Утренние – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «Утренние» в Дубае на русском языке, цены от $65, скидки до 11%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Утреннее сафари
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
скидка
11%
Индивидуальная
4 часа
76 отзывов
Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 180$160 за всё до 4 чел.
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
🛥 На яхте
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrei
    13 мая 2024
    Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
    Благодарю организаторов за впечатления, которые мы получили в этой поездке. Было все прекрасно! Огромная благодарность нашему водителю на Toyota Sequoia,
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    который был пунктуальным, внимательным (особенно к ребенку) и настоящим профи. Покатушки на багги по пескам, это отдельная история… Спасибо гиду на квадрике, который показал нам настоящую пустыню и её красоты. Рекомендую экскурсию на 100%!

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
    Отличная экскурсия! Хотели просто посмотреть на пустыню и покататься по барханам. Не очень экстремально, но очень весело, нам понравилось! Спасибо!
  • А
    Александра
    2 мая 2024
    Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
    отличная экскурсия🔥 водитель Ревзан не только прокатил нас по пустыне, но и сделал нам отличные фотографии. рекомендую) по времени в пустыне провели около 40 мин.
  • М
    Мария
    12 апреля 2024
    Утреннее сафари
    Отличная экскурсия, мы в восторге от пустыни. Водитель Резван большой молодец 👍🏻
  • Т
    Татьяна
    21 марта 2024
    Утреннее сафари
    Экскурсия прошла прекрасно. Водитель забрал из отеля, в пустыне фото и сафари.
    Экскурсия прошла прекрасно. Водитель забрал из отеля, в пустыне фото и сафари

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Утренние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Утреннее сафари
  2. Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
  3. Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Утренние" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 160 со скидкой до 11%. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Утренние», 84 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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