Во время пятичасового мероприятия вы насладитесь видами со 124-го этажа Бурдж-Халифа. Затем, в зависимости от выбранного вами времени, вы спуститесь на третий этаж, чтобы насладиться обедом или ужином из трех блюд в клубе Burj Club на свежем воздухе с видом на Дубай и Бурдж-Халифа. Получите дозу адреналина во время подъема на одном из самых быстрых лифтов в мире. Полюбуйтесь видом с самого высокого небоскреба в мире — открытая смотровая площадка находится на высоте 452 метра над землей. Меню: Закуски:

Вишисуаз: традиционный суп из картофеля и лука-порея с трюфельным маслом (V) • Восточный чечевичный суп с лимоном и молодым шпинатом (V) • Капрезе: моцарелла из молока буйволицы, маринованные помидоры и соус песто (V) • Сезонный зеленый салат с курицей или креветками (H/S) Главные блюда • Запеченная куриная грудка (органическая, кукурузный откорм), картофельное пюре и сезонный овощ • Пенне болоньезе: болоньезе из говядины и корнеплодов с листьями базилика (SG) • Жареный рис с соевым соусом и овощами: зеленым горошком, брокколи, морковью (V) • Жареный морской окунь с рагу из помидоров-черри и листьев базилика Десерт • Чизкейк «Нью-Йорк» с белым шоколадом (SG) • Фруктовая тарелка: сезонные фрукты (H) • Лимонный тарт с меренгой и клубничным соусом (D) Меню из трех блюд, гости могут выбрать один вариант каждого блюда.

S = Shellfish (морепродукты), H = Healthier option (более здоровая опция), V = Vegetarian (вегетарианское), N = Nuts (орехи), SG = Signature (фирменное блюдо) * Меню зависит от наличия ингредиентов и может быть изменено без предварительного уведомления. Важная информация:.

S = Shellfish (морепродукты), H = Healthier option (более здоровая опция), V = Vegetarian (вегетарианское), N = Nuts (орехи), SG = Signature (фирменное блюдо) * Меню зависит от наличия ингредиентов и может быть изменено без предварительного уведомления. Важная информация:.

* S = Shellfish (морепродукты), H = Healthier option (более здоровая опция), V = Vegetarian (вегетарианское), N = Nuts (орехи), SG = Signature (фирменное блюдо) * Меню зависит от наличия ингредиентов и может быть изменено без предварительного уведомления. Важная информация: