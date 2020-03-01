Валентина проводит ещё 6 экскурсий

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Абу-Даби: дивный сон наяву

Самое роскошное, самое масштабное, самое богатое — самое-самое в первом городе Арабских Эмиратов

Валентина
Задать вопрос
Валентина – экскурсионное агентство
Абу-Даби — столица ОАЭ и настоящая восточная сказка.

Это самый большой и богатый эмират страны, изысканный город мира, потрясающий обилием зелени.

На прогулке вы погрузитесь в восточную роскошь, полюбуетесь белоснежными минаретами и исполинской стеклянной архитектурой на контрасте.

Ощутите грандиозный размах богатого нефтяного государства и наследие исламских традиций!
$60 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 12 часов
До 30 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
Абу-Даби: дивный сон наяву
Абу-Даби: дивный сон наяву

Что вас ожидает

Шедевры из бетона и стекла
Два исполинских стеклянных сооружения совершенно точно поразят своей формой и масштабом. Небоскрёб Capital Gate представляет из себя падающую башню с критическим углом наклона в 18 градусов — самым большим в мире! А вторая постройка — здание AlDar в форме огромного «плоского» шара расположилась на побережье и восхищает отдыхающих на пляже своей оригинальностью. В окно автобуса вы рассмотрите оба чудо-небоскрёба и сделаете фантастические фотографии.

Сказочная мечеть, финиковый рынок и аутентичная деревня
Белая мечеть Шейха Зайда как иллюстрация к сказкам 1000 и одной ночи. Вы впечатлитесь размахом и роскошью отделки: стены, инкрустированные чистым золотом и самоцветами, территория равна пяти футбольным полям — где ещё увидишь подобное великолепие? После отправимся на финиковый рынок, изобилующий всеми видами сладких и мясистых плодов пальмы! Вы прогуляетесь вдоль рядов, полакомитесь фруктами и по желанию приобретёте вкусности домой. И ещё одной достопримечательностью, которую мы посетим, будет Heritage Village — этнографический комплекс, где вы познакомитесь с местным бытом страны ОАЭ.

Отель Emirates Palace и дворец президента
Парад впечатлений не закончится до конца экскурсии, ведь эмоции от следующих достопримечательностей будут не менее восторженными. Отель Emirates Palace строили три года, и обошёлся он в три миллиарда долларов. У парадного входа или сбоку — у такого роскошного здания фотографии получатся потрясающими с любой стороны. И если в отеле не будет делегации, вы сможете сделать на его фоне роскошные снимки. Ну а помпезный Дворец Президента окончательно и бесповоротно утвердит вас во мнении, что эта страна в состоянии позволить себе больше, чем всё!

Площадь Аль-Иттихад и парк аттракционов Ferrari
Иттихад — «визитная карточки» Абу-Даби, где вы отыщете яркие символы арабского мира: кофейник, пушку, чашу для курения благовоний (бахур), сторожевую башню, колпак для накрывания еды и сосуд для розовой воды. Скульптуры восхитят размерами и расскажут историю страны — мы поможем вам её расшифровать. А в тематическом парке Ferrari world вы приобретёте сувениры по желанию и посмотрите на ярко-красные известные на весь мир модели автомобилей.

Организационные детали

Что входит в стоимость

  • трансфер от вашего отеля из Дубая, Шарджа и Аджамана (экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером и водой для наших гостей) + также возможен трансфер из эмиратов Шарджа и Аджман (детали уточняйте в переписке)
  • обед в европейском ресторане (предоставляется шведский стол)
  • абайа для девушек (для посещения мечети)

Важно знать до бронирования

  • В Президентский Дворец мы не заезжаем, так как туда необходимо отдельно приобретать билеты. Но мы проезжаем мимо, чтобы вы смогли полюбоваться зданием.
  • В отель Emirates Palace также заезжаем по возможности, чтобы вы осмотрели его снаружи (при условии, что отель не будет принимать в этот день делегацию)
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
Абу-Даби: дивный сон наяву
Абу-Даби: дивный сон наяву
Абу-Даби: дивный сон наяву
Абу-Даби: дивный сон наяву
Абу-Даби: дивный сон наяву
Абу-Даби: дивный сон наяву

Экскурсия проводится в понедельник и четверг в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Валентина
Валентина
Меня зовут Валентина, и вот уже более 10 лет я развиваю туризм в Объединенных Арабских Эмиратах. Пустынное сафари, тур по Дубаю или Абу Даби, поездка в Оман и Аль-Айн — я помогу вам организовать отпуск мечты и познакомиться с этой удивительной страной. В моей команде лицензированные опытные гиды и водители, так что вам гарантирована безопасность!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Валентина проводит ещё 6 экскурсий

Весь Дубай за один деньВесь Дубай за один деньВесь Дубай за один день
$30 за человека
9 часов
6 отзывов
Посетить ключевые достопримечательности Города будущего и познакомиться с его витиеватой историей
Перед вами во всем величии предстанет Дубай — чарующий, стильный и ультрасовременный. Вы узнаете и увидите, каким был эмират в донефтяную эпоху, поразитесь его сегодняшней роскоши у легендарных отелей Бурдж-эль-Араб и Бурдж-Халифа. Проникнетесь духом Востока на местном рынке и, конечно, откроете секрет стремительного преображения Дубая.
Путешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океануПутешествие к Индийскому океану
$60 за человека
12 часов
1 отзыв
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Мы проедем через четыре живописных эмирата: Дубай, Шарджа, Аджман, Фуджейра к океану. Вы познакомитесь с историей страны, увидите культовые достопримечательности и забудете о городской суете. Увлекательные истории, необычные факты и легенды, а также самый лучший пляж ОАЭ на берегу Индийского океана — все, что нужно для незабываемого отдыха.
Пустынное сафари — джип-тур в ДубаеПустынное сафари — джип-тур в ДубаеПустынное сафари — джип-тур в Дубае
$43 за человека
6 часов
2 отзыва
Промчаться по высоким барханам песчаных дюн, покататься на верблюде и увидеть великолепное шоу!
Приготовьтесь к захватывающему путешествию по пустыне! Прыжки по крутым склонам, внезапные виражи, рев внедорожника и зашкаливающий адреналин — джиппинг подарит непередаваемые эмоции. А после экстремальной поездки вы отдохнете за традиционным ужином в лагере бедуинов.
Сафари и романтический ужин в премиум-кемпингеСафари и романтический ужин в премиум-кемпингеСафари и романтический ужин в премиум-кемпинге
$60 за человека
6 часов
5 отзывов
Отправиться в приключение по жаркой пустыне и с особым комфортом насладиться ужином и шоу-программой
Пустыня — это величайшая и неповторимая загадка востока. Вы почувствуете её горячий нрав, «ныряя» с бархан, и удивитесь спокойствию солнца, зарывающегося в пески на закате дня. Отдохнете в премиум-кемпинге деревни бедуинов с высоким сервисом: романтичная обстановка под звездным небом, вкусный ужин, яркие народные танцы и огненное шоу станут отличным завершением дня.
Цветущий Аль-АйнЦветущий Аль-АйнЦветущий Аль-Айн
$85 за человека
11 часов
Заглянуть в гости к шейху, подняться на вершину горы и увидеть экзотических животных
Знакомство с родиной первого правителя ОАЭ начнется прямо в его доме. Мы исследуем Аль-Айн вдоль и поперек: посетим дворец Зайда, финиковую рощу и знаменитый зоопарк, а также полюбуемся живописной панорамой с горы Джебель Хафит. Гуляя тенистыми аллеями, общаясь с животными и принимая термальные ванны, вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами.
Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»Круиз в Омане: красоты «Аравийских фьордов»
$78 за человека
12 часов
Провести день среди пейзажей Мусандама и заняться снорклингом в живописных бухтах
За один день вы осмотрите красивейшие места северного Омана: бухты с чистейшей водой, рыбацкие деревушки, пляжи и горные панорамы полуострова Мусандам. Мы сделаем приключение-круиз удобным и комфортным: оформим для вас оманскую визу, по дороге из Дубая познакомим с историей Эмиратов, а после поможем увидеть самые живописные уголки «Аравийской Норвегии».

Экскурсии в Абу-Даби из Дубая

Знакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-ДабиЗнакомство с волшебным Абу-Даби
скидка25%
От
$300
$225 за экскурсию
6 часов
23 отзыва
Все главные достопримечательности столицы ОАЭ на автомобильной экскурсии
Вы ощутите истинную атмосферу Востока на финиковом рынке, проникнетесь культурой и религией страны в мечети шейха Зайда, посетите один из самых дорогих отелей мира и раскроете все грани противоречивого характера Абу-Даби. Я стану вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять загадочную страну!
Абу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицуАбу-Даби: из Дубая в гостеприимную столицу
скидка10%
$250
$225 за экскурсию
7 часов
Понять, как в пустыне выросла богатая страна, и изучить всё самое-самое
Абу-Даби — восточная сказка, написанная золотыми буквами на современном языке. Я с удовольствием помогу вам узнать этот эмират и покажу его главные достопримечательности. В программе фотостоп у парка Ferrari, прогулка на лодочках в чарующей магровой роще, этническая Деревня наследия, отель Emirates Palace, Дворец Президента и великолепная мечеть Шейха Зайда.
Один день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-ДабиОдин день в сказочном Абу-Даби
скидка20%
$250
$200 за экскурсию
7 часов
24 отзыва
Автомобильная экскурсия в необыкновенную столицу ОАЭ
Абу-Даби — самый богатый и колоритный эмират на Ближнем Востоке. Вы увидите великолепное сочетание небоскребов, шикарных дворцов, музеев и зданий с уникальной архитектурой. Посетите великолепную мечеть шейха Зайда, самый дорогой отель в мире, деревню бедуинов и другие удивительные места. Узнаете, что означает название города и почему ему дали именно это имя. Я расскажу о том, как живет местное население и помогу почувствовать истинный дух страны.
Абу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего ВостокаАбу-Даби — Манхэттен Ближнего Востока
$63 за человека
8 часов
7 отзывов
Познакомиться с символами столицы Эмиратов и узнать историю её феноменального преображения
Чтобы понять феномен Эмиратов и в полной мере ощутить их атмосферу, вы отправитесь в блистательную столицу Абу-Даби. Приготовьтесь наяву познакомиться с восточной сказкой, посетить грандиозную по масштабам и красоте мечеть Шейха Зайда, попробовать лучшие финики в эмирате и рассмотреть его архитектурные шедевры — от дворцов до небоскребов.
Восточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-Даби
$150 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Абу-Даби — самый богатый эмират страны. Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда. А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
$300 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаАквапарк Wild WadiСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнГастрономическиеМусандамФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркХаджарВсеИндивидуальные