Групповая
до 20 чел.
Волшебный Абу-Даби: чудеса эмирата
Лувр, Каср аль-Ватан, рынок фиников и одна из самых больших мечетей мира - на экскурсии из Дубая
Начало: У вашего отеля
«Мы покажем вам ключевые локации Абу-Даби — от мечети Шейха Зайда и дворца Каср аль-Ватан до набережной с видом на Персидский залив и рынка фиников»
Расписание: во вторник и пятницу в 09:00
6 мая в 09:00
9 мая в 09:00
$80 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
«По вашему желанию заглянем на настоящий рынок с коврами, шелками и специями»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
5 мая в 07:30
7 мая в 07:30
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дубай: тайны Старого города
Погулять по извилистым улочкам, прокатиться на традиционной лодке и заглянуть на восточные рынки
«Восточные базары — вы погуляете по старинным рынкам с золотом, специями и текстильными изделиями»
Сегодня в 15:00
Завтра в 12:00
$600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна17 апреля 2025Само место очень красивое,не было фото стопов на фоне гор, гид не чего не рассказывал, так и в неведение, что
- ЩЩербакова16 апреля 2025Большое спасибо за чудесную поездку! Был очень насыщенный день: посмотрели и прекрасную Белую мечеть Абу-Даби, которой можно любоваться бесконечно, и
- ТТатьяна14 апреля 2025Отличный вариант поездки к океану! Очень понравилось, рекомендую всем, кто хочет отдохнуть от каменных джунглей, смога и духоты
- ННаталья25 марта 2025Все отлично, Алина водитель и гид класс
- ММаксим28 мая 2022Экскурсия нам очень понравилась, экскурсовод много и очень интересно рассказывал и с радостью отвечал на все наши вопросы. Очень рекомендуем Юлию как грамотного и интересного экскурсовода!
- ВВалентина23 мая 2022Наша экскурсия состоялась 15 мая 2022. Юлия - отличный гид-экскурсовод и очень внимательный и отзывчивый к пожеланиям туристов человек. Экскурсия
- ССветлана18 мая 2022Огромное спасибо Юлии! Увидели Дубай с другой стороны, старый город с его колоритом невысоких домов, восточных рынков…, не думали, что
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Рынки»
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