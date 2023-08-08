Дайвинг-экскурсия из Дубая в Фуджейру: погружение в подводный мир
Предлагаем совершить незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где сертифицированные дайверы смогут исследовать чудеса подводного мира.
Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Наши опытные инструкторы по дайвингу будут с вами на каждом этапе пути, обеспечат вашу безопасность и проведут вас к самым захватывающим подводным местам.
Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Наши опытные инструкторы по дайвингу будут с вами на каждом этапе пути, обеспечат вашу безопасность и проведут вас к самым захватывающим подводным местам.
Ближайшие даты:
8
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авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Индийский океан
- Подводный мир Фуджейры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подводный мир ФуджейрыПредлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения. Чтобы вы получили незабываемые впечатления, мы предоставляем услуги трансфера из отелей Дубая, что позволит вам расслабиться и сосредоточиться на предстоящем приключении.
Вы погрузитесь в захватывающую дух красоту морских пейзажей Фуджейры, исследуя нетронутые воды и подводную жизнь. От ярких коралловых рифов до интригующих затонувших кораблей и завораживающих искусственных сооружений — каждое погружение ознаменуется уникальной и трогательной встречей.
Наши опытные инструкторы по дайвингу будут сопровождать вас на каждом шагу, обеспечивая вашу безопасность и направляя к самым захватывающим подводным местам. Исследуя подводные чудеса Фуджейры, вы откроете для себя разнообразие морских видов, от красочных тропических рыб до неуловимых больших существ.
После двух погружений вы побалуете себя вкусным обедом-барбекю, приготовленным нашей командой, — у вас будет возможность подзаправиться и поделиться историями с другими дайверами. В конце дня мы доставим вас обратно в ваш отель в Дубае.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Опытный инструктор
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Вода, соки
- Обед
- Трансфер
- Что не входит
- Полотенца
- Купальные принадлежности
- Место начала и завершения?
- Отель Дубаи либо Шарджи
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- При себе иметь оригинал паспорта
- Точное время выезда будет подтверждено за день до поездки. Нельзя летать самолетом в течение 12 часов после погружения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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