Л Лариса Очень довольны остались от экскурсии! С удовольствием провели время! Рекомендую Мухаммада всем, кто хочет увидеть красоты ОАЭ!

М Михаил Ездили всей семьей на хорошем комфортабельном автомобиле, нас сопровождал гид Амир, отлично знает множество интересных фактов из как из истории ОАЭ, так и из современной жизни, поэтому экскурсия не выглядела занудной и скучной, на всем протяжении что то рассказывал и отлично подлерживал диалог отвечая на вопросы.

По итогу, однозначно могу порекомендовать эту экскурсию и этого Гида, будет интересно.

М Мамонтова Необычная экскурсия вдали от городской суеты. Очень понравилась.

Татьяна Экскурсия была просто потрясающей. Очень многое увидели, многое узнали из истории ОАЭ. Было очень интересно и насыщенно! Мохаммад отвечал на все интересующие вопросы и рассказывал очень интересные факты и истории. Экскурсия просто сказка!

Д Денис Мохаммад провёл отличную экскурсию в Фуджейре. По дороге рассказал нам много интересного про жизнь и историю ОАЭ. Очень интересный рассказчик и человек. Рекомендую!

М Михаил читать дальше сопровождалась историей и особенностями 7 эмиратов. При посещении мечети для девушек были приготовлены комплекты одежды. Мой сын (13 лет) был в шортах, для того чтобы попасть в мечеть экскурсовод нашел в своем "гардеробе" арабское мужское платье - кандура. Обед состоялся в афганском ресторанчике - для нас это было первое знакомство с подобной кухней. Обратные путь в Дубай пролегал по другой дороге - горной трассе с туннелями. Все остались довольны. Экскурсию проводит сам Мохаммад. В программу входило посещение нескольких смотровых площадок, плотины, мечети, португальского форта и пляжа на побережье индийского океана. Дорога из Дубая занимала чуть меньше 2 часов, которая

Ольга Отличная экскурсия! Мохаммад отлично рассказывает о реалиях жизни в Эмиратах. Информация не из энциклопедических источников и данных в цифрах, а о быте, жизни разного населения, хотя и не без истории страны. Очень вежлив, сделает замечательные снимки, пунктуален.

j julija

В Фуджейру мы решили ехать, потому что в Абу - Даби уже были, и совершенно не пожалели, по дороге заехали на водохранилище с живописными видами, посетили мечеть и форд, читать дальше помочили ноги в Индийском океане. В конце заехали на фруктовый рынок, накупили фруктов, манго были замечательные, надо было брать 2 коробки, довезли их до Латвии и еще 2 недели они продержались, а вот мангустины не выдержали и испортились., личи, кстати тоже, а маракуя, драгон фрукты доехали отлично. Короче, было весело и познавательно, отлично провели время.

Кстати, экскурсовод- прекрасный фотограф, обязательно просите его вас фотографировать, без фильтров уберет 10 лет и столько же килограмм.

Мохаммад предусмотрел все необходимое, останавливался, везде где просили, интересно рассказывал о традициях и укладе жизни. Рекомендую! Добрый день!В Фуджейру мы решили ехать, потому что в Абу - Даби уже были, и совершенно не пожалели, по дороге заехали на водохранилище с живописными видами, посетили мечеть и форд,

Ольга Спасибо большое за поездку

Все было прекрасно: от посадки в машину и до приезда в отель. Нас было 6 чел. Очень уютно и комфортно провели время. В экскурсии много подробной информации от религии и до повседневного быта арабов.

Мохаммад- интеллектуальный, вежливый и интересный молодой человек.

Ирина

У Мухаммада идеальный русский язык! С ним очень легко общаться)



Водопады, домик короля, очень необычное кафе с читать дальше видом на парк с животными, Индийский океан - все локации понравились. А еще Мухаммад отвезет вас (по вашему желанию) в местное кафе, где вы найдете настоящую местную кухню и удивитесь, какие могут быть низкие цены))



Рекомендуем гида. Рекомендуем экскурсию. Приедем в Эмираты - обязательно обратимся к Мухаммаду. Экскурсия прошла на одном дыхании - Мухаммад замечательный рассказчик, очень интересно и увлекательно подает материал.У Мухаммада идеальный русский язык! С ним очень легко общаться)Водопады, домик короля, очень необычное кафе с

Е Елена Экскурсия понравилась. Гид хорошо знает русский язык, интересно слушать.

В Валентина читать дальше тем, кто путешествует с детьми, можно узнать много нового и взрослым и детям. Очень рекомендую тем, кто всегда хотел увидеть эмираты с другой стороны. Мухаммад прекрасный рассказчик, обладающий огромным багажом знаний, как по истории и так и о современной жизни страны. Организована экскурсия так же была очень хорошо, все вовремя и по плану. Спасибо большое, Мухаммад! Мы провели прекрасный день в эмирате Фуджейра. Здесь есть все: и история с фортами, мечетями старинными постройками, и природа с океаном, горами и озерами. Насыщенная и познавательная экскурсия, отлично подойдет