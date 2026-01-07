Побалуйте себя посещением лаундж-зоны в самом высоком небоскрёбе мира. Наслаждаясь напитками, изысканными закусками и чарующими панорамами Дубая, вы проведёте день или вечер в атмосфере роскоши и эксклюзивности. А на открытой террасе взглянете с разных ракурсов на ультрасовременные районы с головокружительной высоты.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание билета

❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что включено в билет

Посещение лаундж-зоны на 152 этаже небоскрёба «Бурдж-Халифа»

Прогулка по открытой террасе

Напитки и закуски (сок, канапе, десерты, чай и кофе)

Живая музыка

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов

2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.

3. Самый ранний сеанс посещения — 11:00, самый поздний — 19:30

Важная информация

Бронирование производится на определённую дату и время

Детям до 4 лет билет не нужен

Возврат билета

Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны

В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)

— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300)

из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)