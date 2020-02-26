10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. ОАЭ
  2. Дубай
  3. Экскурсии

  4. Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру

Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке.

Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
От $240 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча на ресепшен вашего отеля
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии10 отзывов
5
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру

Что вас ожидает

Увлекательные детали о Фуджейре
Уже в пути я начну рассказ об истории самого молодого эмирата страны. Вы узнаете, как он образовался и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами. Мы обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.

Пляжный отдых у Индийского океана
В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.

Знакомство со средневековыми постройками
На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Дорога из Дубая — 1 час 50 минут, из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман — 1 час, из Абу-Даби — 3 часа 50 минут
  • После экскурсии я привезу вас обратно в отель

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман — без доплаты; из Абу-Даби — 20$/чел.
  • Дополнительно оплачиваются: транспорт (10$/чел.), аренда маски и ласт в отеле — 17$, обед в отеле — 20$
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на ресепшен вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Наталья, я лицензированный гид с высшим образованием, влюбленный в Эмираты. Живу в стране 22 года, с радостью поделюсь с вами накопленными знаниями, опытом и эмоциями. До скорой встречи в Дубае!
Напишите мне

10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Спасибо большое Наталье за внимание и интересную экскурсию!
29 декабря 2019
Огромное спасибо экскурсоводу Наталье.
29 декабря 2019
Отличная экскурсия, очень понравилась. Место просто бомбическое. Красивый вид, белый песок, теплый океан, просто рай. Дорога, которой ехали, с интересной сменой природных красот, сначала пустыня, потом постепенно начали вырастать горы. Наталья классный гид, что бы мы не спросили, на все наши многочисленные вопросы получали ответы как и по экскурсии, так и по другим направлениям. С ней было просто и легко общаться. Вобщем мастер своего дела на все 💯. Обязательно вернусь и обращусь ещё. Спасибо!!!!
28 ноября 2019
Поездка на океан впечатлила!!! Уединение с природой, только ты и горы и океан! Красивая дорога к месту отдыха. Сам отель очень зеленый, ухоженный, такой райский уголок! ОКЕАН (Вернее Оманский залив) очень красивый. Кораловый риф с рыбками, каракатицами). Дорога до этого места ничуть не напрягает. Вели интересные беседы с Натальей и дорога очень красивая, через пустыни меняющие свой цвет, горы!. Очень советую данную экскурсию с Натальей!!! Огромная Вам благодарность за этот чудесный день!!!
28 ноября 2019
У нас была очень позновательная экскурсия, мало того мы обьездили всю страну, увидели великолепный индийский океан, эти удивительные пляжи, так гид нам показывал такие места, которые не ведомы для других туристов.
16 ноября 2019
Первый раз взяли индивидуальную экскурсию и не прогадали! Нам с женой очень понравилось! Мне не нравятся групповые экскурсии на больших автобусах. Людей много, программа ограничена по времени, нет возможности выбора маршрута и остановок. А этот голос из микрофона?... С частным гидом оказалось все по-другому. Времени было предостаточно, что бы полюбоваться местными красотами. Дорога до Фуджейры заняла два часа. Наш путь проходил вдоль зеленых садов с пальмами и фруктовыми деревьями, слегка оранжевым песком пустыни и через живописные ущелья гор Хаджар, преодолев которые мы попали на побережье Индийского океана. По дороге сделали несколько остановок для фотографий. За тем мы приехали в отель, где вкусно поели. Постояльцев было немного и весь пляж с видом на небольшой остров был в нашем распоряжении. Вода вдоль побережья была чистая, дул легкий ветерок. Можно было загорать и купаться до посинения или пока не сгоришь на солнце. На обратном пути заехали посмотреть старинную мечеть и форт. В местном рынке купили свежие фрукты за умеренную цену и без торгов. Огромное спасибо Наталье за замечательную поездку. Было очень интересно и познавательно. Хотя по нашим лицам и не скажешь, но мы очень хорошо отдохнули и провели время!
17 сентября 2019
Это просто ВОСТОРГ! прекрасное побережье, чистый песочек...океан просто восхитительный! Наталья показала все грани прекрасной страны ОАЭ. Моя дочь бредит а/м и мы нашли в Дубае трек, который дает возможность покататься. Однако на время нашего отдых дни для катания не предоставлялись, так вот Наталья нашла выход из нашего "сложного" положения. Она попросила своего мужа приехать к нам на побережье и довести с ветерком до отеля. Ваэл (муж Натальи) все показал моей дочери, все рассказал...в процессе дороги так же давал комментарии и мы просто в полном восторге.Наталья огромное вам спасибо...огромное спасибо Ваэлу...вы самые замечательные, пусть страна ОАЭ будет к вам всегда благосклонна .
3 сентября 2019
Поехать на Индийский океан всем советую, и обязательно взять снаряжение для снорклинга, возле рифа обитает множество красивых жителей подводного мира. Вода идеальная, чистая, прохладнее персидского залива. Температура на Фуджейра градусов на 7 ниже Дубая, что тоже плюс в летнее время, когда в дубае температура достигает 45 градусов. Экскурсия проходила на комфортабельном Авто, гид подстраивался под наше состояние и настроение, что очень удобно, можно вернуться домой , когда сам захотел и не ждать никого.или попросить посмотреть что-то не из маршрута. Большое спасибо Наталье!)
9 мая 2019
Прекрасная поездка, в которой мы увидели совсем другие Эмираты. Несколько рынков по пути к морю на которых можно купить все ... от пальмового меда до ковров ручной работы. Чудесный оазис в отеле на берегу океана, куда привозит Наталья перемещает Вас в атмосферу тропического рая, где можно встретиться с обитателями рифа. Самая старая мечеть в ОАЭ дополняет экскурсионную программу.
4 апреля 2019
Были на экскурсии в марте 19г. Двое взрослых и двое семилетних детей. Поездка понравилась, когда приехали океан метров на 10 ушёл. Начался отлив, но это и прикольно до кораллового острова доходили пешком. В целом экскурсия нам понравилась. Купались, загорали. Дети были счастливы.

Наталья проводит ещё 2 экскурсии

О Дубае с любовьюО Дубае с любовьюО Дубае с любовью
$200 за экскурсию
10 часов
53 отзыва
История и архитектура города на обзорной авто-пешеходной экскурсии
Вы посетите все самые интересные места старинного и современного города. Я расскажу об истории создания страны и о процессе становления Эмиратов как государства с развитой экономикой, зависящей не только от нефти. Как дипломированный инженер-экономист, я поделюсь с вами реальными цифрами и причинами феноменального успеха. А еще покажу Дубай глазами влюбленного в него человека и проведу вас по действительно вдохновляющим городским районам, набережным и паркам.
Из Дубая — в Аль-АйнИз Дубая — в Аль-АйнИз Дубая — в Аль-Айн
$150 за человека
10 часов
3 отзыва
Прогуляться по городу-саду в Аравийской Пустыне, посетить зоопарк, дворец и подняться на гору!
Нет способа лучше разнообразить пляжный отдых, чем отправиться на экскурсию в старинный город, полный загадок и чудес. Вы посетите зоопарк, равных которому нет на Аравийском полуострове, дворец первого правителя ОАЭ и насладитесь прогулкой в тени пальм городского оазиса. Я расскажу об истории страны, местных традициях и особенностях и покажу лучший вид на Аль-Айн.

Экскурсии из Дубая

Восточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-ДабиВосточная сказка, или день в Абу-Даби
$150 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Культовые места столицы ОАЭ и рассказы о местной жизни на авто-пешеходной экскурсии
Абу-Даби — самый богатый эмират страны. Он запомнится вам сюрреалистической архитектурой, необычными скульптурами, небоскребами, отелями-дворцами и невероятной мечетью шейха Зайда. А я помогу вам разобраться в арабских традициях, истории и культуре и сделаю все, чтобы вы полюбили загадочный восточный мир.
Чарующий Аль-АйнЧарующий Аль-АйнЧарующий Аль-Айн
скидка20%
$270
$216 за экскурсию
10 часов
2 отзыва
Дворец шейха, зоопарк, термальные источники и вид на Оман с вершины горы за один день
Вы отправитесь в самый живописный город ОАЭ — Аль-Айн. Приготовьтесь насладиться завораживающим видами, познакомиться с редкими животными, посетить дом отца-основателя государства и раскрыть совсем другие Эмираты: зеленые, плодородные и очень естественные!
Зоопарк и горячие источники Аль АйнаЗоопарк и горячие источники Аль АйнаЗоопарк и горячие источники Аль Айна
$350 за экскурсию
8 часов
Путешествие в город-оазис, сохранивший исконный дух Аравии
В полутора часах езды от Дубая, на границе с Оманом находится Аль Айн — живописный город-оазис, родина легендарного Шейха Зайда и главный центр культурного наследия страны. Вы посетите крупнейший зоопарк ОАЭ с многообразием редких видов животных, познакомитесь с преобладающими здесь традиционными постройками, старинными фортами и резиденциями. А также посетите целебные горячие источники и взглянете на окрестности с горы Джебель Хафит.
Природное и культурное наследие ХаттыПриродное и культурное наследие ХаттыПриродное и культурное наследие Хатты
$350 за экскурсию
7 часов
Посетить историческую арабскую деревню и отдохнуть от дубайского климата среди горного оазиса Хаджар
Всего в часе езды от Дубая находится горный курорт Хатта с чудесным мягким климатом, горными пейзажами и кристальным озером. На экскурсии вы в полной мере насладитесь природными красотами Хаджарского предгорья. А в центре внимания будет воссозданная арабская деревня, где вы познакомитесь с аутентичными постройками, бытом и ремеслами бедуинов; посетите одну из старейших мечетей на Аравийском полуострове и осмотрите форт 18 века. Кроме того, в пути вас будут сопровождать сказочные барханы, которые вы сможете запечатлеть в наиболее впечатляющее время суток.
Цветущий Аль-АйнЦветущий Аль-АйнЦветущий Аль-Айн
$85 за человека
11 часов
Заглянуть в гости к шейху, подняться на вершину горы и увидеть экзотических животных
Знакомство с родиной первого правителя ОАЭ начнется прямо в его доме. Мы исследуем Аль-Айн вдоль и поперек: посетим дворец Зайда, финиковую рощу и знаменитый зоопарк, а также полюбуемся живописной панорамой с горы Джебель Хафит. Гуляя тенистыми аллеями, общаясь с животными и принимая термальные ванны, вы отдохнете от городской суеты и зарядитесь силами.

Выбирайте и другие экскурсии в Дубае

Музеи и искусствоНеобычные маршрутыШарджаОАЭМорские прогулкиМечеть Шейха ЗайдаАквапарк Wild WadiСо скидкойИстория и архитектураПешкомБары и ночная жизньАбу-ДабиАджманОбзорныеОтель ПарусLegoLandЗа городомТрансферыФуджейраБилеты в музеиНа автомобилеДубай-МаринаДжип-сафариАль-АйнФотосессииНа автобусеПустыняМечетиПальма ДжумейраОкеанариумГрупповыеНа корабликеДля детейВ другой городПарк цветовБурдж-ХалифаВечерниеЗоопаркВсеИндивидуальные