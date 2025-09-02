Предлагаем совершить незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где сертифицированные дайверы смогут исследовать чудеса подводного мира.
Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Наши опытные инструкторы по дайвингу будут с вами на каждом этапе пути, обеспечат вашу безопасность и проведут вас к самым захватывающим подводным местам.
Мы позаботились обо всем, включая транспорт, снаряжение для подводного плавания и восхитительный обед-барбекю.
Наши опытные инструкторы по дайвингу будут с вами на каждом этапе пути, обеспечат вашу безопасность и проведут вас к самым захватывающим подводным местам.
Описание экскурсии
Подводный мир ФуджейрыПредлагаем отправиться в незабываемое дайвинг-путешествие в Фуджейру, где у вы совершите два волнующих погружения. Чтобы вы получили незабываемые впечатления, мы предоставляем услуги трансфера из отелей Дубая, что позволит вам расслабиться и сосредоточиться на предстоящем приключении. Вы погрузитесь в захватывающую дух красоту морских пейзажей Фуджейры, исследуя нетронутые воды и подводную жизнь. От ярких коралловых рифов до интригующих затонувших кораблей и завораживающих искусственных сооружений — каждое погружение ознаменуется уникальной и трогательной встречей. Наши опытные инструкторы по дайвингу будут сопровождать вас на каждом шагу, обеспечивая вашу безопасность и направляя к самым захватывающим подводным местам. Исследуя подводные чудеса Фуджейры, вы откроете для себя разнообразие морских видов, от красочных тропических рыб до неуловимых больших существ. В конце дня мы доставим вас обратно в ваш отель в Дубае.
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Индийский океан
- Подводный мир Фуджейры
Что включено
- Опытный инструктор
- Полный комплект оборудования для дайвинга
- Вода, соки
- Трансфер
Что не входит в цену
- Полотенца
- Купальные принадлежности
Место начала и завершения?
Отель Дубаи либо Шарджи
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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