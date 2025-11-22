Фуджейра — единственный эмират ОАЭ, который омывается Индийским океаном. Здесь вместо небоскрёбов — горы, пляжи и древние крепости. Утром вы отправитесь на лодке к кораллам и познакомитесь с подводными обитателями. А ещё приобщитесь к местной кухне и познакомитесь с главными памятниками Фуджейры.
Описание водной прогулки
7:00 — выезд из Дубая
Путешествие вдоль Хаджарских гор — дорога сама по себе станет приключением. Вы увидите каменные каньоны, зелёные оазисы и крошечные деревушки, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад.
10:00–16:00 — морская часть программы
- Прогулка на лодке вдоль побережья Омана
- Снорклинг у кораллов: разноцветные рыбы, подводные сады и даже, может быть, морские черепахи
- Рыбалка в открытом море и возможность приготовить улов на месте
- Купание в океане с мягкой и тёплой водой
- Обед на борту: свежая рыба и блюда местной кухни
- Катание на банане и сап-бордах
16:00 — знакомство с Фуджейрой:
- Аль-Бидия — самая старая мечеть ОАЭ, которой более 500 лет
- Амфитеатр Корфаккана — современная сцена под открытым небом у самого моря и подножия гор
- Водопад Корфаккана — 45-метровый каскад, ниспадающий прямо со скал Хаджарских гор
Если останутся силы, можно посетить:
- Мечеть шейха Зайда — белоснежная и величественная, вторая по красоте после храма в Абу-Даби
- Форт Фуджейры — древняя крепость, сохранившая память о первых племенах и торговцах
20:00 — возвращение в Дубай
Организационные детали
- Обязательно отправьте фото паспорта после бронирования и возьмите оригинал паспорта для прохождения пограничного контроля в Оман. Резидентам ОАЭ при себе нужно иметь оригинал паспорта и ID-карту
- Трансфер и поездка по городу проходят на комфортабельном автомобиле в индивидуальном формате, а морская прогулка — на арабской лодке в группе до 45 человек (инструктаж и спасательные жилеты включены)
- В стоимость входит: трансфер и вода
- Дополнительно обязательно оплачивается: катание на арабской лодке (комплекты для снорклинга, катание на банане, оманская рыбалка, безалкогольные напитки, свежие фрукты) — $40 с чел.
- Можно провести экскурсию для группы более 4 человек, детали уточняйте в переписке
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 4235 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Дубая! Меня зовут Азиз. Я долго путешествовал по Арабским Эмиратам, за это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и историй о городе, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне настоящее удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, увидите визитные карточки города и сделаете лучшие фотографии!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Е
Евгения
22 ноя 2025
Очень понравилась организация, за день связались, все уточнили. Встретили с утра вовремя, отвезли на место пересадки в автобус и отправления на корабль. Был русскоговорящий гид. На корабле все прекрасно организованно,
