Индивидуальная экскурсия по Дубаю: Посетите резиденцию шейха Дубая Мухамеда
Проведите незабываемый день в одном из самых знаковых городов мира! Вместе со мной вы побываете на искусственном пальмовом острове, увидите знаменитый отель-парус, пройдетесь по колоритным восточным рынкам и сфотографируетесь на фоне всемирно известного небоскреба «Бурдж-Халифа». Вы полюбите этот город всей душой!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город Дейра
- Отель Парус
- Арабская Венеция
- Искусственный насыпной пальмовый остров
- Дубай Марина
- Поющие и танцующие фонтаны
- Бурдж Халифа
- Башня Рамка Дубая
- Парк бабочек
- Парк цветов
- Резиденция шейха
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вы увидите:
- 1. Старый город Дейра, шоппинг по желанию туристов в Насер Сквере, Фабрика меховых, кожаных изделий и ювелирная фабрика.
- 2. Визитная карта Дубая-BURJ AL ARAB,отель Парус 7*******.
- 3. Арабская Венеция, комплекс Мадинат, отель AL QASR MADINAT.
- 4. Аллея позолоченных арабских скакунов.
- 5. Искусственный, насыпной, пальмовый остров, отель Атлантис, прогулка по набережной!
- 6. Арабская Монако, Дубай Марина, JBR WALK, прогулка по яхт клубу!
- 7. Торговый центр Дубай Молл, самый большой в мире.
- 8. Поющие и танцующие фонтаны у Бурдж Халифы либо новый фонтан в районе THE POINTE (на выбор).
- 9. Очень большой и красивый океанариум!
- 10. Водопад бедуинов, ловцы за жемчугом!
- 11. Самое высокое здание в мире Бурдж Халифа 828 метров! Билеты заказываются за 24 часа!
- 12. Башня DUBAI FRAME, билеты покупаются на месте по желанию туристов!
- 13. Парк бабочек или парк цветов. По желанию туристов. Билеты покупаются на месте.
- 14. Резиденция шейха Дубая Мухамеда.
- Маршрут можно изменить по желанию туристов — что-то убрать или добавить в программу.
- Форма одежды любая, если желаете, можете взять запасную одежду, чтобы менять во время фотосессии.
- Внутри салона машины имеются сухие и влажные салфетки, а также для питья водички.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер, страховка
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Входные билеты
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу вас из отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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