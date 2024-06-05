1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
Мини-группа
9 часов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
«А также узнаете, почему сад прослыл самой романтической достопримечательностью Ближнего Востока»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Круиз
5 часов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
Индивидуальная
7 часов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории, развитию и достижениям страны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна5 июня 2024Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
- ААнна10 мая 2024Мы замечательно покатались на кораблике. Посетили все заявленные места, послушали гида. Она очень развёрнуто отвечала на вопросы. Трансфер был немного
- ААлександр2 мая 2024Всё отлично!
- ИИрина25 апреля 2024Все что планировали, посетили!
- ЕЕкатерина10 апреля 2024Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном Дубае. Но хотелось чуть больше услышать об истории ОАЭ или самого Дубая, о том, как живут местные жители.
- ВВиктория10 апреля 2024Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
- ККагирова8 апреля 2024Экскурсия понравилась. Были с детьми-впечатлений море! Рекомендую
- AAlvydas14 марта 2024очень понравилос поездка. всё организованно очень хорошо. ненадо ни о чем беспокоится, стоят в очереди за билетами, все точно и вовремя. Фарук замечательний руководитель.
- ИИрина7 марта 20246 марта, группа 4 человека. Был русскоговорящий гид Давлат. Хорошо знает маршрут, довёз, обходя пробки, быстро, все наши пожелания выполнил. Во время поездки развёрнуто отвечал на вопросы, даже на самые нестандартные. Впечатления о парках у членов группы разные.
- GGyulnara12 февраля 2024Отличная экскурсия. За один день удалось посетить такое количество достопримечательностей Дубая, самостоятельно это практически невозможно. С входными билетами тоже не
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Цветы и сады»
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