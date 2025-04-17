Экскурсии по рынкам Дубая

Найдено 3 экскурсии в категории «Рынки» в Дубае на русском языке, цены от $65. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
На машине
На микроавтобусе
9 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
Лувр, Каср аль-Ватан, рынок фиников и одна из самых больших мечетей мира - на экскурсии из Дубая
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам ключевые локации Абу-Даби — от мечети Шейха Зайда и дворца Каср аль-Ватан до набережной с видом на Персидский залив и рынка фиников»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
6 мая в 09:00
9 мая в 09:00
$80 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
47 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
«По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
5 мая в 07:30
7 мая в 07:30
$65 за человека
Дубай: тайны Старого города
На машине
5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: тайны Старого города
Погулять по извилистым улочкам, прокатиться на традиционной лодке и заглянуть на восточные рынки
«Восточные базары — вы погуляете по старинным рынкам с золотом, специями и текстильными изделиями»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
$600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    17 апреля 2025
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Само место очень красивое,не было фото стопов на фоне гор, гид не чего не рассказывал, так и в неведение, что
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    мы в итоге проехали, всю дорогу в глубокой тишине. Должны были уехать раньше из отеля, но из-за того что гид спал, мы уехали на час позже и мы не успели на ужин. Плюс в программе были и другие достопримечательности на которые гид нас не отвез, пока не настояли другие туристы и все мы это смотрели ночью, в мечеть не зашли все было закрыто, в глубокой темноте посмотрели, никто не предупредил, что нужно брать туда закрытую одежду(он сослался на то, что одежды у нас нужный нет), мечеть очень красивая и хотелось бы ее посетить, у гида абай с собой нет, хотя мы уже не раз брали похожие экскурсии в тоже Абу даби, у гидов всегда они с собой, если в программу входит мечеть. Есть с чем сравнивать, здесь проблема не в самом туре, а в гиде. Место очень живописное и есть, что посмотреть, но не ночью и не хочется заставлять гида везти нас

  • Щ
    Щербакова
    16 апреля 2025
    Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
    Большое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которой можно любоваться бесконечно, и
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    проехались по Абу-Даби с выходом на набережную, и посетили музей Лувр с его незабываемой архитектурой. Все было четко спланировано, из отеля забрали в заявленный срок. Организатор и гид все время были на связи. Отдельное спасибо гиду Борису, который провел с нами такую интересную экскурсию, он прекрасно владеет материалом, очень эрудирован, ответственен. Экскурсию и гида рекомендую!

    Большое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которойБольшое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которой
  • Т
    Татьяна
    14 апреля 2025
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Отличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духоты
    Отличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духотыОтличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духотыОтличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духотыОтличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духотыОтличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духотыОтличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духоты
  • Н
    Наталья
    25 марта 2025
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Все отлично, Алина водитель и гид класс
  • М
    Максим
    28 мая 2022
    Дубай: тайны Старого города
    Экскурсия нам очень понравилась, экскурсовод много и очень интересно рассказывал и с радостью отвечал на все наши вопросы. Очень рекомендуем Юлию как грамотного и интересного экскурсовода!
  • В
    Валентина
    23 мая 2022
    Дубай: тайны Старого города
    Наша экскурсия состоялась 15 мая 2022. Юлия - отличный гид-экскурсовод и очень внимательный и отзывчивый к пожеланиям туристов человек. Экскурсия
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    очень понравилась! Много интересной полезной информации, комфортный автомобиль, никакой спешки и беготни. Очень рекомендую экскурсию для первого знакомства с Дубаем. Можно сделать очень красивые атмосферные фотографии. Также Юлия возит в Абу-Даби, если захотите узнать историю также и этого эмирата - также смело могу рекомендовать.

  • С
    Светлана
    18 мая 2022
    Дубай: тайны Старого города
    Огромное спасибо Юлии! Увидели Дубай с другой стороны, старый город с его колоритом невысоких домов, восточных рынков…, не думали, что
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    в таком современном городе небоскрёбов осталось что-то традиционное. Юля отличная рассказчица, очень хорошо знает страну изнутри, ее обычаи, традиции, особенности. Всем однозначно рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рынки»

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  2. Дубай-Марина
  3. Самое главное
  4. Бурдж-Халифа
  5. Дубай молл
  6. Мечеть шейха Зайда
  7. Отель Парус
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Музей Будущего
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в мае 2025
Сейчас в Дубае в категории "Рынки" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 600. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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