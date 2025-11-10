Мои заказы

Дубай: билет в Бурдж-Халифу и аудиоэкскурсия по городу

Пройти по тщательно спланированному маршруту и увидеть всё самое интересное
За день вы побываете в Центральном, Старом и Новом Дубае.

Наглядно увидите путь, который он прошёл от деревушки в пустыне до одного из богатейших городов мира. Рассмотрите грандиозные футуристические здания и погуляете по узким улочкам исторических кварталов. А со смотровых площадок башни «Бурдж-Халифа» увидите Дубай как на ладони. В роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.
Дубай: билет в Бурдж-Халифу и аудиоэкскурсия по городу© Экскурсии с аудиогидом
Дубай: билет в Бурдж-Халифу и аудиоэкскурсия по городу© Экскурсии с аудиогидом
Дубай: билет в Бурдж-Халифу и аудиоэкскурсия по городу© Экскурсии с аудиогидом
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание билета

Бурдж-Халифа. Символ Дубая, который олицетворяет его мощь, развитие и амбиции. С панорамных площадок на 124 и 125 этажах вы оцените виды на город. Здесь установлены мощные телескопы и интерактивные экраны с информацией о достопримечательностях.

Центральный район. Эта часть города неофициально считается его сердцем, так как связана как со Старым, так и с Новым Дубаем. Вы погуляете по парку «Бурж» с фонтанами и зелёными зонами. При желании посетите торговый центр «Дубай Молл» и рынок «Сук Аль-Бахар», построенный в традиционном арабском стиле. А после отправитесь в футуристический деловой район Бизнес-Бэй.

Старый Дубай. На метро вы доберётесь до старейших кварталов города — Аль-Шиндага и Аль-Фахиди. Погуляете по узким улочкам и ощутите атмосферу 19 века. Побываете в Деревне наследия — этнографическом музее под открытым небом, где представлены традиционные арабские постройки и ремёсла. А также увидите дом шейха Саида Аль-Мактума — исторический особняк, превращённый в музей, где представлены предметы быта и артефакты времён становления Дубая.

Новый Дубай. Вы погуляете по современной набережной вдоль Дубайского залива — улице Аль-Сиф. Посетите знаменитый залив с яхтами и небоскрёбами — Дубай Марину. И пройдёте по променаду Джумейра Бич Резиденс.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

  • После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом
  • Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на смотровую площадку
  • Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
  • Входные билеты на смотровую площадку продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут
  • Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне
  • Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

Важно

  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • В стоимость экскурсии включён входной билет в Бурдж-Халифу
  • Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Взрослый: билет + аудиотур$101
Детский: билет + аудиотур$55
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У башни «Бурдж-Халифа»
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Дубае
Провёл экскурсии для 16216 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
читать дальше

и интересные загадки о городе, чтобы ваша прогулка была максимально увлекательной. Вам не нужно ждать гида или группу, чтобы пройти экскурсию, начинайте в любое время. Более 300 экскурсий по городам России доступно 24/7 (кроме экскурсий с билетами в музеи). Мы оказываем мгновенную поддержку в чате, по телефону или e-mail.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Лучшее в Дубае
На машине
6.5 часов
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: Личное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от Бурдж-Халифы до Дубай Молла, от Музея будущего до Дубай Марина. Узнайте историю и современную жизнь города
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:30
$195 за всё до 4 чел.
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
На гидроцикле
1 час
53 отзыва
Водная прогулка
Дубай на гидроцикле: Бурдж-эль-Араб, Бурдж-Халифа, Атлантис
Начало: Место встречи зависит от выбранного варианта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$92 за человека
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
2 часа
13 отзывов
Билеты
Бурдж-Халифа: билеты на Sky Lounge, 148, 124 и 125 этажи
Начало: 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Blvd
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 21:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 09:00
$195.50 за билет
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае