IMG Worlds of Adventure — это огромный крытый тематический парк в Дубае. Комплекс состоит из четырёх зон по мотивам разных мультипликационных вселенных.
Экстремальные аттракционы, знакомство с любимыми персонажами, интерактивные развлечения — и многое другое. Добро пожаловать в путешествие между мирами!
Описание билета
Парк состоит из четырёх миров, каждый из них — это отдельная вселенная:
- Мир супергероев Marvel
- Мир мультфильмов
- Мир динозавров
- Мир для детей
Вы встретитесь с любимыми персонажами мультфильмов и комиксов. Опробуете захватывающие аттракционы, поучаствуете в приключениях. И точно надолго запомните этот день!
Организационные детали
- Билет с открытой датой и временем посещения
- Билет не подлежит обмену или возврату
- По желанию за доплату вы можете заказать трансфер до парка, детали — в переписке
Часы работы парка
- С воскресенья по четверг — с 12:00 до 22:00
- В пятницу и субботу — с 12:00 до 23:00
- Уточняйте режим работы перед поездкой на официальном сайте парка (он может меняться по независящим от нас причинам)
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$80
|Детский от 3 лет
|$80
|Детский до 3 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В IMG Worlds of Adventure
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 12:00
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Дубае
Мы — команда профессиональных увлечённых гидов, объединённых любовью к Эмиратам и желанием делиться их настоящим, живым лицом с путешественниками со всего мира. Наша команда живёт в ОАЭ уже много лет — кто-то более 10 лет, кто-то родился здесь, а кто-то приехал однажды и остался навсегда.
