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Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение

GetYourGuide
GetYourGuide – Гид из Дубая
Осмотрите две главные достопримечательности 🏛️ Дубая с пакетным предложением на посещение дубайского аквариума и башни Бурдж-Халифа.

Вас ждут панорамные виды со 124/125-го этажа башни Бурдж-Халифа и морские обитатели со всего мира в подводном зоопарке.
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  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 🧒Подходит для детей

  • $56 за человека

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Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение
Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение

Что вы увидите

  • Дубайский аквариум
  • Бурдж-Халифа
Сэкономьте время и силы, посетив обе достопримечательности 🏛️ в один деньС пакетом на посещение двух самых удивительных достопримечательностей Дубая вы сможете ощутить все волшебство города. Вы побываете в дубайском аквариуме и на башне Бурдж-Халифа в один день! Из глубин океана до самого неба: этот день будет ещё лучше, если вы дополните посещение башни Бурдж-Халифа визитом в дубайский аквариум и подводный зоопарк, где вас ждут 485 видов морских существ. Полюбуйтесь панорамными видами на Дубай и на окружающую город 🏙️ пустынюНачните с экскурсии 🧭 на вершину самого выдающегося монумента Дубая — башни Бурдж-Халифа, — куда вы попадете по заранее забронированному билету. В выбранное вами время самый быстрый лифт в мире доставит вас на смотровые площадки высочайшего здания на планете на 124-м этаже, где вашему взору предстанет захватывающая панорама с видами на город, пустыню и Персидский залив. Узнайте больше об архитектуре этого уникального небоскреба и технологиях, которые применялись при его возведении. Понаблюдайте за крупнейшими и редкими видами морских обитателейЗатем вас ждёт крупнейший в мире подвесной аквариум. Полюбуйтесь тысячами морских животных из любых уголков мира, включая такие редкие виды, как королевский крокодил или песчаная акула. Маршрут включает три экологические зоны: «Тропический лес», «Каменистый берег» и «Живой океан». При желании посетите дубайский аквариум до того, как подниметесь на Бурдж-Халифу.
Это мероприятие необходимо бронировать онлайн, поскольку билетная касса закрыта

Вы также можете заказать отдельно:

    Билет на день в дубайский аквариум и подводный зоопарк
    Бурдж-Халифа: билеты 🎫 на 124 и 125 этажиВажная информация:• Во всех точках взаимодействия с клиентами проводится регулярная уборка;
    • Во избежание скопления большого количества людей число участников тура ограничено;
    • Все участники обязаны носить защитные маски;
    • У всех участников в обязательном порядке измеряется температура тела;
    • Оба билета необходимо использовать в один день;
    • Посещение Бурдж-Халифы возможно только в выбранное вами время;
    • Подойдите к билетной кассе в назначенное время;
    • Из-за высокой посещаемости выбранное вами время может быть занято. В таком случае вам будет предложено новое время в интервале получаса до или после указанного изначально;
    • Дубайский аквариум можно посетить в любое время того же дня.
    • Время работы аквариума Дубая: 10:00–00:00. Последний вход в 23:30.
    • Обратите внимание: это предложение не распространяется на основные часы работы Бурдж-Халифы;
    • Дети в возрасте до трёх лет могут пройти бесплатно без билета;
    • Ваш заказ будет подтверждён не более чем за 3 месяца до посещения;
    • Дубайский аквариум находится на нулевом уровне, а подводный зоопарк — на 2-м этаже ТЦ Dubai Mall. Чтобы попасть в подводный зоопарк, нужно сначала пройти через аквариумный туннель на нулевом этаже, а затем подняться на эскалаторе.
    Что входит
    • Билеты в Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа
    Что не входит
    • Личные расходы
    Начало
    🚩 Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Bouleva
    Место завершения
    🏁 Бурдж-Халифа, 1 Sheikh Mohammed bin Rashid Boulevard
    Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение
    Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение
    Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение
    Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение
    Дубайский аквариум и Бурдж-Халифа: пакетное предложение

    Выберите дату начала действия билетов

    • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
    • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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