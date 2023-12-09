Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж

Индивидуальный трансфер в Дубае
Вы сможете увидеть два прекрасных парка за один день! Насладитесь красотой и удивительной атмосферой в парках Дубая. Я заберу вас из отеля, а по окончанию поездки доставлю обратно.
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Ближайшие даты:
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
13
дек
14
дек
15
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Miracle Garden (Парк цветов)
  • Global Village (Всемирная деревня)

Описание

Что вы увидите: Дубай — это самые дерзкие фантазии человека, воплощенные в жизнь. Местное богатство здесь демонстрируется по-детски непосредственно. Всего за один день вы посетите сразу две интереснейшие локации — Парк Цветов и ярмарку «Всемирная деревня». Miracle garden — это настоящее чудо, самый большой в мире цветочный парк. Global village — крупная ярмарка, которую ежегодно посещает более пяти миллионов жителей эмиратов и гостей города.

По запросу

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Страховка туристов
Что не входит
  • Обед
  • Входные билеты в парки оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: По запросу
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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