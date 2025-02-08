На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу

На внедорожниках по пустынным барханам
Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители романтики смогут сделать прекрасные снимки в пустыне.

Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки.
4.64
1656 отзывов
На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
На внедорожниках по пустынным барханам: сафари-тур с ужином и шоу
Ближайшие даты:
15
фев16
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фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 14:30

Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по песчаным дюнам

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по высоким и пышным барханам песчаных дюн. Это не просто экскурсия, а возможность испытать незабываемые впечатления, следуя по крутым виражам.

Захватывающие остановки

На маршруте вас ждут несколько остановок, где вы сможете насладиться великолепными закатами. Это идеальное время для того, чтобы сделать потрясающие фотографии и видеосъемку.

Экстремальное вождение

Для любителей адреналина будет возможность испытать невероятные эмоции от езды на квадроциклах. Ощутите прилив восторга и восхищения, управляя мощным транспортом по живописным дюнам.

Вечер в деревне бедуинов

В завершение экскурсии вас ждет уютный ужин в деревне бедуинов, где вы сможете насладиться великолепной шоу-программой и покататься на верблюдах. Это отличное место для того, чтобы любоваться россыпью звёзд на небосводе Дубая и встретить начало нового дня.

Комфортабельный транспорт

Экскурсия проводится на автомобилях Toyota Land Cruiser 200, Sequoia или Nissan Patrol, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездки.

Важно знать

  • Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай и Аджман.
  • В ОАЭ действует закон о запрете курения, включая кальяны, в общественных местах. Кальян предоставляется только в специально отведённых местах и за отдельную плату.
  • Деревня бедуинов представляет собой кемпинги, где проводятся шоу-программы и ужины для гостей, максимально приближенные к быту жителей ОАЭ XX века.

ежедневно с 15:00-21:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые 12+. Выезд из Шарджи, Дубая, Аджмана$37.30
Дети 4-12 лет. Выезд из Шарджи, Дубая, Аджмана$37.30
Дети до 3 лет. Выезд из Шарджи, Дубая, Аджмана$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
  • Деревня бедуинов
  • Пустыня Bab Al Shams
Что включено
  • Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
  • Возможность насладиться великолепными видами и сделать превосходные фотографии/видео в пустыне Lah Bab Дубай
  • Катание на верблюдах в кемпинге (небольшой круг)
  • Роспись тату хной в кемпинге (небольшой рисунок)
  • Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
  • Ужин (шведский стол - закуски (пакора, самуса), ужин - барбекю, салаты, паста, прохладительные и горячие напитки)
  • Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
  • С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Что не входит в цену
  • Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
  • Алкогольные напитки, по желанию
  • Фото в национальных костюмах
  • Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате. /n/nДля определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
  • Сборы из апартаментов, из отелей, в которых гости не проживают только после предоплаты
  • Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 15:00-21:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! в экскурсии не подразумевается русскоязычный гид
  • Только сопровождающий, только на английском
  • Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta,JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате
  • Для определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом
  • Сборы из апартаментов, из отелей, в которых гости не проживают только после предоплаты
  • Примечание:
  • Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах
  • Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги
  • Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы - за дополнительную плату
  • В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле
  • Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
  • Мы делаем Extreme - Safari
  • С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
  • Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн
  • Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман
  • Для туристов, проживающих в Эмиратах - Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма - стоимость экскурсии уточняется дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 1656 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1283
4
240
3
77
2
23
1
33
K
8 фев 2025
Ужин и шоу лишние, на фоне катания на джипах очень слабо. В остальном все здорово!
O
7 фев 2025
K
7 фев 2025
E
6 фев 2025
Круто! Оно того стоит 👍
И
6 фев 2025
Экскурсия была очень классная. Профессиональный водитель, в добавок, с отличным вкусном на музыку. Времени хватило на все. Мы покатались на машинах, пофоткались, поехали на ужин и шоу. На счет ужина:
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было несколько видов салатов, пару видов риса, макароны, лаваш, хумус и тд. Напитки - как прохладительные, так и чай/кофе. Шоу было интересным! После всего мы покатались на милейших верблюдах (небольшой круг, минуту занял). Однозначно советую эту экскурсию!! 10/10

A
6 фев 2025
Были с подругой. Нам очень понравилась первая часть, где нас катали на машинах и потом дали время на фотосессию.
Вторая часть была не очень организована. Нас привезли на место ужина, мы
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ждали где-то час чтобы нас дали еду. Смогли прокатиться на верблюде маленький круг. Вначале раздали какую-то индийскую закуску, она была похожа на тесто и островатая.
Затем начались представления с танцами, мы уже просто всем столом хотели кушать, поэтому ждали ужина. Естественно еду мы брал сами, стоя в большой толпе и еда на самом деле не очень (капустные салаты, острый нут в соусе, рис и лапша). Чисто индийская еда. Как только мы сели, началось последнее представление с огнем и сразу после него нам сказали расходиться по машинам и ехать домой. Хотя еду мы не успели толком поесть.
Мне кажется, лучше, чтобы еду давали вначале и на протяжении всего представления люди могли насладиться этим. + много местных, которые очень яростно пытаются продать нам что либо. Подходя по 5-6 раз к одному и тому же человеку.

Ю
6 фев 2025
В целом экскурсия на тройку. Минусы начались с самого начала, когда нас на час позже забрали из отеля. Просто так в лобби прождали.
От организатора услышала лишь «извините, что так получилось»,
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на мою просьбу компенсировать расстройство скидкой отказались.

Далее почти час дорога до пустыни. Там программа нормальная, но дают очень мало времени на стоп в пустыне, всего лишь 20 мин. Не успеваешь ни насладиться, ни фото сделать. Перед катанием совсем никак не инструктируют (в плане безопасности).
Далее ужин- он находится минут 15-20 от самой пустыни. Организация там, к сожалению, жуткая, тк везде длинные очереди. Мы минут 20 стояли за закусками, один человек на раздаче там не справляется. Обещали 2 закуски, была одна.
Очереди на катание на верблюде (и снова никакой безопасности-знайте, что надо держаться крепче, когда верблюд спускается и поднимается!), на еду, на все. Слишком мало работников на такое количество туристов. Это все разочаровало, конечно.
И длиннющие перерывы между трёх минутными выступлениями - тоже не очень.
Сам ужин открывают за 15-20 минут до отъезда, а до этого полтора часа есть нельзя. И вот ты ещё не доел, а водитель уже рядом стоит, ждёт, когда ты в спешке дожуёшь.
Понятно, что сам ужин организуют на всех туристов (их около 500). Но данную конкретную цену это не оправдывает.

Не знаю, как у других организаторов, но этих не советую.

A
5 фев 2025
We took a safari tour on January 30th, and it was absolutely amazing!

Our driver, Yusuf, made the experience unforgettable. He shared a lot of interesting information, and the atmosphere in
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the car and throughout the tour was fantastic. We had a wonderful time!

This was my second safari, and I must say, the dune-bashing impressed me much more this time. The ride, accompanied by immersive Arabic music, made it truly special.

I highly recommend this tour—especially since the price is the best I’ve come across!

И
5 фев 2025
В
5 фев 2025
Это было прекрасное путешествие и море впечатлений, которые не испытывали раньше, за что отдельное спасибо!!!
Очень приятная девушка всегда на связи, даже когда ты за несколько месяцев экскурсию бронируешь, очень быстро
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отвечают, оплата была на месте, можно было не переживать, все было более чем круто, не могли и ожидать что так насыщенно будет за такую цену, очень понравилось, мы в восторге! Понравилось больше всего сервис, продуманность бронирования и доверие вызвало с первой минуты брони, и в итоге оправдывает однозначно!!! Ещё вернемся к этому сайту, когда поедем в другие страны)

T
5 фев 2025
С этим туроператором ни ногой! Отвратительная организация тура. Началось все с того, что мы сами несколько раз пытались добиться от туроператора времени, когда нас заберут на экскурсию из отеля. Наконец,!в
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день экскурсии! нам обозначили двух часовой интервал. В итоге водитель опоздал ещё на 40 минут, а тур оператор вначале просто не отвечал нам на сообщения об отсутствии водителя, потом ответили, что водитель пробил колесо. В итоге - первая половина дня потрачена на ожидание водителя. Машина приехавшая за нами была в ужасном состоянии, с помятым бампером, дверь скрипела как несказанная телега, ремень безопасности на месте куда мне предложил сесть водитель не работал. В итоге я поменяла место на другое, но человек который сел после ехал не пристёгнутым. Апогеем стало то, что на трассе у нас взорвалось колесо, повезло, что машин рядом не было. Итог + 40 минут ожидания на трассе. Когда мы наконец доехали до пустыни солнце уже садилось и нам сократили время катания и фото. Т к участники нашей группы ещё катались на квадроциклах, нам пришлось ждать это время и в итоге мы пропустили 2 шоу из 3. Когда мы попросили скидку и туроператор и водитель были крайне недовольны, аргументируя, что привезли нас на все локации. До Дубая назад ехали 2 часа и были дома в 23.00. скидку дали по 5 долларов с человека. Итог - потрачен целый день отпуска, из него в пустыне 20 минут. Все остальное ожидание и ужас от хамства. Не рекомендую туроператора.

О
4 фев 2025
Экскурсия очень понравилась, оправдала наши ожидания. Огромное спасибо водителю Юсуфу, очень веселый, общительный человек. Также спасибо нашему гиду, всегда был на связи и предоставлял нужную информацию. Сама езда по пустыне
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произвела массу положительных впечатлений. Когда машина почти переворачивалась с крутого бархана, девочки, да и некоторые мальчики визжали от испуга, но за рулем был профессионал своего дела. Кому то может не понравиться раздача еды в деревне бедуинов, т. к. когда ее раздают образовывается очередь. Но это можно понять и будьте к этому готовы.

В
4 фев 2025
Всё очень понравилось. Всё было так как и обещал Спутник. Вовремя приехали, быстро доехали, катались с ветерком, 20 минут по барханам оказалось более чем достаточно. Отлично провели время за небольшие деньги. Видно что многое продумало до мелочей. Рекомендую.
А
4 фев 2025
Понравился сафари, а вот программа в конце оставляет желать лучшего
Н
3 фев 2025
Начну с гида, который представитель спутника. Вот почему в билете написано, что в 14 30, потом в 12 часов дня в день экскурсии гид пишет, что с 14 до 15,
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а потом в 14 20. Нам что, все планы сдвигать? Так же клещами вытаскивали кто приедет, на чем. На чем так и не сказали, кстати. По номеру икали машину.
Трансфер туда и обратно происходит на внедорожнике. Не новый, конечно, немного убит, но пойдет.
По приезде в пустыню машину сменят. Но первая точка остановки… Тихий ужас. Какой-то прокуренный базар с ужасными туалетами. Туда заходить страшно даже. Куча народу, торгаши эти туда сюда сныряют и кашляют индусы, которых на этой экскурсии больше, чем население какого-то города в России.
Само катание по дюнам прям понравилось. Под олд скульный репчик - кайф. Вот только этого катания от всего времени… Вас сначала немного покатают, минут 6, потом дадут минут 30-40 пофоткаться, а потом еще покатают 5-7 мин. Все. Потом вас везут в "деревню бедуинов".
Я не знаю, почему это недоразумение называется "деревней бедуинов". Это какая-то индийская столовка. Сажают на 100% нестиранные подушки, все толпятся, куча индусов… Вот правда, европейцев на этой экскурсии было процентов 10%. После сидения раздают "закуску". Выстраивается дикая очередь и какие-то челы что-то шлепают тебе в тарелку и отдают. Как на стройке или тюряге. Есть это не рискнули. После тухловатого шоу танцев открывается "шведский стол". Та же куча народу, толпа и непонятная еда. Тоже есть не стали.
Понравились только пески.

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