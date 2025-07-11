Ароматы и вкусы традиций Присоединяйтесь к гастрономической экскурсии с отличным соотношением цены и качества. Пройдите через рынок специй, наслаждаясь яркими ароматами, и прокатитесь на абра с великолепным видом на Дубайский залив. Посетите текстильный базар на другом конце города, где гид расскажет о культуре и базарах, а вы сможете заглянуть в местные магазины. Далее вас ждёт вкусный ужин с традиционными мачбушами и другими блюдами. Исторический район и сладкое завершение В завершении тура насладитесь прогулкой по району Бастакия, где сможете приобрести десерт с собой. Этот тур — идеальный способ познакомиться с культурой и кухней Эмиратов. Важная информация:

Обратите внимание, что этот тур не подходит для вегетарианцев, веганов и для детей.