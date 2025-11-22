Мои заказы

Из Дубая к Индийскому океану: водная прогулка и крепость Фуджейры

Отправиться по дороге через Хаджарские горы и открыть другой Восток
Фуджейра — единственный эмират ОАЭ, который омывается Индийским океаном. Здесь вместо небоскрёбов — горы, пляжи и древние крепости. Утром вы отправитесь на лодке к кораллам и познакомитесь с подводными обитателями. А ещё приобщитесь к местной кухне и познакомитесь с главными памятниками Фуджейры.
Описание водной прогулки

7:00 — выезд из Дубая

Путешествие вдоль Хаджарских гор — дорога сама по себе станет приключением. Вы увидите каменные каньоны, зелёные оазисы и крошечные деревушки, где жизнь течёт так же, как и сотни лет назад.

10:00–16:00 — морская часть программы

  • Прогулка на лодке вдоль побережья Омана
  • Снорклинг у кораллов: разноцветные рыбы, подводные сады и даже, может быть, морские черепахи
  • Рыбалка в открытом море и возможность приготовить улов на месте
  • Купание в океане с мягкой и тёплой водой
  • Обед на борту: свежая рыба и блюда местной кухни
  • Катание на банане и сап-бордах

16:00 — знакомство с Фуджейрой:

  • Аль-Бидия — самая старая мечеть ОАЭ, которой более 500 лет
  • Амфитеатр Корфаккана — современная сцена под открытым небом у самого моря и подножия гор
  • Водопад Корфаккана — 45-метровый каскад, ниспадающий прямо со скал Хаджарских гор

Если останутся силы, можно посетить:

  • Мечеть шейха Зайда — белоснежная и величественная, вторая по красоте после храма в Абу-Даби
  • Форт Фуджейры — древняя крепость, сохранившая память о первых племенах и торговцах

20:00 — возвращение в Дубай

Организационные детали

  • Обязательно отправьте фото паспорта после бронирования и возьмите оригинал паспорта для прохождения пограничного контроля в Оман. Резидентам ОАЭ при себе нужно иметь оригинал паспорта и ID-карту
  • Трансфер и поездка по городу проходят на комфортабельном автомобиле в индивидуальном формате, а морская прогулка — на арабской лодке в группе до 45 человек (инструктаж и спасательные жилеты включены)
  • В стоимость входит: трансфер и вода
  • Дополнительно обязательно оплачивается: катание на арабской лодке (комплекты для снорклинга, катание на банане, оманская рыбалка, безалкогольные напитки, свежие фрукты) — $40 с чел.
  • Можно провести экскурсию для группы более 4 человек, детали уточняйте в переписке
  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Азиз
Азиз — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 4235 туристов
Здравствуйте, дорогие гости Дубая! Меня зовут Азиз. Я долго путешествовал по Арабским Эмиратам, за это время мне довелось узнать множество удивительных фактов и историй о городе, которыми я с радостью поделюсь с вами. Общение с путешественниками дарит мне настоящее удовольствие. На моих экскурсиях вы будете чувствовать себя комфортно, увидите визитные карточки города и сделаете лучшие фотографии!

Е
Евгения
22 ноя 2025
Очень понравилась организация, за день связались, все уточнили. Встретили с утра вовремя, отвезли на место пересадки в автобус и отправления на корабль. Был русскоговорящий гид. На корабле все прекрасно организованно,
раздали сразу напитки, были чай, кофе, вода, газировка и соки, для перекуса фрукты. Потом мы добрались до места стоянки, нас покатали на банане, также выдавали маски и можно было полюбоваться на рыбок, поплавать. Потом можно было прокатиться на катере до пляжа и обртано. Был обед, шведский стол, все было вкусно.
После поехали порыбачить немного, к сожалению не удалось поймать рыбку.
После катания на лодке нас забрали на машине и была небольшая экскурсия по Фуджейре, посетили мечеть и еще несколько локаций. Машина комфортная, водитель приятный.
В целом осталось очень хорошее впечатление от поездки, спасибо организаторам!

