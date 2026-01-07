❗ Перед оплатой напишите организатору для проверки наличия билетов.
Что включено в билет
Посещение лаундж-зоны на 152 этаже небоскрёба «Бурдж-Халифа»
Прогулка по открытой террасе
Напитки и закуски (сок, канапе, десерты, чай и кофе)
Живая музыка
Как воспользоваться билетом
1. После бронирования мы отправим вам билет в течение 18 часов 2. В указанный день за 20-30 минут до подъёма подойдите к стойке регистрации и покажите свой билет на экране смартфона. Стойка регистрации находится на этаже LG в торговом центре Дубай Молл, следуйте указателям At the Top. 3. Самый ранний сеанс посещения — 11:00, самый поздний — 19:30
Важная информация
Бронирование производится на определённую дату и время
Детям до 4 лет билет не нужен
Возврат билета
Отмена бронирования или обмен этого билета невозможны
В случае неблагоприятных погодных условий (плохой видимости) возврат денежных средств не предусмотрен
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
За дополнительную стоимость мы можем организовать трансфер из вашего отеля и обратно:
— Для 6 пассажиров из Дубая, Шарджи или Аджмана — 150$ (без ожидания), 200$ (5 часов), 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — Для 6 пассажиров из Рас-эль-Хаймы, Фуджейры, Абу-Даби — 250$ (8 часов), 300$ (10 часов) — VIP-трансфер (S Class/V Class/Land Cruiser 300) из Дубая, Шарджи или Аджмана — 300$ (без ожидания), 400$ (5 часов), 550$ (8 часов), 650$ (10 часов) — VIP-трансфер из других эмиратов — 550$ (8 часов), 650$ (10 часов)
ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость билета
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
$215
Дети до 3 лет
Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На стойке регистрации в Дубай Молле
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 и 18:00
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — Организатор в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 16902 туристов
Я живу в ОАЭ и вместе с командой единомышленников организую экскурсии в Дубае и его окрестностях. У нас есть большой опыт работы в туризме и тонкое понимание того, как нужно показывать страну путешественникам. Мы поможем вам увидеть самое главное в Эмиратах и получить невероятные впечатления от путешествия!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
1
3
1
2
–
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–
Елена
Было захватывающе
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Татьяна
Билет прислали оперативно после оплаты вместе с подробной инструкцией. На месте проблем не возникло. Сам лаундж крайне рекомендую! Людей почти нет, персонал прекрасный, даже сами предлагали сделать фото и видео читать дальшеуменьшить
на мой телефон. Закуски от Армани были прекрасны 😍 Лаундж очень красивый, виды потрясающие. Много укромных тёмных местечек, где можно посидеть и полюбоваться видом без отражения в стёклах. Открытая терраса тоже очень крутая. Также классно смотрятся фонтаны с высоты 😍
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Александр
Т. к. по российским картам купить билет не было возможности, купил билеты на Бурж Халифу у Виктории. Все четко! Эл. билет пришел на WhatsApp, в кассе обменял его на бумажные. читать дальшеуменьшить
Скажу так, кто побывал на 154 этаже (Лаундж) уже никогда не возьмет билет на 124 этаж. Это небо и земля! Приятная атмосфера, живая музыка, легкие закуски. Никто не толкается, потому что нет толпы, как на 124 этаже. Вообщем рекомендую к посещению лаундж Бурж Халифы, и можете смело обращаться к Виктории за билетами и экскурсионками.
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Г
Галина
Это мои самые лучшие впечатления от всех экскурсий! Захватывающая дух высота, ощущение, что твой самолёт в процессе посадки. Великолепная смотровая площадка под открытым небом, безумно красивые виды! Очень рекомендую попадать туда читать дальшеуменьшить
в ещё светлое время, и ждать, когда стемнеет: город меняется, и становится ещё более красивым! Также здорово, что есть возможность, спускаясь со 152 этажа, на пересадочном 124 этаже увидеть разницу - это тоже очень интересно!
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И
Инга
Всё понравилось. Нет очередей, скоростной лифт, фуршет, 3 этажа, уединенные места, открытая площадка. Потрясающие виды, красивый закат. Рекомендую
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Д
Дмитрий
Все было супер! Спасибо больше, будем рекомендовать друзьям!
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