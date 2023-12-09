Вы сможете увидеть два прекрасных парка за один день! Насладитесь красотой и удивительной атмосферой в парках Дубая. Я заберу вас из отеля, а по окончанию поездки доставлю обратно.
Ближайшие даты:
9
дек
дек
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Miracle Garden (Парк цветов)
- Global Village (Всемирная деревня)
Описание
Что вы увидите: Дубай — это самые дерзкие фантазии человека, воплощенные в жизнь. Местное богатство здесь демонстрируется по-детски непосредственно. Всего за один день вы посетите сразу две интереснейшие локации — Парк Цветов и ярмарку «Всемирная деревня». Miracle garden — это настоящее чудо, самый большой в мире цветочный парк. Global village — крупная ярмарка, которую ежегодно посещает более пяти миллионов жителей эмиратов и гостей города.
По запросу
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Страховка туристов
- Что не входит
- Обед
- Входные билеты в парки оплачиваются дополнительно
- Место начала и завершения?
- По согласованию
- Когда и сколько длится?
- Когда: По запросуЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Дубая
Похожие туры из Дубая
Мини-группа
9 часов
По паркам Дубая
Посетить Сад чудес, Сад бабочек и всемирную ярмарку за 1 день в мини-группе
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
$90 за человека
Билеты
6 часов
Билеты в парк MotionGate
Отправиться за эмоциями в парк аттракционов и встретиться с героями из голливудских мультфильмов
у парка MotionGate
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
$85 за билет
Билеты
8 часов
Тематические парки MotionGate + Legoland + аквапарк Legoland
По договоренности
Завтра
11 дек
12 дек
13 дек
от $85 за билет