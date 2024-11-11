Исследуйте великолепие Дубая на борту нашей частной яхты, предназначенной для комфортного отдыха компании до 10 человек.
Ощутите атмосферу роскоши и уюта, наслаждаясь живописными морскими пейзажами и известными достопримечательностями, проносящимися мимо.
Это идеальное решение для празднования особых событий, романтических ужинов или просто для незабываемого дня на воде с друзьями и семьей.
Ощутите атмосферу роскоши и уюта, наслаждаясь живописными морскими пейзажами и известными достопримечательностями, проносящимися мимо.
Это идеальное решение для празднования особых событий, романтических ужинов или просто для незабываемого дня на воде с друзьями и семьей.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание фото-прогулкиУникальные достопримечательности Дубая в атмосфере комфорта и роскоши Присоединяйтесь к нашему незабываемому туру на яхте и погрузитесь в мир захватывающих приключений на воде! Как только вы переступите порог роскошной яхты, вас встретит наша команда профессионалов, которая проведёт экскурсию на борту и расскажет о рекомендациях и мерах безопасности. Подготовьтесь к волшебному дню на воде, полному ярких впечатлений и бесценных моментов, которые вы захотите запомнить навсегда! Что нас ждёт:
- Перерыв на плавание: погрузитесь в освежающие воды, остановившись в живописном месте для купания (доступно при аренде яхты на 3 часа и более).
- Фотосессия: зафиксируйте свои незабываемые моменты! Наш профессиональный фотограф запечатлеет лучшие моменты вашего путешествия, чтобы вы могли наслаждаться воспоминаниями долгие годы.
- Приключения на гидроциклах и водных суперкарах: добавьте острые ощущения к вашему отдыху! При аренде яхты на 2 часа и более вы можете включить в пакет 30-минутные туры на гидроциклах или 20-минутные туры на водных суперкарах. Подарите себе заряд адреналина и новые впечатления!
- В течение всего тура вам будут предложены освежающие напитки, включая воду, газировку, соки, чтобы сделать вашу поездку максимально комфортной и приятной.
- В завершение нашего путешествия яхта вернётся в район пристани.
Мы готовы подстроиться под ваш график — наш тур стартует в любое время с 10:00 до 22:00.
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (2 часа аренды)
|$429
|Билет (3 часа аренды)
|$629
|Билет (4 часа аренды)
|$829
|Билет (5 часов аренды)
|$1 029
|Билет (6 часов аренды)
|$1 229
|Билет (7 часов аренды)
|$1 429
|Билет (8 часов аренды)
|$1 629
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Дубай Марина
- Бурдж-эль-Араб
- Atlantis The Palm
Что включено
- Аренда яхты
- Экскурсия на борту и инструктаж по безопасности
- Освежающие напитки
Что не входит в цену
- Трансфер до места отправления и обратно
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Дубай Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Мы готовы подстроиться под ваш график — наш тур стартует в любое время с 10:00 до 22:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Яхта вмещает до 10-ти человек
- Продолжительность аренды: не менее 2-х часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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