Вы заглянете в удивительный мир, где акулы и скаты проплывают прямо над головой, а за стеклом кипит настоящая океанская жизнь.
Здесь можно подолгу наблюдать за пингвинами, черепахами и тропическими рыбами, рассматривать других причудливых морских существ и удивляться, как разнообразен и красив этот подводный мир.
Описание билета
- Вы увидите морских обитателей. Среди них тигровые, рифовые и песчаные акулы, скаты, морские черепахи, мурены, медузы и тысячи тропических рыб: рыбы-клоуны, рыбы-хирурги, груперы, барракуды
- Понаблюдаете за пингвинами, крокодилами (в том числе за огромным королевским), выдрами, пираньями, морскими коньками и драконами, осьминогами и крабами
- Окажетесь в 48-метровом стеклянном тоннеле, где рыбы и акулы проплывают прямо над головой
- Узнаете об океане и его экосистемах: как устроены пищевые цепочки, как животные приспосабливаются к среде, почему медузы светятся, чем отличаются морские и пресноводные хищники и многое другое. Эту информацию можно прочитать на мультимедийных панелях рядом с экспозициями (обычно на английском и арабском языках)
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный с открытой датой и временем посещения, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Аквариум работает ежедневно:
- пн–чт, 10:00–23:00, последний вход в 22:15
- пт–вс, 10:00–00:00, последний вход в 23:15
ежедневно в 10:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|взрослый
|$55
|дети от 2х лет
|$55
|дети 0-2 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аквариуме «Дубай Молл»
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 11 туристов
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.
Входит в следующие категории Дубая
