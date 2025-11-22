читать дальше

раздали сразу напитки, были чай, кофе, вода, газировка и соки, для перекуса фрукты. Потом мы добрались до места стоянки, нас покатали на банане, также выдавали маски и можно было полюбоваться на рыбок, поплавать. Потом можно было прокатиться на катере до пляжа и обртано. Был обед, шведский стол, все было вкусно.

После поехали порыбачить немного, к сожалению не удалось поймать рыбку.

После катания на лодке нас забрали на машине и была небольшая экскурсия по Фуджейре, посетили мечеть и еще несколько локаций. Машина комфортная, водитель приятный.

В целом осталось очень хорошее впечатление от поездки, спасибо организаторам!