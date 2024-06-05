Цветы и сады – экскурсии в Дубае

Найдено 7 экскурсий в категории «Цветы и сады» в Дубае на русском языке, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Феноменальный Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
52 отзыва
Феноменальный Дубай: экскурсия мечты
Погрузитесь в уникальную атмосферу Дубая: от традиционных рынков до современных небоскребов за один день
Начало: Трансфер (из ОТЕЛЯ, КРУИЗНЫЙ ТЕРМИНАЛ ИЛИ АЭРОПОРТ...
«Zabeel palace – изысканная резиденция шейха, рядом с которой разбиты сады с пальмами и павлинами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 09:00
277$250 за всё до 6 чел.
Тот самый Дубай
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Тот самый Дубай: индивидуальное путешествие по городу будущего
Погрузитесь в атмосферу роскоши и инноваций, исследуя лучшие достопримечательности Дубая в удобном формате
Начало: В вашем отеле
«Заглянем и в Парк цветов — крупнейший в мире естественный цветочный сад, в котором собраны более 50 млн цветов»
Сегодня в 11:00
10 июня в 11:30
240$216 за всё до 4 чел.
По паркам Дубая
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
9 отзывов
Путешествие по паркам Дубая: цветы, бабочки и мировые культуры
Погрузитесь в мир природы и культуры с экскурсией по трём уникальным паркам Дубая. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: У вашего отеля
«А также узнаете, почему сад прослыл самой романтической достопримечательностью Ближнего Востока»
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$90 за человека
Групповая экскурсия «Современный Дубай» и подъем на башню Бурдж Халифа
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия «Современный Дубай» с посещением Бурдж Халифа
Захватывающее путешествие по Дубаю с восхождением на Бурдж Халифа ждет вас! Познакомьтесь с уникальными достопримечательностями и архитектурой
Начало: По договоренности
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
$105 за человека
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
🚌 На автобусе
Круиз
5 часов
49 отзывов
Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
Небоскрёбы, роскошь и инновации города - в автобусном путешествии и на прогулке на лодке
Начало: в лобби вашего отеля
«Берега местных каналов, по которым плавают лодки абра, застроены потрясающими малоэтажными особняками, здесь разбиты сады и прудики — настоящий оазис в городе небоскрёбов»
Расписание: ежедневно в 13:45
Сегодня в 13:45
Завтра в 13:45
$50 за человека
В Абу-Даби с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
11 отзывов
В Абу-Даби с комфортом
Посетить Дворец Президента, мечеть Шейха Зайда и познакомиться с историей столицы
Начало: ресепшен вашей гостиницы
«Я покажу вам огромный сад, рукотворные водоемы, залы, в которых заседают руководители ОАЭ, и библиотеку с великолепной коллекцией книг, посвященных истории, развитию и достижениям страны»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
Начало: По согласованию
Расписание: По запросу
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
$120 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Тот самый Дубай
    Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Мы замечательно покатались на кораблике. Посетили все заявленные места, послушали гида. Она очень развёрнуто отвечала на вопросы. Трансфер был немного
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    утомительный, нас долго собирали и не сразу развезли. Хорошо, что мы даже не рассчитывали вернуться в отель к ужину. А то точно бы опоздали

  • А
    Александр
    2 мая 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Всё отлично!
  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж
    Все что планировали, посетили!
  • Е
    Екатерина
    10 апреля 2024
    Современный Дубай и круиз по Дубай Марине
    Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном Дубае. Но хотелось чуть больше услышать об истории ОАЭ или самого Дубая, о том, как живут местные жители.
    Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном
  • В
    Виктория
    10 апреля 2024
    Феноменальный Дубай
    Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы
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    бы точно сами не добрались (да и не факт, что каждый гид такое покажет. Если ехать с группой в 20-40 человек-точно нет). Экскурсия получилась наполненная, крутых эмоций много, ну и, конечно, она получилась длиннее, чем планировалось, спасибо огромное за это гиду(нигде не торопил, дал возможность сделать максимум фото и насладиться видами, объехали много локаций) 🙏🏻

  • К
    Кагирова
    8 апреля 2024
    Феноменальный Дубай
    Экскурсия понравилась. Были с детьми-впечатлений море! Рекомендую
  • A
    Alvydas
    14 марта 2024
    По паркам Дубая
    очень понравилос поездка. всё организованно очень хорошо. ненадо ни о чем беспокоится, стоят в очереди за билетами, все точно и вовремя. Фарук замечательний руководитель.
  • И
    Ирина
    7 марта 2024
    По паркам Дубая
    6 марта, группа 4 человека. Был русскоговорящий гид Давлат. Хорошо знает маршрут, довёз, обходя пробки, быстро, все наши пожелания выполнил. Во время поездки развёрнуто отвечал на вопросы, даже на самые нестандартные. Впечатления о парках у членов группы разные.
  • G
    Gyulnara
    12 февраля 2024
    Тот самый Дубай
    Отличная экскурсия. За один день удалось посетить такое количество достопримечательностей Дубая, самостоятельно это практически невозможно. С входными билетами тоже не
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    было проблем, гид заказывал их онлайн и по приезду на место не надо было стоять в очереди. Очень красивые локации, времени для осмотра очередного объекта было вполне достаточно. Что касается самих мест - это полный восторг!

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Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Цветы и сады»

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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Цветы и сады" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 50 до 350 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 144 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Цветы и сады», 144 ⭐ отзыва, цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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