Билет в парк IMG Worlds of Adventure

Отправиться в мир захватывающих развлечений и приключений
IMG Worlds of Adventure — это огромный крытый тематический парк в Дубае. Комплекс состоит из четырёх зон по мотивам разных мультипликационных вселенных.

Экстремальные аттракционы, знакомство с любимыми персонажами, интерактивные развлечения — и многое другое. Добро пожаловать в путешествие между мирами!
Описание билета

Парк состоит из четырёх миров, каждый из них — это отдельная вселенная:

  • Мир супергероев Marvel
  • Мир мультфильмов
  • Мир динозавров
  • Мир для детей

Вы встретитесь с любимыми персонажами мультфильмов и комиксов. Опробуете захватывающие аттракционы, поучаствуете в приключениях. И точно надолго запомните этот день!

Организационные детали

  • Билет с открытой датой и временем посещения
  • Билет не подлежит обмену или возврату
  • По желанию за доплату вы можете заказать трансфер до парка, детали — в переписке

Часы работы парка

  • С воскресенья по четверг — с 12:00 до 22:00
  • В пятницу и субботу — с 12:00 до 23:00
  • Уточняйте режим работы перед поездкой на официальном сайте парка (он может меняться по независящим от нас причинам)

ежедневно в 12:00

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный$80
Детский от 3 лет$80
Детский до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В IMG Worlds of Adventure
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Дубае
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.

