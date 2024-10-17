Меньше ожидания — больше развлечений! Проводите меньше времени в ожидании и развлекайтесь в огромном аквапарке без очередей!

Купите апгрейд Aqua

Xpress в дополнение к общему входному билету в аквапарк Aquaventure и получите приоритетный доступ ко всем аттракционам. Почувствуйте прилив адреналина на аттракционах с высокоскоростными поворотами! А если захотите расслабиться, отправляйтесь в тропическом уголке. Важная информация: Этот билет является дополнительным, сначала вам потребуется отдельно приобрести общий входной билет в аквапарк.