Т Татьяна Тот самый Дубай Спасибо большое за экскурсию. «Легкий на подъем» организатор, который готов менять маршрут по желанию клиента, не ограничивает во времени, это, что нужно. Спасибо еще раз

А Анна Современный Дубай и круиз по Дубай Марине читать дальше утомительный, нас долго собирали и не сразу развезли. Хорошо, что мы даже не рассчитывали вернуться в отель к ужину. А то точно бы опоздали Мы замечательно покатались на кораблике. Посетили все заявленные места, послушали гида. Она очень развёрнуто отвечала на вопросы. Трансфер был немного

А Александр Современный Дубай и круиз по Дубай Марине Всё отлично!

И Ирина Два парка за день: Сад цветов и Глобал Вилладж Все что планировали, посетили!

Е Екатерина Современный Дубай и круиз по Дубай Марине Были на данной экскурсии вчера. Трансферы организованы четко. Всё очень понравилось! Гид много рассказала о современном Дубае. Но хотелось чуть больше услышать об истории ОАЭ или самого Дубая, о том, как живут местные жители.

В Виктория Феноменальный Дубай читать дальше бы точно сами не добрались (да и не факт, что каждый гид такое покажет. Если ехать с группой в 20-40 человек-точно нет). Экскурсия получилась наполненная, крутых эмоций много, ну и, конечно, она получилась длиннее, чем планировалось, спасибо огромное за это гиду(нигде не торопил, дал возможность сделать максимум фото и насладиться видами, объехали много локаций) 🙏🏻 Просто супер-экскурсия👍🏻у нас был отличный гид Тимур, который учел все наши пожелания и даже больше-показал красивые виды, до которых мы

К Кагирова Феноменальный Дубай Экскурсия понравилась. Были с детьми-впечатлений море! Рекомендую

A Alvydas По паркам Дубая очень понравилос поездка. всё организованно очень хорошо. ненадо ни о чем беспокоится, стоят в очереди за билетами, все точно и вовремя. Фарук замечательний руководитель.

И Ирина По паркам Дубая 6 марта, группа 4 человека. Был русскоговорящий гид Давлат. Хорошо знает маршрут, довёз, обходя пробки, быстро, все наши пожелания выполнил. Во время поездки развёрнуто отвечал на вопросы, даже на самые нестандартные. Впечатления о парках у членов группы разные.