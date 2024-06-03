Экскурсии в помещении Дубая

Найдено 12 экскурсий в категории «В помещении» в Дубае на русском языке, цены от $20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Билеты
1.5 часа
37 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
Поднимитесь на 124 этаж Бурдж-Халифы на одном из самых быстрых лифтов в мире и насладитесь панорамным видом на Дубай с высоты 452 метров
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$55 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Билеты
1.5 часа
17 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
Погрузитесь в атмосферу вечернего Дубая с билетом на смотровую площадку Бурдж-Халифа. Уникальные виды, вечерние огни и шоу фонтанов ждут вас
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 и 18:30
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
$70 за билет
Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
Билеты
1.5 часа
16 отзывов
Билет на смотровую площадку Рамка Дубая с панорамными видами
Золотая рамка Дубая - уникальная возможность увидеть контрасты города. С высоты 150 метров открываются виды на старинный Дейра и современные небоскребы
Начало: В здании Рамки Дубая
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$20 за билет
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Билеты
3 часа
5 отзывов
Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
Оранжерея Green Planet в Дубае - уникальное место, где можно увидеть тропическую экосистему с более чем 3000 видами экзотических растений и животных
Начало: В Зоологическом музее Зелёная планета
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
$50 за билет
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Познакомиться с историей, архитектурой и дизайном здания, а также увидеть знаменитый Royal Suite
Начало: У отеля Бурдж-эль-Араб
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$75 за билет
Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
Билеты
1.5 часа
10 отзывов
Билет на шоу AYA Universe в Дубае: путешествие по мирам фантазии
Приглашаем вас в магический мир AYA Universe, где каждый шаг открывает дверь в новую реальность. Погрузитесь в неизведанное
Начало: В ТЦ WAFI City Mall
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$35 за билет
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Билеты
3.5 часа
6 отзывов
Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
Полюбоваться панорамами мегаполиса со 124 этажа и побывать в царстве Посейдона
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$75 за билет
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Шопинг с персональным стилистом в Дубае
Собрать ваши идеальные образы и получить профессиональные рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$685 за экскурсию
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Билеты
1.5 часа
3 отзыва
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Начало: на стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:30 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$225 за билет
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
Билеты
3 часа
1 отзыв
Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 148 этаже после заката
VIP-подъём на высоту 555 метров - к «золотым» видам вечернего Дубая
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
$125 за билет
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Экспресс-шопинг с персональным стилистом в Дубае
Найти ваши идеальные аксессуары, сумки и обувь, а заодно получить рекомендации по гардеробу
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$300 за экскурсию
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
Билеты
2 часа
Бурдж-Халифа - дневной билет на смотровую на 148 этаже
VIP-подъём на одну из самых высоких обзорных площадок знакового небоскрёба
Начало: На стойке регистрации в Дубай Молле
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$175 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    3 июня 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Все прошло отлично, билеты получили без проблем, сразу нашли место, где забрать их. Океанариум огромный, закладываете часа 3
  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали заранее на Вотсап) поменяли
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    на 4 бумажных. Дети мечтали попасть на Бурдж Халифу. Поднялись на 124 этаж. Мест для обзора и фото было достаточно. Рекомендую утренние часы.

    Билет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслалиБилет был на 10-30. Народу очень мало, зашли мы в 10-00. Наш электронный билет (его выслали
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Быстро пришли билеты, не было никаких вопросов, огромное спасибо
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты, но она проходит достаточно быстро, мы стояли 30 мин.
    Всё прошло замечательно, организовано. В кассе без очереди обменяли бронь на билеты. Есть очередь на лифты
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
    Очень все понравилось
  • О
    Ольга
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Добрый день! Всё прошло идеально. Легко и быстро в кассе обменяли электронный билет на входные билеты. Пришли немного заранее, нас без проблем впустили. Были во время захода солнца! Очень красиво! Рекомендую!!!
    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!
  • О
    Олеся
    15 мая 2024
    Бурдж-Халифа и Дубай Молл: билеты на смотровую площадку и в Аквариум
    Отличная организация, заказала, менеджер на связи, обсудили, оплатила, получила билеты и ответы на все вопросы. Очень удобно. Рекомендую однозначно.
  • I
    Ilia
    15 мая 2024
    Билет на иммерсивное шоу AYA Universe
    Very good!!!
  • Е
    Екатерина
    14 мая 2024
    Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
    Хотела бы сказать большое спасибо за экскурсию. Мы брали билет на смотровую площадку на закате и получили три в одном:
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    увидели Дубай при свете дня, засняли закат и посмотрели шоу фонтанов с высоты… Виды удивительной красоты. Сделали отличные фотографии и сняли видео заката))). Рекомендую посетить смотровую площадку на Бурдж-Халифа. Организатору респект… все четко без проволочек - показали билет, быстро прошли, практически без очередей попали в лифт.

  • Н
    Наталья
    13 мая 2024
    Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день, поэтому можно не волноваться,
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    что опоздаете к забронированному времени. На входе пришлось постоять мин. 15, т. к достаточно много людей(постоянно подъезжают автобусы с организованными группами). Потрясающий вид с площадки не оставит никого равнодушным. Интересная задумка со стеклянным поло, который сначала матовый, но при попытке наступить на него становится прозрачным. Рекомендую

    Спасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь деньСпасибо Виктории за оперативность. Все билеты были отправлены очень быстро на WhatsApp. Билеты действуют весь день

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «В помещении»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже
  2. Бурдж-Халифа - билет на смотровую на 124 этаже на закате
  3. Рамка Дубая - билет на смотровую площадку
  4. Джунгли Амазонии в Дубае: билет в оранжерею Зелёная планета
  5. Бурдж-эль-Араб изнутри - экскурсия с англоязычным гидом
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "В помещении" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 20 до 685. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 12 экскурсий на 2024 год по теме «В помещении», 99 ⭐ отзывов, цены от $20. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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