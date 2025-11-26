В Motiongate вы окажетесь внутри популярных фильмов и мультфильмов.
Увидите любимых персонажей и проживёте сцены из легендарных историй от студий DreamWorks, Columbia Pictures и Lionsgate.
Motiongate — это не просто парк аттракционов, а полноценный кинематографический мир, где каждая зона — живой фильм, а вы — его участник.
Описание билета
Вы увидите:
- пространства разных киностудий — от яркой анимации до реалистичных спецэффектов.
- мир из мультфильма «Как приручить дракона» — пройдёте по деревне викингов и встретите Беззубика.
- болота Шрека — заглянете в хижину огра и рассмотрите реконструкцию самых узнаваемых сцен.
- арену «Голодных игр» — почувствуете атмосферу Капитолия и повстречаетесь с Китнисс.
- долину «Кунг-фу панды» — встретите По и пройдёте через красочные декорации китайского мира.
- лабораторию «Охотников за привидениями» — увидите охотников и озорных призраков.
Вы узнаете:
- как строятся сюжеты любимых фильмов и мультфильмов.
- как устроен Голливуд и киноиндустрия.
- чем отличаются стили разных студий.
- какие культурные миры вдохновляли создателей мультфильмов.
- какие ценности несут популярные истории.
Организационные детали
- В стоимость включён билет с открытой датой и временем посещения парка. Он не подлежит обмену или возврату.
- Тематический парк Motiongate находится в Дубае. До него можно доехать на автобусе DPR1 от станции метро Ibn Battuta Metro Station. За доплату можем организовать трансфер. Детали — в переписке.
- Парк работает с 11:00 до 19:00. Актуальные часы работы парка уточняйте перед поездкой.
- Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослых. Детям до 3 лет билет не нужен.
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$80
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Motiongate
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 11:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Дубае
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.
Входит в следующие категории Дубая
