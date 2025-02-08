Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки.
Описание экскурсии
Увлекательное путешествие по песчаным дюнам
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по высоким и пышным барханам песчаных дюн. Это не просто экскурсия, а возможность испытать незабываемые впечатления, следуя по крутым виражам.
Захватывающие остановки
На маршруте вас ждут несколько остановок, где вы сможете насладиться великолепными закатами. Это идеальное время для того, чтобы сделать потрясающие фотографии и видеосъемку.
Экстремальное вождение
Для любителей адреналина будет возможность испытать невероятные эмоции от езды на квадроциклах. Ощутите прилив восторга и восхищения, управляя мощным транспортом по живописным дюнам.
Вечер в деревне бедуинов
В завершение экскурсии вас ждет уютный ужин в деревне бедуинов, где вы сможете насладиться великолепной шоу-программой и покататься на верблюдах. Это отличное место для того, чтобы любоваться россыпью звёзд на небосводе Дубая и встретить начало нового дня.
Комфортабельный транспорт
Экскурсия проводится на автомобилях Toyota Land Cruiser 200, Sequoia или Nissan Patrol, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездки.
Важно знать
- Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай и Аджман.
- В ОАЭ действует закон о запрете курения, включая кальяны, в общественных местах. Кальян предоставляется только в специально отведённых местах и за отдельную плату.
- Деревня бедуинов представляет собой кемпинги, где проводятся шоу-программы и ужины для гостей, максимально приближенные к быту жителей ОАЭ XX века.
ежедневно с 15:00-21:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые 12+. Выезд из Шарджи, Дубая, Аджмана
|$37.30
|Дети 4-12 лет. Выезд из Шарджи, Дубая, Аджмана
|$37.30
|Дети до 3 лет. Выезд из Шарджи, Дубая, Аджмана
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шоу-программы Belly Dance Show, Fire Show, Tanoura Show
- Деревня бедуинов
- Пустыня Bab Al Shams
Что включено
- Катание по песчаным дюнам на специально подготовленном автомобиле
- Возможность насладиться великолепными видами и сделать превосходные фотографии/видео в пустыне Lah Bab Дубай
- Катание на верблюдах в кемпинге (небольшой круг)
- Роспись тату хной в кемпинге (небольшой рисунок)
- Шоу-программа (Belly Dance Show, Fire show, Tanoura Show)
- Ужин (шведский стол - закуски (пакора, самуса), ужин - барбекю, салаты, паста, прохладительные и горячие напитки)
- Трансфер: доставка от/до места проведения экскурсии, в случае проживания туристов в Шарджа, Дубай и Аджман
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно.
Что не входит в цену
- Катание на квадроциклах и багги, по желанию. Аренда квадроцикла для 1го человека - 41$, для 2х человек - 70$ (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Алкогольные напитки, по желанию
- Фото в национальных костюмах
- Sand board (сэндбординг). Аренда доски - 5$, (осуществляется предварительно, по согласованию с менеджером)
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta, JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате. /n/nДля определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом.
- Сборы из апартаментов, из отелей, в которых гости не проживают только после предоплаты
- Во время Священного месяца Рамадан из программы исключен Belly Dance Show.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Обратите внимание! в экскурсии не подразумевается русскоязычный гид
- Только сопровождающий, только на английском
- Трансфер из Al Maha Resort, Bab al-Shams, Jebel Ali, Investment City, Ibn Battuta,JVC, Discovery Garden, Production City, Дубай Мотор Сити возможен за дополнительную плату и только по предоплате
- Для определения правильной стоимости за экскурсию с удаленного района и согласования вашей локации, пожалуйста, свяжитесь с нашим специалистом
- Сборы из апартаментов, из отелей, в которых гости не проживают только после предоплаты
- Примечание:
- Мы являемся прямым поставщиком туристических услуг в Эмиратах
- Наша компания имеет лицензию от Департамента Туризма и страховку на предоставляемые услуги
- Кальян предоставляется за столом, где ужинают туристы - за дополнительную плату
- В нашем автопарке автомобили Toyota Land Cruiser 200 Extreme и Toyota Sequoia. Pic up Гостей осуществляется с отеля на автомобиле
- Обратите внимание, что туристов из Шарджи и Аджмана заберут на автобусе, а затем уже пересадят на автомобили для сафари
- Мы делаем Extreme - Safari
- С ноября по апрель взять тёплые вещи, вечером может быть прохладно
- Можно оплатить банковской картой на сайте Спутник8, на месте организатору посредством наличных денежных средств ($, €, AED) или Сбербанк Онлайн
- Стоимость экскурсии указана для туристов, проживающих в Эмиратах Шарджа, Дубай, и Аджман
- Для туристов, проживающих в Эмиратах - Абу-Даби, Фуджейра, Рас эль-Хайма - стоимость экскурсии уточняется дополнительно
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Отзывы и рейтинг
Вторая часть была не очень организована. Нас привезли на место ужина, мы
От организатора услышала лишь «извините, что так получилось»,
Our driver, Yusuf, made the experience unforgettable. He shared a lot of interesting information, and the atmosphere in
Очень приятная девушка всегда на связи, даже когда ты за несколько месяцев экскурсию бронируешь, очень быстро