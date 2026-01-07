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Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира

Отдохнуть в баре на высоте 575 метров с фантастическими видами на мегаполис
Побалуйте себя посещением лаундж-зоны в самом высоком небоскрёбе мира.

Наслаждаясь напитками, изысканными закусками и чарующими панорамами Дубая, вы проведёте день или вечер в атмосфере роскоши и эксклюзивности.

А на открытой террасе взглянете с разных ракурсов на ультрасовременные районы с головокружительной высоты.
4.8
13 отзывов
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира
Бурдж-Халифа - билет на 152 этаж, в самый высокий лаундж мира

Описание билета

Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.

Что включено в билет

  • Посещение лаундж-зоны на 152 этаже небоскрёба «Бурдж-Халифа»
  • Прогулка по открытой террасе
  • Напитки и закуски (сок, канапе, десерты, чай и кофе)
  • Живая музыка

Как воспользоваться билетом

1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов
2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top.
3. Самый ранний сеанс посещения — 11:00, самый поздний — 19:30

Важная информация

  • Бронирование производится на определённую дату и время
  • Детям до 4 лет билет не нужен

Возврат билета

  • Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
  • В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен

Организационные детали

Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.

За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:

— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов)
— VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300)
из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
— VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)

ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость билета

ТарифСтоимость
Стандартный билет$215
Дети до 3 летБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На стойке регистрации в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
1
2
1
Елена
Было захватывающе
Было захватывающе
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Татьяна
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж крайне рекомендую! Людей почти нет, персонал прекрасный, даже сами предлагали сделать фото и видео
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на мой телефон. Закуски от Армани были прекрасны 😍 Лаундж очень красивый, виды потрясающие. Много укромных тёмных местечек, где можно посидеть и полюбоваться видом без отражения в стёклах. Открытая терраса тоже очень крутая. Также классно смотрятся фонтаны с высоты 😍

Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж
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Александр
Т. к. по российским картам купить билет не было возможности, купил билеты на Бурж Халифу у Виктории. Все четко! Эл. билет пришел на WhatsApp, в кассе обменял его на бумажные.
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Скажу так, кто побывал на 154 этаже (Лаундж) уже никогда не возьмет билет на 124 этаж. Это небо и земля! Приятная атмосфера, живая музыка, легкие закуски. Никто не толкается, потому что нет толпы, как на 124 этаже. Вообщем рекомендую к посещению лаундж Бурж Халифы, и можете смело обращаться к Виктории за билетами и экскурсионками.

Т. к. по российским картам купить билет не было возможности, купил билеты на Бурж Халифу у
Т. к. по российским картам купить билет не было возможности, купил билеты на Бурж Халифу у
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Г
Это мои самые лучшие впечатления от всех экскурсий! Захватывающая дух высота, ощущение, что твой самолёт в процессе посадки. Великолепная смотровая площадка под открытым небом, безумно красивые виды!
Очень рекомендую попадать туда
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в ещё светлое время, и ждать, когда стемнеет: город меняется, и становится ещё более красивым!
Также здорово, что есть возможность, спускаясь со 152 этажа, на пересадочном 124 этаже увидеть разницу - это тоже очень интересно!

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И
Всё понравилось. Нет очередей, скоростной лифт, фуршет, 3 этажа, уединенные места, открытая площадка. Потрясающие виды, красивый закат. Рекомендую
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Д
Все было супер! Спасибо больше, будем рекомендовать друзьям!
Все было супер! Спасибо больше, будем рекомендовать друзьям!
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Входит в следующие категории Дубая

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