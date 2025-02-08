Вы отправитесь прямо в пустыню на сафари по высоким барханам и дюнам. Любители экстрима смогут покататься на квадроциклах и верблюдах. Любители романтики смогут сделать прекрасные снимки в пустыне. Вечер вы встретите в бедуинской деревне, где вас будут ждать невероятный закат, увлекательная шоу-программа, барбекю, кальян и прохладительные напитки.

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Описание экскурсии

Увлекательное путешествие по песчаным дюнам

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по высоким и пышным барханам песчаных дюн. Это не просто экскурсия, а возможность испытать незабываемые впечатления, следуя по крутым виражам.

Захватывающие остановки

На маршруте вас ждут несколько остановок, где вы сможете насладиться великолепными закатами. Это идеальное время для того, чтобы сделать потрясающие фотографии и видеосъемку.

Экстремальное вождение

Для любителей адреналина будет возможность испытать невероятные эмоции от езды на квадроциклах. Ощутите прилив восторга и восхищения, управляя мощным транспортом по живописным дюнам.

Вечер в деревне бедуинов

В завершение экскурсии вас ждет уютный ужин в деревне бедуинов, где вы сможете насладиться великолепной шоу-программой и покататься на верблюдах. Это отличное место для того, чтобы любоваться россыпью звёзд на небосводе Дубая и встретить начало нового дня.

Комфортабельный транспорт

Экскурсия проводится на автомобилях Toyota Land Cruiser 200, Sequoia или Nissan Patrol, что обеспечивает максимальный комфорт во время поездки.

Важно знать