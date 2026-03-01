10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке. Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!

Описание экскурсии

Увлекательные детали о Фуджейре

Я покажу вам наш путь на своей раритетной карте в форме платка — он проходит через пустыню Руб Аль Хали к Хаджарским горам, где вас ждёт шесть туннелей и несколько остановок. И уже по дороге я начну рассказывать вам об истории этих мест, ведь мы пересечем и эмират Шарджа и эмират Фуджейра. Вы узнаете, как они образовались и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами.

Затем вас ждёт остановка на озере Рафиса, которое основано еще в 1980 году. Озеро окружено цветником и рукотворным водопадом и удивляет красивым видом. Следующая остановка — деревня Начд Аль Максар. Это оборонительная крепость, созданная из камней и глины, откуда открывается чудесная панорама на океан и соседние сторожевые башни.

Далее мы поедем на вершину горы Аль Сухуб, где из ресторана Фен открываются незабываемые виды океана и побережья города Хорфаккан. А на обратном пути мы проедем через ферму цветов и домашних животных, полностью окруженную горами.

Мы обязательно обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.

Пляжный отдых у Индийского океана

В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.

Знакомство со средневековыми постройками

На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.

Организационные детали

Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)

Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах

Как проходит экскурсия

Расстояние от Дубая до отеля в Фуджейре 165 километров, время пути 2 часа 15 минут; из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман — 1 час, из Абу-Даби — 3 часа 50 минут

После экскурсии я привезу вас обратно в отель

Что входит в стоимость

Трансфер из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман

Обед в отеле (сервируется с 12:00 до 15:00)

Помимо обеда вы можете воспользоваться пляжем отеля, двумя бассейнами с прохладной водой, душевыми, комнатами переодевания, лежаками, рядом с бассейном работает бар и есть массажный кабинет. Находиться на территории отеля можно до 18:00.

Дополнительные расходы