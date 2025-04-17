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мы в итоге проехали, всю дорогу в глубокой тишине. Должны были уехать раньше из отеля, но из-за того что гид спал, мы уехали на час позже и мы не успели на ужин. Плюс в программе были и другие достопримечательности на которые гид нас не отвез, пока не настояли другие туристы и все мы это смотрели ночью, в мечеть не зашли все было закрыто, в глубокой темноте посмотрели, никто не предупредил, что нужно брать туда закрытую одежду(он сослался на то, что одежды у нас нужный нет), мечеть очень красивая и хотелось бы ее посетить, у гида абай с собой нет, хотя мы уже не раз брали похожие экскурсии в тоже Абу даби, у гидов всегда они с собой, если в программу входит мечеть. Есть с чем сравнивать, здесь проблема не в самом туре, а в гиде. Место очень живописное и есть, что посмотреть, но не ночью и не хочется заставлять гида везти нас