Наша команда профессиональных гидов-историков с лицензией Департамента Туризма обладает глубокими знаниями и большим опытом работы. Мы умеем увлекательно рассказывать о прошлом и настоящем Эмиратов, создаём комфортные условия в дороге и всегда подбираем оптимальное время для посещения достопримечательностей без толп туристов.
Мы работаем без посредников, поэтому гарантируем безопасность и точное исполнение программы. Для нас важно, чтобы каждый гость почувствовал индивидуальный подход, избежал лишних расходов и уехал с желанием вернуться вновь.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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3
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1
2
–
1
–
Николай
Очень интересная и насыщенная экскурсия была, посмотрели и посетили всё что чётко по программе. Гид интересно рассказывал про Эмираты.
+2
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Алена
Очень довольны выбором экскурсии с замечательным гидом - Александром. Он увлекательно рассказывал, с юмором, отвечал на все вопросы. В качестве сувениров купили конфетки с фиником и миндалем, все друзья в восторге. читать дальшеуменьшить
В музее наследия очень красивая набережная, стоит по ней прогуляться и сделать шикарные кадры! Обед был хороший. Для мечети одежду предоставили. Единственное, мне очень хотелось попасть в мечеть в светлое время суток, я даже уточнила про это при бронировании, но экскурсия групповая, все задерживались, в мечеть мы приехали уже затемно. Думаю, если для вас это важно, можно попросить гида, заложить чуть меньше времени на дворец президента (там много времени и не нужно). Вечером тоже красиво, но хотелось увидеть всю эту шикарную мозаику при хорошем освещении. Экскурсию рекомендую 👍🏼
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М
Мария
Экскурсия очень понравилась, не смотря на задержку автобуса прибыли вовремя. Все очень понравилось, особенно спасибо Александру, все очень интересно рассказывал, углублялся не только в историю, но и рассказывал различные факты. читать дальшеуменьшить
Особенно понравилась не только вся экскурсия, но и шведский стол, что выдалась возможно попробовать разные арабские блюда(верблюд, молоко и тд). Очень рада, что выбрала вас, и очень удивительно, что у вас так мало отзывов, очень все круто и организованно!!! Спасибо Вам большое
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С
Светлана
Огромное спасибо организаторам и гиду Александру за прекрасную и интересную экскурсию в Абу-Даби! Мы сумели не только насладиться красотой столицы, но и по дороге узнали о жизни в Эмиратах, традициях, читать дальшеуменьшить
законах страны. Посетили по дороге места отдыха, магазин с финиками, музей под открытым небом с ремеслеными мастерскими, вкусно пообедали и для посещения Мечети всем женщинам выдали одежду, что тоже очень приятно! Настроение у всех туристов в автобусе было отличное, даже веселое, благодаря остроумию и профессионализму гида такая экскурсия оставила тепло в душе и желание еще больше посмотреть и познакомиться с Эмиратами Благодарю всех! И внимательных водителей тоже
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Н
Надежда
Содержание экскурсии хорошее, я хотела посетить мечеть и дворец, тут все это есть и билеты входят в стоимость экскурсии. Но, мне немного не повезло, и по пути сломался автобус, что читать дальшеуменьшить
вызвало дальнейшую задержку по времени и покушать мы смогли только к 17.30, это было очень долго(После экскурсии в отеле я оказалась в 23.30. Экскурсия насыщенная, дорога длинная, на нее нужно много сил. Гид Александр 5 баллов!
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Е
Евгения
Огромное спасибо за отличное времяпровождение!!! Куча положительных эмоций!!! Много новых впечатлений!!! Вернемся к вам вновь!!!
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