106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Дубай — первая встреча

Увидеть все главные места города и узнать их историю на комфортной автомобильной экскурсии

Юрий
Задать вопрос
Юрий – ваш гид
Вы познакомитесь с современным, завораживающим, технологичным и очень динамичным Дубаем.

Погуляете по старинному кварталу Бастакия, проедете по Пальмовому острову, полюбуетесь виллами местных жителей в Джумейре и сделаете яркие снимки на фоне знаменитого отеля «Парус».

А еще увидите аквариум, фонтаны, самый высокий в мире небоскреб и дворец шейха Дубая.

Я легко и увлекательно расскажу об истории, культуре и традициях города и помогу вам ощутить настоящее восточное гостеприимство!
$250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Аэропорт прилета в Дубае или ваш отель
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии106 отзывов
4.76
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча

Что вас ожидает

Старый город — история и легенды
Вы погуляете по древнему району Бастакия, где начиналась история Дубая. Посетите старый дом шейха и посмотрите, как он жил 50 лет назад. Я покажу вам набережную Al Seef, построенную вдоль старого города, и расскажу о временах, когда Дубай представлял собой небольшие постройки в один-два этажа. Далее мы отправимся исследовать торговый и деловой район Бар Дубай, знаменитый новейшей достопримечательностью «Рамка Дубая». При желании, вы сможете подняться на ее смотровую площадку и изучить интерактивную выставку о будущем города и музей прошлого.

Современный Дубай: Пальмовый остров и Джумейра
По шоссе шейха Зайда мы проедем в район Джумейра, где находятся богатые виллы граждан ОАЭ. Следом я покажу знаменитый на весь мир Пальмовый остров. Через подводный тоннель вы попадете на самый край острова, где сможете сделать классные снимки и селфи в роскошных гостиницах Заабель Сарай и Кемпински. А еще посмотрите с нового ракурса на район JBR с небоскребами и увидите «арабскую Венецию» — комплекс Мадинат Джумейра. Здесь можно сфотографироваться на фоне знаменитого отеля «Парус», прокатиться на лодочках, посетить рынок в стиле старого Дубая и выпить кофе.

Аквариум, фонтан и дворец шейха
Мы посетим Дубай молл, где вы увидите самый большой аквариум на Ближнем Востоке. Рядом с ним находятся знаменитые фонтаны и Бурдж Халифа — высочайшее сооружение в мире. Вы посмотрите и на дворец шейха Дубая — человека, под руководством которого город стал одним из центров мира. Если захотите, я отвезу вас на смотровую площадку, откуда вы увидите фламинго в их естественной среде, без вольеров и клеток. Кроме того, можно съездить в живописный Сад Цветов (Miracle Garden).

Кому подойдет экскурсия

Транзитным пассажирам, следующим через аэропорт Дубая, а также всем путешественникам, которые хотят познакомиться с «городом будущего».

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведу я или один из опытных гидов из нашей команды.
  • Я встречу вас в любой гостинице Дубая или любом терминале аэропорта.
  • Возможен трансфер из других эмиратов за дополнительную плату: Шарджа или Аджман (35$), Рас-Аль-Хайма, Фуджейра или Абу-Даби(140$).
  • Продолжительность экскурсии зависит от вашего желания и может составлять от 3 до 10 часов без доплаты.
  • Экскурсия проходит на автомобиле Hundai Creta или Volkswagen Passat.

Дополнительные расходы

  • Отдельно оплачиваются билеты на платные достопримечательности: подъем на Бурдж Халифа, посещение «Рамки Дубая», Сада цветов и прочее.
  • После внесения предоплаты я вышлю вам цены на билеты в парки развлечений.
  • Напитки и еда не включены в стоимость экскурсии.
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча
Дубай — первая встреча

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Аэропорт прилета в Дубае или ваш отель.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Юрий
Юрий
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Юрий, я живу в ОАЭ с 2006 года и знаю страну как свои пять пальцев. Вместе с нашей командой гидов будем рады познакомить вас с Арабскими эмиратами. К проведению экскурсий подходим с чувством и стараемся дать полезную и нужную информацию. После экскурсии я не оставляю путешественников без внимания: вы всегда сможете позвонить мне и получить совет или помощь.
Напишите мне

106 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 марта 2020
Экскурсию проводил Руслан. У нас пересадка в Дубаи была 22 часа.Самостоятельно утром посетили смотровую на Бурдж-Халифа, далее встретились с Русланом в Дубай Молле и отправились на экскурсию. Посетили Дубайскую рамку, сад цветов, подъехали к Парусу, проехались по острову-пальме, прогулялись по Мадинат Джумейра и набережной Дубай Марина. Потом нас привезли обратно к Дубай Моллу и сами пошли смотреть на шоу фонтанов. Все очень комфортно, Руслан помогал решить любые вопросы.
7 марта 2020
У нас с сыном была пересадка в Дубае, 10 часов. Мы заказали индивидуальную экскурсию «Дубаи - первая встреча», списались с Юрием, договорились о времени. Встретил нас в авиапорту гид Руслан. Он составил план движения и обзора. Все было очень продумано и время в пути, время на экскурсию на данное время суток, т.к мы прилетели рано утром, в некоторых местах по дороге было туманно.Экскурсия произвела на нас неизгладимое впечатление. Мы увидели все самы яркие достопримечательности в Дубаи. Уже наметили приехать сюда снова и обязательно воспользуемся услугой экскурсоводов, Юрия или Руслана. Желаю вам плодотворной работы, улыбок и ярких эмоций ваших клиентов.
5 марта 2020
Экскурсия очень понравилась!Провели великолепный день в компании Юрия! Он показал нам все самое интересное, обьездили очень много мест, увидели разный Дубай. Он прекрасен! Юрий учел все наши пожелания, время пролетело незаметно!Все было познавательно,увлекательно и интересно !Всем буду советовать данную экскурсию!
Лариса
3 марта 2020
Экскурсия нам очень понравилась. Мы были с 3-х летним ребёнком и все, связанные с этим нюансы, были легко преодалены. Можем на все 100% порекомендовать Юрия! Очень профессионально!
27 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия по Дубаю. Для первого знакомства с да и в целом узнать про место где люди не просто любят свою родину, а боготворят её и своих жителей, очень познавательно! Были с детьми 5 и 10 лет поэтому приходилось вносить свои коррективы на что Юрий охотно соглашался и по максимуму делал все возможное для комфортного времяпровождения. Вообще большое спасибо Юрию моему, тёзке за не забываемое знакомство с Дубаем.
26 февраля 2020
Все показали, все самое интересное посмотрели спасибо за экскурсию!
23 февраля 2020
Юрий очень доброжелательный, позитивный и хороший человек. Но, к сожалению, для профессии «экскурсовод» этих качеств не достаточно. Если вы готовы к общению в формате «вопрос-ответ», то вам все понравится. Мне же не хватало «академичности» и некой структурированности всей экскурсии. К сожалению, накануне нашей встречи мы так и не получили от Юрия обещанного списка интересных мест, которые можно посетить за дополнительную плату и не смогли заранее скорректировать наш общий план поездки. Тем не менее, в любом случае нам было все очень интересно за что Юрию огромное спасибо!
20 февраля 2020
11 февраля 2020 были с друзьями на обзорной экскурсии по Дубаи.
Экскурсовод Юрий. День прошел великолепно, увидели все что планировали, немного с утра еще обсудили план экскурсии, а дальше все по плану.
День прошел великолепно. Спасибо Юрию.
19 февраля 2020
Здравствуйте. Мы с семьёй из четырёх человек были на экскурсии от Tripster. Читала, что длительность
до 10 часов, не могла поверить , что возможно столько времени слушать чужого человека!
Экскурсию нашли случайно в интернете. И нам безумно понравилось! Время пролетело незаметно. Гид забрал нас из отеля, что было удобно, потом мы поехали осматривать город. Конечно Дубай оставляет только позитивные впечатления! Больше всего запомнился изумительный Парк Цветов, непередаваемые чувства от посещения Рамки Дубай, дворец шейха, возле которого свободно гуляют павлины. Были в исторической части города, посетили музеи и дом шейха Саида. Прошлись вдоль канала с яхтами и лодками, побывали на причале, поразилась величию корабя-отеля Qween Elizabeth 2. Это был первый визит в Дубай и надеюсь не последний!
Спасибо огромное гиду Юрию за эту экскурсию! Все было очень познавательно и интересно! В следующий раз мы будем посещать Дубай обязательно с вами!
17 февраля 2020
Провели великолепный день в компании Юрия! Он показал нам все самое интересное, обьездили очень много мест, увидели разный Дубай. Он прекрасен! Юрий учел все наши пожелания, время пролетело незаметно. Мы расстались друзьями, рекомендуем всем!
Ещё 96 отзывов

Юрий проводит ещё 1 экскурсию

В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!В Абу-Даби с комфортом!
$300 за экскурсию
6 часов
5 отзывов
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Абу-Даби — самый обеспеченный и ухоженный эмират страны. Вы увидите чистые живописные улицы с фонтанами и великолепную набережную, восхититесь современной городской архитектурой и посетите знаковые места столицы. Я покажу вам Дворец Президента, где вершатся судьбы страны, и крупнейшую в мире мечеть Шейха Зайда, демонстрирующую настоящую роскошь Востока. А еще обязательно расскажу, как складывалась история ОАЭ и за счет чего им удалось достичь процветания.

Обзорные экскурсии в Дубае

Знакомство с ДубаемЗнакомство с ДубаемЗнакомство с Дубаем
скидка20%
$200
$160 за экскурсию
6 часов
87 отзывов
Главные достопримечательности «города будущего» на обзорной автомобильной экскурсии
Вы проведете великолепный день в одном из самых современных городов мира: погуляете по восточным базарам, роскошной набережной и цветочному парку, с ветерком прокатитесь по искусственному пальмовому острову, увидите знаменитый отель в виде паруса и культовый небоскреб «Бурдж-Халифа». Я расскажу о традициях населения в донефтяную эпоху и сейчас и помогу полюбить город, в который когда-то влюбился сам.
Эмират Дубай для васЭмират Дубай для васЭмират Дубай для вас
скидка10%
$200
$180 за экскурсию
7 часов
11 отзывов
История и культовые места знаменитого города на обзорной автомобильной экскурсии
Дубай покорит вас ультрасовременной архитектурой, роскошными магазинами, искусственными островами и живописными набережными! Я покажу все «визитные карточки» этого невероятного города, раскрою его необычную историю, помогу понять местные традиции и сделаю все, чтобы вам надолго запомнилось наше путешествие.
Дубай — все о «жемчужине мира»Дубай — все о «жемчужине мира»Дубай — все о «жемчужине мира»
скидка15%
$222
$189 за экскурсию
7 часов
14 отзывов
Изучить главные достопримечательности и прочувствовать жизнь ОАЭ на насыщенной автопрогулке
Если вы думаете о Дубае, как о роскошном городе небоскребов, богатых отелей и умопомрачительной архитектуры — то все так и есть! Вы познакомитесь с историей и традициями арабской страны, увидите их связь с современностью и откроете особенности местной жизни. От отелей в виде паруса и волны до танцующих фонтанов, от высочайшей башни Бурдж-Халифа до рукотворного острова — вы встретитесь со всеми must-see местами Дубая и поймете, в чем уникальность эмиратов.
Знакомьтесь, Дубай!Знакомьтесь, Дубай!Знакомьтесь, Дубай!
скидка15%
$200
$170 за экскурсию
6 часов
8 отзывов
Главные символы города будущего на автомобильной обзорной экскурсии
Вы увидите самые значимые места Дубая: Пальмовый остров, отель Парус и небоскреб Бурдж-Халифа. Сравните Старый город с роскошными современными районами Дубай Марина и Джумейра, покатаетесь на гондолах и заглянете в крупнейший торговый центр мира. А я раскрою интересные подробности о том, как живут здесь местные и приехавшие на заработки экспаты.
Первые впечатления о ДубаеПервые впечатления о ДубаеПервые впечатления о Дубае
$25 за человека
4.5 часов
50 отзывов
Открыть секрет успеха эмиратов, полюбоваться must-see местами и развеять мифы
Сложно посчитать, сколько раз на экскурсии по Дубаю звучит «самый-самый»! В ультрасовременном городе рекордов вы поймете, как он таким стал, и увидите его символы — от дворца эмира до Бурдж-Халифы в облаках. Вы проедете по острову-пальме, сделаете кадры с лучших ракурсов, погуляете по аутентичному Старому городу и услышите об особенностях жизни по-дубайски.
Современный Дубай и круиз по Дубай МаринеСовременный Дубай и круиз по Дубай МаринеСовременный Дубай и круиз по Дубай Марине
$35 за человека
5 часов
14 отзывов
Небоскрёбы, роскошь и инновации города — в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Сумасшедшие архитектурные проекты и их поразительные масштабы — то, что делает Дубай легендой. Вы откроете историю «города будущего», насладитесь головокружительными видами башни Бурдж Халифа, поплаваете на традиционной лодке по Дубай Марине, прокатитесь по скоростной трассе Шейха Зайда и ближневосточной Венеции — району Мадинат Джумейра. Дубай как главное украшение Персидского залива поделится с вами атмосферой, секретами успеха и аутентичностью.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные