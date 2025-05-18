Индивидуальная экскурсия из Дубая в Фуджейру позволит вам окунуться в историю и культуру Арабских Эмиратов.
В программе посещение старейшего форта и мечети Аль-Бидия, осмотр мечети шейха Зайда и исторического дома короля Фуджейры.
Также вас ждут водопады и висячие сады в районе Кальба, центр охраны гор Аль-Хефайя и дамба Аль-Рафиса. Это уникальная возможность увидеть богатство природы и архитектуры региона
В программе посещение старейшего форта и мечети Аль-Бидия, осмотр мечети шейха Зайда и исторического дома короля Фуджейры.
Также вас ждут водопады и висячие сады в районе Кальба, центр охраны гор Аль-Хефайя и дамба Аль-Рафиса. Это уникальная возможность увидеть богатство природы и архитектуры региона
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Старейший форт ОАЭ
- 🕌 Мечеть Аль-Бидия
- 🌳 Висячие сады Кальбы
- 🐾 Центр охраны гор
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 🌊 Купание в Индийском океане
Что можно увидеть
- Исторический дом короля Фуджейры
- Мечеть шейха Зайда
- Форт 16 века
- Новая часть района Кальба
- Центр охраны гор Аль-Хефайя
- Дамба Аль-Рафиса
- Водопад Хор-Факкан
- Аль-Бидия
Описание экскурсии
- Исторический дом короля Фуджейры. Расскажу, когда он был построен, почему находится высоко в горах и почему пробыл резиденцией только два десятилетия
- Мечеть шейха Зайда в Фуджейре. Вторая по величине мечеть в стране. Построена в османском стиле — вы узнаете подробнее о его особенностях
- Форт 16 века. Старейший форт в ОАЭ и одна из главных туристических достопримечательностей
- Новая часть района Кальба. Здесь вы увидите водопад и висячие сады с более чем 100 тысячами деревьев. Мы поднимемся на высоту 281 метр над уровнем моря, чтобы осмотреть эту красоту с высоты
- Центр охраны гор Аль-Хефайя. Сейчас в нём находятся 30 горных и пустынных видов животных, с которыми вы сможете познакомиться
- Дамба Аль-Рафиса. Построена в 1980-х годах, но позже была модернизирована: здесь раскинулся туристический центр и рекреационная зона с искусственным водопадом, горами и озером, по которому можно покататься на лодках
- Водопад Хор-Факкан высотой 45 метров. Он был высечен из натуральной скалы и часто освещается ночью
- Аль-Бидия — самая первая мечеть в истории ОАЭ. Мы зайдём внутрь, и я расскажу вам её историю
Также по желанию заедем на местный рынок фруктов и искупаемся в Индийском океане.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях Kia, Nissan, Hyundai и GMC. Есть детское кресло
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Программа подойдёт взрослым и детям с 2 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 510 туристов
Добрый день! Меня зовут Мухаммад, с 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
18 мая 2025
Очень довольны остались от экскурсии! С удовольствием провели время! Рекомендую Мухаммада всем, кто хочет увидеть красоты ОАЭ!
М
Михаил
18 мая 2025
Ездили всей семьей на хорошем комфортабельном автомобиле, нас сопровождал гид Амир, отлично знает множество интересных фактов из как из истории ОАЭ, так и из современной жизни, поэтому экскурсия не выглядела занудной и скучной, на всем протяжении что то рассказывал и отлично подлерживал диалог отвечая на вопросы.
По итогу, однозначно могу порекомендовать эту экскурсию и этого Гида, будет интересно.
По итогу, однозначно могу порекомендовать эту экскурсию и этого Гида, будет интересно.
М
Мамонтова
13 мая 2025
Необычная экскурсия вдали от городской суеты. Очень понравилась.
Татьяна
30 апр 2025
Экскурсия была просто потрясающей. Очень многое увидели, многое узнали из истории ОАЭ. Было очень интересно и насыщенно! Мохаммад отвечал на все интересующие вопросы и рассказывал очень интересные факты и истории. Экскурсия просто сказка!
Д
Денис
23 апр 2025
Мохаммад провёл отличную экскурсию в Фуджейре. По дороге рассказал нам много интересного про жизнь и историю ОАЭ. Очень интересный рассказчик и человек. Рекомендую!
М
Михаил
15 апр 2025
Экскурсию проводит сам Мохаммад. В программу входило посещение нескольких смотровых площадок, плотины, мечети, португальского форта и пляжа на побережье индийского океана. Дорога из Дубая занимала чуть меньше 2 часов, которая
Ольга
14 мар 2025
Отличная экскурсия! Мохаммад отлично рассказывает о реалиях жизни в Эмиратах. Информация не из энциклопедических источников и данных в цифрах, а о быте, жизни разного населения, хотя и не без истории страны. Очень вежлив, сделает замечательные снимки, пунктуален.
j
julija
13 мар 2025
Добрый день!
В Фуджейру мы решили ехать, потому что в Абу - Даби уже были, и совершенно не пожалели, по дороге заехали на водохранилище с живописными видами, посетили мечеть и форд,
В Фуджейру мы решили ехать, потому что в Абу - Даби уже были, и совершенно не пожалели, по дороге заехали на водохранилище с живописными видами, посетили мечеть и форд,
Ольга
8 мар 2025
Спасибо большое за поездку
Все было прекрасно: от посадки в машину и до приезда в отель. Нас было 6 чел. Очень уютно и комфортно провели время. В экскурсии много подробной информации от религии и до повседневного быта арабов.
Мохаммад- интеллектуальный, вежливый и интересный молодой человек.
Все было прекрасно: от посадки в машину и до приезда в отель. Нас было 6 чел. Очень уютно и комфортно провели время. В экскурсии много подробной информации от религии и до повседневного быта арабов.
Мохаммад- интеллектуальный, вежливый и интересный молодой человек.
Ирина
25 фев 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании - Мухаммад замечательный рассказчик, очень интересно и увлекательно подает материал.
У Мухаммада идеальный русский язык! С ним очень легко общаться)
Водопады, домик короля, очень необычное кафе с
У Мухаммада идеальный русский язык! С ним очень легко общаться)
Водопады, домик короля, очень необычное кафе с
Е
Елена
19 фев 2025
Экскурсия понравилась. Гид хорошо знает русский язык, интересно слушать.
В
Валентина
2 фев 2025
Мы провели прекрасный день в эмирате Фуджейра. Здесь есть все: и история с фортами, мечетями старинными постройками, и природа с океаном, горами и озерами. Насыщенная и познавательная экскурсия, отлично подойдет
И
Илья
5 янв 2025
Эта экскурсия - прекрасная возможность посмотреть на "другие" Эмираты - без дубайского блеска, но от этого не менее интересные. После домика (он прекрасен) короля Фуджейры охватывает осознание того, какой гигантский скачок совершила страна за последние 40-50 лет. Индийский океан великолепен (а в январе оказался еще и теплее Персидского залива). Мухаммад хороший спокойный водитель с отличным знанием русского языка. Рекомендую.
Входит в следующие категории Дубая
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