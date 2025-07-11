Погрузитесь в аутентичную атмосферу Эмиратов, попробовав лучшие традиционные блюда в рамках экскурсии по Старому рынку Дубая.
Прогуляйтесь по рынку специй, прокатитесь на абра с видом на залив, посетите текстильный базар и завершите вечер ужином в историческом районе Бастакия. Приходите голодными — вас ждёт настоящее гастрономическое приключение!
Описание экскурсии
Ароматы и вкусы традиций Присоединяйтесь к гастрономической экскурсии с отличным соотношением цены и качества. Пройдите через рынок специй, наслаждаясь яркими ароматами, и прокатитесь на абра с великолепным видом на Дубайский залив. Посетите текстильный базар на другом конце города, где гид расскажет о культуре и базарах, а вы сможете заглянуть в местные магазины. Далее вас ждёт вкусный ужин с традиционными мачбушами и другими блюдами. Исторический район и сладкое завершение В завершении тура насладитесь прогулкой по району Бастакия, где сможете приобрести десерт с собой. Этот тур — идеальный способ познакомиться с культурой и кухней Эмиратов. Важная информация:
Обратите внимание, что этот тур не подходит для вегетарианцев, веганов и для детей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый рынок Дубая
- Рынок специй
- Дубайский залив
- Текстильный базар
- Исторический район Бастакия
Что включено
- Услуги гида
- Чай, финики и частная прогулка на abra
- Дегустация индийских закусок
- Ужин с традиционной эмиратской арабской кухней
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Чаевые
Место начала и завершения?
Deira - Dubai - United Arab Emirates
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Обратите внимание
- Что этот тур не подходит для вегетарианцев
- Веганов и для детей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Илья
11 июл 2025
Мы были семьёй из шести человек и до сих пор вспоминаем, как замечательно прошёл тур! При была весёлой, доброй и терпеливой, подробно отвечала на все вопросы. Мы посещали разные рестораны, каждый лучше предыдущего, и пробовали множество великолепных блюд. Тур подарил много знаний о культуре, истории и жизни в Дубае — всё в одном захватывающем опыте!
В
Виктория
9 мая 2025
Мы встретились с При на рынках и не переставали гулять, пробовать и наслаждаться едой! Это было самое аутентичное и яркое время в нашем путешествии по Ближнему Востоку. При рассказывала интересные факты с непринужденным общением. Нам невероятно повезло найти этот тур, и мы искренне рекомендуем его всем
А
Арсений
14 ноя 2024
Замечательный тур по рынкам, заливу и Старому Дубаю. Мы останавливались, чтобы познакомиться со специями и попробовать множество вкусных блюд, которые вряд ли нашли бы самостоятельно и не знали, что заказать. Наш гид был внимателен к деталям и просто отличной компанией!
