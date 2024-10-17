Посетите аквапарк Aquaventure с приоритетным доступом благодаря апгрейду AquaXpress и забудьте об очередях.
Наслаждайтесь захватывающими аттракционами или расслабьтесь в тропическом уголке — ваш отдых станет незабываемым!
Наслаждайтесь захватывающими аттракционами или расслабьтесь в тропическом уголке — ваш отдых станет незабываемым!
Описание билета
Меньше ожидания — больше развлечений! Проводите меньше времени в ожидании и развлекайтесь в огромном аквапарке без очередей!
Купите апгрейд Aqua
Xpress в дополнение к общему входному билету в аквапарк Aquaventure и получите приоритетный доступ ко всем аттракционам. Почувствуйте прилив адреналина на аттракционах с высокоскоростными поворотами! А если захотите расслабиться, отправляйтесь в тропическом уголке. Важная информация: Этот билет является дополнительным, сначала вам потребуется отдельно приобрести общий входной билет в аквапарк.
Ежедневно: 08:00 - 20:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Приоритетный доступ к аттракционам аквапарка
Что не входит в цену
- Входной билет в аквапарк
Где начинаем и завершаем?
Начало: Atlantis The Palm - Crescent Rd - The Palm Jumeira
Завершение: Atlantis The Palm - Crescent Rd - The Palm Jumeirah
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно: 08:00 - 20:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Этот билет является дополнительным
- Сначала вам потребуется отдельно приобрести общий входной билет в аквапарк
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маша
17 окт 2024
Дополнительная плата за билет более оправдала себя. На каждой горке ждали не больше 10 минут; часто нам удавалось пройти сразу. Спасибо!
И
Игорь
3 апр 2024
Очень удобный билет, особенно полезно покупать во второй половине дня, потому что людей больше.
А
Александра
14 фев 2024
Супер. Билет от AquaXpress гарантировал нам доступ ко всем аттракционам парка. Очень удобно!
Н
Наталья
28 янв 2024
Потрясающий аквапарк, и его определенно стоит посетить. Мы купили билеты с ускоренным доступом, благодаря чему не ждали в очереди. Отличный день! 😊
В
Валерий
4 янв 2024
Билет стоил каждой копейки, просто обошел все очереди, не теряя времени, так что можно было быстро всем пользоваться и столько раз, сколько хотелось.
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Водная прогулка
Отдых на яхте с собственным аквапарком
Отправляйтесь на водную прогулку по Дубай Марина. Насладитесь панорамой города и Персидского залива, отдыхая на яхте с аквапарком
Начало: В районе яхт-клуба Dubai Harbour
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
12 ноя в 12:00
14 ноя в 12:00
$140 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Входные билеты в аквапарк «Wild Wadi»
Погрузитесь в атмосферу сказочного оазиса с водными аттракционами и бассейнами. Удовольствие для всех возрастов
Начало: Wild Wadi
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье 10:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
$80 за человека
-
10%
Групповая
до 13 чел.
Абу-Даби: Президентский дворец и Мечеть Шайха, опция с билетом и без билета
Начало: Ваш отель в Дубае
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
12 ноя в 10:00
$54
$60 за человека