Прокатитесь на самом быстром лифте в мире до 124-го этажа Бурдж-Халифы и полюбуйтесь панорамными видами с обзорной площадки. Затем насладитесь обедом или ужином из трех блюд в Burj Club на третьем этаже.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Во время пятичасового мероприятия вы насладитесь видами со 124-го этажа Бурдж-Халифа. Затем, в зависимости от выбранного вами времени, вы спуститесь на третий этаж, чтобы насладиться обедом или ужином из трех блюд в клубе Burj Club на свежем воздухе с видом на Дубай и Бурдж-Халифа. Получите дозу адреналина во время подъема на одном из самых быстрых лифтов в мире. Полюбуйтесь видом с самого высокого небоскреба в мире — открытая смотровая площадка находится на высоте 452 метра над землей. Меню: Закуски:
Вишисуаз: традиционный суп из картофеля и лука-порея с трюфельным маслом (V) • Восточный чечевичный суп с лимоном и молодым шпинатом (V) • Капрезе: моцарелла из молока буйволицы, маринованные помидоры и соус песто (V) • Сезонный зеленый салат с курицей или креветками (H/S) Главные блюда • Запеченная куриная грудка (органическая, кукурузный откорм), картофельное пюре и сезонный овощ • Пенне болоньезе: болоньезе из говядины и корнеплодов с листьями базилика (SG) • Жареный рис с соевым соусом и овощами: зеленым горошком, брокколи, морковью (V) • Жареный морской окунь с рагу из помидоров-черри и листьев базилика Десерт • Чизкейк «Нью-Йорк» с белым шоколадом (SG) • Фруктовая тарелка: сезонные фрукты (H) • Лимонный тарт с меренгой и клубничным соусом (D) Меню из трех блюд, гости могут выбрать один вариант каждого блюда.
S = Shellfish (морепродукты), H = Healthier option (более здоровая опция), V = Vegetarian (вегетарианское), N = Nuts (орехи), SG = Signature (фирменное блюдо) * Меню зависит от наличия ингредиентов и может быть изменено без предварительного уведомления. Важная информация:.
S = Shellfish (морепродукты), H = Healthier option (более здоровая опция), V = Vegetarian (вегетарианское), N = Nuts (орехи), SG = Signature (фирменное блюдо) * Меню зависит от наличия ингредиентов и может быть изменено без предварительного уведомления. Важная информация:.
* S = Shellfish (морепродукты), H = Healthier option (более здоровая опция), V = Vegetarian (вегетарианское), N = Nuts (орехи), SG = Signature (фирменное блюдо) * Меню зависит от наличия ингредиентов и может быть изменено без предварительного уведомления. Важная информация:
- Обратите внимание, что выбранный вами временной интервал — это время вашего посещения смотровой площадки Бурдж-Халифа.
- Если вы выберете временной интервал для доступа с 12:00 до 14:00, вы пообедаете после посещения уровней 124 и 125 Бурдж-Халифа; если вы выберете для доступа временной интервал между 18:30 и 21:00, после посещения террасы вас ждет ужин.
- После посещения 124-го уровня Бурдж-Халифа вас ждет обед из 3 блюд в ресторане Burj Club. Ресторан расположен на 3 этаже Бурдж-Халифа с видом на фонтаны Дубая.
- Младенцы (в возрасте 0–3 лет) имеют право на бесплатный доступ к месту проведения. Тем не менее, не будет предоставлено никаких продуктов питания и напитков.
Каждый день в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 8+
|от $87.67
|Детский (2 года и младше)
|$0
|Детский (от 3 до 7 лет)
|от $78.41
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты на 124-й и 125-й уровни в Бурдж-Халифе
- Обед из 3 блюд в Burj Club (3 этаж)
- Wi-Fi на всей территории
Что не входит в цену
- Гид
- Напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
Завершение: Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что выбранный вами временной интервал - это время вашего посещения смотровой площадки Бурдж-Халифа
- Если вы выберете временной интервал для доступа с 12:00 до 14:00, вы пообедаете после посещения уровней 124 и 125 Бурдж-Халифа если вы выберете для доступа временной интервал между 18:30 и 21:00, после посещения террасы вас ждет ужин
- После посещения 124-го уровня Бурдж-Халифа вас ждет обед из 3 блюд в ресторане Burj Club. Ресторан расположен на 3 этаже Бурдж-Халифа с видом на фонтаны Дубая
- Младенцы (в возрасте 0-3 лет) имеют право на бесплатный доступ к месту проведения. Тем не менее, не будет предоставлено никаких продуктов питания и напитков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
19 сен 2024
Очень красиво. На бурдж-халифа делать особо нечего, но обед был просто супер.
Входит в следующие категории Дубая
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