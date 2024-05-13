1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Утреннее сафари в Дубае: встреча рассвета среди дюн
Откройте волшебство пустыни на утреннем сафари. Насладитесь первыми лучами солнца, прокатитесь по дюнам на внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$160 за всё до 4 чел.
скидка
11%
Индивидуальная
4 часа
Сафари ранним утром - как просыпается пустыня
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно 08:00-12:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 180$160 за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Утренняя прогулка на роскошной яхте с завтраком
Начало: Dubai Marina
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrei13 мая 2024Благодарю организаторов за впечатления, которые мы получили в этой поездке. Было все прекрасно! Огромная благодарность нашему водителю на Toyota Sequoia,
- ММария12 мая 2024Отличная экскурсия! Хотели просто посмотреть на пустыню и покататься по барханам. Не очень экстремально, но очень весело, нам понравилось! Спасибо!
- ААлександра2 мая 2024отличная экскурсия🔥 водитель Ревзан не только прокатил нас по пустыне, но и сделал нам отличные фотографии. рекомендую) по времени в пустыне провели около 40 мин.
- ММария12 апреля 2024Отличная экскурсия, мы в восторге от пустыни. Водитель Резван большой молодец 👍🏻
- ТТатьяна21 марта 2024Экскурсия прошла прекрасно. Водитель забрал из отеля, в пустыне фото и сафари.
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Утренние»
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