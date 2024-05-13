читать дальше который был пунктуальным, внимательным (особенно к ребенку) и настоящим профи. Покатушки на багги по пескам, это отдельная история… Спасибо гиду на квадрике, который показал нам настоящую пустыню и её красоты. Рекомендую экскурсию на 100%!

Благодарю организаторов за впечатления, которые мы получили в этой поездке. Было все прекрасно! Огромная благодарность нашему водителю на Toyota Sequoia,