За день вы побываете в Центральном, Старом и Новом Дубае. Наглядно увидите путь, который он прошёл от деревушки в пустыне до одного из богатейших городов мира. Рассмотрите грандиозные футуристические здания и погуляете по узким улочкам исторических кварталов. А со смотровых площадок башни «Бурдж-Халифа» увидите Дубай как на ладони. В роли вашего гида выступит приложение на смартфоне.

Описание билета

Бурдж-Халифа. Символ Дубая, который олицетворяет его мощь, развитие и амбиции. С панорамных площадок на 124 и 125 этажах вы оцените виды на город. Здесь установлены мощные телескопы и интерактивные экраны с информацией о достопримечательностях.

Центральный район. Эта часть города неофициально считается его сердцем, так как связана как со Старым, так и с Новым Дубаем. Вы погуляете по парку «Бурж» с фонтанами и зелёными зонами. При желании посетите торговый центр «Дубай Молл» и рынок «Сук Аль-Бахар», построенный в традиционном арабском стиле. А после отправитесь в футуристический деловой район Бизнес-Бэй.

Старый Дубай. На метро вы доберётесь до старейших кварталов города — Аль-Шиндага и Аль-Фахиди. Погуляете по узким улочкам и ощутите атмосферу 19 века. Побываете в Деревне наследия — этнографическом музее под открытым небом, где представлены традиционные арабские постройки и ремёсла. А также увидите дом шейха Саида Аль-Мактума — исторический особняк, превращённый в музей, где представлены предметы быта и артефакты времён становления Дубая.

Новый Дубай. Вы погуляете по современной набережной вдоль Дубайского залива — улице Аль-Сиф. Посетите знаменитый залив с яхтами и небоскрёбами — Дубай Марину. И пройдёте по променаду Джумейра Бич Резиденс.

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите e-mail и смс со ссылкой на приложение и скачивание экскурсии с билетом

Зарегистрируйтесь в приложении, во вкладке «Покупки» вам будут доступны аудиогид и входной билет на смотровую площадку

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Входные билеты на смотровую площадку продаются на выбранное вами время, приходите к месту начала экскурсии за 15 минут

Билет распечатывать не нужно, покажите его сотруднику на своём смартфоне

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

