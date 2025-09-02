Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Предлагаем совершить незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где сертифицированные дайверы смогут исследовать чудеса подводного мира.



Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.



Наши опытные инструкторы по дайвингу будут с вами на каждом этапе пути, обеспечат вашу безопасность и проведут вас к самым захватывающим подводным местам. 5 5 оценок

Мохамед Самир Ваш гид в Дубае Задать вопрос Групповая экскурсия -20% $180 выгода $36 $144 за человека 5 5 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 8 часов 1-10 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Подводный мир Фуджейры Предлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения. Чтобы вы получили незабываемые впечатления, мы предоставляем услуги трансфера из отелей Дубая, что позволит вам расслабиться и сосредоточиться на предстоящем приключении. Вы погрузитесь в захватывающую дух красоту морских пейзажей Фуджейры, исследуя нетронутые воды и подводную жизнь. От ярких коралловых рифов до интригующих затонувших кораблей и завораживающих искусственных сооружений — каждое погружение ознаменуется уникальной и трогательной встречей. Наши опытные инструкторы по дайвингу будут сопровождать вас на каждом шагу, обеспечивая вашу безопасность и направляя к самым захватывающим подводным местам. Исследуя подводные чудеса Фуджейры, вы откроете для себя разнообразие морских видов, от красочных тропических рыб до неуловимых больших существ. В конце дня мы доставим вас обратно в ваш отель в Дубае.

Каждый день Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Индийский океан

Подводный мир Фуджейры Что включено Опытный инструктор

Полный комплект оборудования для дайвинга

Вода, соки

Трансфер Что не входит в цену Полотенца

Купальные принадлежности Место начала и завершения? Отель Дубаи либо Шарджи Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 8 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.