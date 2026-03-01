10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру

Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Путешествие к Индийскому океану — обязательный пункт знакомства с Арабскими Эмиратами! Вы увидите подводный мир, искупаетесь и позагораете на золотом песке.

Узнаете о жизни Фуджейры, самого молодого эмирата страны, побываете на его колоритных рынках и ещё больше проникнетесь духом пленительного Востока!
5
54 отзыва
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру

Описание экскурсии

Увлекательные детали о Фуджейре

Я покажу вам наш путь на своей раритетной карте в форме платка — он проходит через пустыню Руб Аль Хали к Хаджарским горам, где вас ждёт шесть туннелей и несколько остановок. И уже по дороге я начну рассказывать вам об истории этих мест, ведь мы пересечем и эмират Шарджа и эмират Фуджейра. Вы узнаете, как они образовались и какие захватнические войны видела эта земля. Мы остановимся в Хаджарских горах, где вы поймёте, почему художники прозвали их разноцветными, и насладитесь пейзажами.

Затем вас ждёт остановка на озере Рафиса, которое основано еще в 1980 году. Озеро окружено цветником и рукотворным водопадом и удивляет красивым видом. Следующая остановка — деревня Начд Аль Максар. Это оборонительная крепость, созданная из камней и глины, откуда открывается чудесная панорама на океан и соседние сторожевые башни.

Далее мы поедем на вершину горы Аль Сухуб, где из ресторана Фен открываются незабываемые виды океана и побережья города Хорфаккан. А на обратном пути мы проедем через ферму цветов и домашних животных, полностью окруженную горами.

Мы обязательно обсудим особенности быта в горных селениях и заедем на местные рынки. Здесь вы сможете купить разные товары — от экзотических мангустинов и адамовых яблок до ковров ручной работы и роскошных цветов.

Пляжный отдых у Индийского океана

В Фуджейре мы остановимся в отеле, где нас уже будет ждать обед. После него вы расслабитесь на пляже с потрясающим видом на Индийский океан. Примете воздушные ванны, искупаетесь, а при желании изучите подводный мир: в отеле вы сможете арендовать маску и ласты. Пляжный отдых продлится до вечера, а это значит, что в нашем распоряжении целый день у океана.

Знакомство со средневековыми постройками

На обратном пути я покажу вам старинные сооружения Фуджейры. Вы увидите мечеть Аль-Бидия и разберётесь, в чём её уникальность. Рассмотрите португальские крепости и откроете, как появились эти постройки и чем они живут сейчас. Если нам повезёт, мы встретим здесь птицу с синими крыльями. Я объясню, где появился этот вид и почему жители Фуджейры считают, что птица исполняет желания.

Организационные детали

  • Экскурсия возможна для взрослых и детей старше 10 лет (маленьким трудно выдержать)
  • Оплата остатка стоимости экскурсии производится на месте гиду в дирхамах или долларах

Как проходит экскурсия

  • Расстояние от Дубая до отеля в Фуджейре 165 километров, время пути 2 часа 15 минут; из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман — 1 час, из Абу-Даби — 3 часа 50 минут
  • После экскурсии я привезу вас обратно в отель

Что входит в стоимость

  • Трансфер из эмиратов Рас-эль-Хайма, Умм-эль-Кайвайн, Шарджа, Аджман
  • Обед в отеле (сервируется с 12:00 до 15:00)
  • Помимо обеда вы можете воспользоваться пляжем отеля, двумя бассейнами с прохладной водой, душевыми, комнатами переодевания, лежаками, рядом с бассейном работает бар и есть массажный кабинет. Находиться на территории отеля можно до 18:00.

Дополнительные расходы

  • Трансфер из Абу-Даби — 20$/чел.
  • Аренда маски и ласт в отеле — 17$
  • Посещение ресторана Фен с панорамным видом на вершине горы — 50 дирхамов с человека (в сумму включены безалкогольные напитки, чай, кофе, разнообразные закуски)
  • Посещение фермы цветов — 50 дирхам с человека, можно нарезать свой собственный букет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ресепшен вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 2559 туристов
Я лицензированный гид с высшим образованием, провожу экскурсии в Дубае и Астрахани. Начала свою карьеру в ОАЭ в 1996 году как гид, а позже работала инженером-экономистом. Но поняла, что меня привлекает
читать дальшеуменьшить

живое общение и работа с путешественниками. Мои экскурсии — это обмен знаниями и впечатлениями, который порой даже приводит к интересным проектам. Много рассказываю о национальной идее ОАЭ, которая объединяет исторический анализ и современные достижения. Вы узнаете что объединяет Дубай и Астрахань — два разных торговых города. Какой известный арабский путешественник бывал здесь в 14 веке, кто такие дромадеры и бактрианы. Почему астраханский природный ландшафт так напоминает дубайский и сколько национальностей проживает в этих городах. Всех путешественников я встречаю как друг — и остаюсь им!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
4
2
3
2
1
1
А
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Заехали в красивые места и узнали много нового. Также покормили котиков)
На пляже Sandy beach провели замечательное время - доплыли до скалы Снупи и посмотрели на рыбок и черепах, даже погладили одну из них!
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.+1
Прекрасная поездка с чудесной Натальей! Благодарим за интересный маршрут и приятную беседу. Были учтены все пожелания по экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Arina
Отличный гид, большое спасибо! И программа - то что надо на весь день, не умотались. В том числе отдохнули на отельном пляже, там очень симпатично. Вообще интересен климат и пейзажи Фуджейры, горный массив. Советую это увидеть
Отличный гид, большое спасибо! И программа - то что надо на весь день, не умотались. В
Отличный гид, большое спасибо! И программа - то что надо на весь день, не умотались. В
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Прекрасно проведенный день наедине с великолепной природой без каменных джунглей большого города. Хаджары поражают своей красотой.
А какой цвет у Индийского океана!
Все локации интересны, гид легко и интересно преподносит всю информацию.
Очень советую!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Отличный получился день! Мы с мужем ездили на индивидуальную экскурсию в Фуджейру: необыкновенная красота и чудесный отдых!
Наталья восхитительна! Таким должен быть гид!
1. Подготовленный. Все предусмотрено, от воды для пассажиров, до
читать дальшеуменьшить

специальной одежды для посещения мечети.
2. Гибкий. Согласовали маршрут заранее, но в процессе внесли немного изменений - всё без проблем. И по времени не возникло вопросов. И по остановкам в туалет не было неловкости.
3. Идейный. Это так важно, когда человеку искренне нравится его дело! Когда восхищение страной настоящее, когда рассказываемые истории интересны самому рассказчику! Вот и нам было интересно вообще всё).
4. Знающий. Не было ни одного вопроса, на который Наталья не знала ответа: «А вот там вдалеке, что за здание?», «А сколько стоит русская школа в Дубае?», «А что добывают в этой шахте?»… Вопросов было множество, и на все мы получили исчерпывающие ответы.
5. Приятный. Наталья легкая и спокойная. Смеялась над нашими дурацкими шутками, не настаивала ни на чём, не сравнивала страны (дабы никого не обидеть).
В общем, гид у нас был идеальный). Плюс удобная машина, очень вкусные сэндвичи по дороге и скидка на чай).
Категорически рекомендую!

Отличный получился день! Мы с мужем ездили на индивидуальную экскурсию в Фуджейру: необыкновенная красота и чудесный отдых!
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив острова Снупи. Для туристов без машины наверное оптимальный вариант. Для меня минусом была стоимость
читать дальшеуменьшить

(на мой взгляд, сильно завышена, особенно если ехать семьей). Если вдвоем, например, то будет отлично. Потому что стоимость идет с человека, хоть нам и сделали небольшую скидку на детей. Сама гид была довольно отстраненной и равнодушной, и больше выполняла роль водителя, нежели экскурсовода. Но возможно мы просто не совпали. . В самом отеле питание было ужасное, но на пляже мало людей, так как попали на период Рамадана. В целом, поездка была полезная, так как теперь вот все эти места мы будем ездить самостоятельно.

Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив
Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив
Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив
Из плюсов этой экскурсии - посещение нескольких красивых мест, включая отдых на пляже в отеле напротив
Вам был полезен этот отзыв?
Максим
Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая, через горы. В отеле, где мы загорали и обедали живет очень умный котик, и птичка с синими крыльями, которую спасла Наталья, птичка теперь там живет с людьми:)))
Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая,
Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая,
Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии на «Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру»

Путешествие к Индийскому океану
На автобусе
12 часов
110 отзывов
Групповая
Путешествие к Индийскому океану
Откройте для себя культурное наследие Шарджи и насладитесь отдыхом в живописной Фуджейре. Включены трансфер, обед и пляжный отдых
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
14 авг в 08:00
16 авг в 08:00
$89 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
На автобусе
10 часов
25 отзывов
Групповая
Индийский океан через 5 эмиратов
Насыщенная экскурсия по пяти эмиратам ОАЭ с посещением культурных достопримечательностей и отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
15 авг в 08:30
19 авг в 08:30
$75 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
12 часов
65 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Увидеть старейшую мечеть в ОАЭ, попасть на восточный рынок и окунуть ноги в Индийский океан
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30
14 авг в 07:30
17 авг в 07:30
$80 за человека
Из Дубая к Индийскому океану: водная прогулка и крепость Фуджейры
На машине
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Дубая к Индийскому океану: водная прогулка и крепость Фуджейры
Отправиться по дороге через Хаджарские горы и открыть другой Восток
Начало: У вашего отеля
15 авг в 07:00
16 авг в 07:00
от $299 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае
от $300 за человека