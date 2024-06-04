Экскурсии по Индийскому океану

Найдено 20 экскурсий в категории «Экскурсии к Индийскому океану» в Дубае на русском языке, цены от $65, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
Круиз
12 часов
168 отзывов
Популярное предложение
День в Индийском океане: уникальный круиз в Диббу с обедом и снорклингом
Проведите незабываемый день в акватории Оманского залива, наслаждаясь солнцем, морем и впечатляющими видами под водой во время снорклинга
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$65 за человека
Эмираты, которые вас удивят
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
86 отзывов
Эмираты, которые вас удивят: Пять эмиратов за один день
Погрузитесь в самобытный колорит ОАЭ, посетив пять северных эмиратов за один день. Верблюжья ферма, Индийский океан и жизнь коренных эмиратцев ждут вас
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
41 отзыв
Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
Понежиться на пляже у океана и прочувствовать атмосферу самого молодого эмирата ОАЭ
Начало: На ресепшен вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
от $300 за всё до 4 чел.
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
16 отзывов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
78 отзывов
Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
Погрузитесь в атмосферу Северных Эмиратов, посетите культурные и природные достопримечательности, насладитесь отдыхом на берегу Индийского океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$79 за человека
Путешествие к Индийскому океану
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
73 отзыва
Путешествие к Индийскому океану
Увидеть легендарные эмираты и их главные памятники, узнать историю ОАЭ и отдохнуть на берегу океана
Начало: в вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
Плавание в Индийском океане, шопинг на восточном базаре, старейшая мечеть и многое другое
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
$260 за всё до 4 чел.
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
9 отзывов
Индийский океан через 5 эмиратов
Познакомиться с разнообразием страны и поплавать в Индийском океане на однодневной экскурсии
Начало: В вашем отеле/При бронировании сообщите наименован...
Расписание: в среду и субботу в 08:30
12 июня в 08:30
15 июня в 08:30
$75 за человека
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
Отправьтесь в увлекательное путешествие от небоскребов Дубая к берегам Индийского океана! Незабываемый день в мини-группе до 6 человек
Начало: От вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30 и 07:45
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
$65 за человека
Краски Эмиратов: от красных песков до Индийского океана
🚗 На машине
Групповая
9 часов
7 отзывов
Краски Эмиратов: путешествие от пустыни до океана
Погрузитесь в мир древней цивилизации и культуры Эмиратов, исследуя Шарджу, пустынные барханы и океанские воды
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$100 за человека
ОАЭ вдоль и поперек
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
23 отзыва
Индивидуальная экскурсия «ОАЭ вдоль и поперек»: от фортов до океана
Откройте для себя уникальное сочетание истории и природы ОАЭ, погрузитесь в мир восточной экзотики и современности
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
350$298 за всё до 4 чел.
Поездка к Индийскому океану, Фуджейра
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
116 отзывов
Поездка к Индийскому океану: от Дубая до Фуджейры
Откройте для себя разнообразие Эмиратов, путешествуя от Дубая до берегов Индийского океана с экскурсионной группой
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый ВТ,ПТ, ВС в 08:00
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
$73 за человека
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для начинающих с инструктором
Начало: Отель Дубая либо Шарджи
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Индийский океан через 5 эмиратов
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
45 отзывов
Путешествие к Индийскому океану: отдых в Фуджейре
Окунитесь в прохладные воды Индийского океана, насладитесь пляжем роскошного отеля и культурным наследием эмиратов
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджи или Аджмана
Расписание: Время сбора зависит от района вашего отеля. Ср и Сб дни проведения
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
$75 за человека
ИНДИЙСКИЙ ОКЕАН ЧЕРЕЗ 5 ЭМИРАТОВ
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Индийский Океан через 5 эмиратов: Отдых в Фуджейре
Откройте для себя райские пейзажи Фуджейры в уникальной экскурсии на берегу Индийского океана
Начало: Сбор в любом отеле Дубая, Шарджы или Аджмана
Расписание: Ежедневно по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $600 за всё до 6 чел.
Из Дубаи в Фуджейру: снорклинг, Индийский океан, барбекю
Мини-группа
8 часов
8 отзывов
Снорклинг в Фуджейре с барбекю: путешествие из Дубая
Исследуйте удивительный подводный мир Индийского океана и насладитесь барбекю на берегу в компании новых друзей
Начало: Отель Дубая
Расписание: Каждый день с 6 утра
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$140 за человека
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для сертифицированных дайверов
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Из Дубая в Фуджейру: Дайвинг для сертифицированных дайверов
Начало: Отель Дубаи либо Шарджи
Расписание: Каждый день
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$165 за человека
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Фуджейра: национальный колорит и настоящее ОАЭ
Начало: Хол Вашего отеля или любое удобное для Вас место
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $180 за человека
Индийский океан и колоритная Фуджейра
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Индийский океан и колоритная Фуджейра
Начало: Забираю из любого эмирата и отеля
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$288 за всё до 4 чел.
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом порту + встретить закат в горах
Начало: У вашего отеля в Дубае
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    4 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Ваха лучший 👍👍👍
  • В
    Владислав
    2 июня 2024
    Эль-Фуджейра и снорклинг у острова Дибба Рок
    Добрый день. 1 июня 2024 мы с друзьями посетили потрясающую экскурсию, которая оставила у нас самые яркие и незабываемые впечатления!
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    Это было настоящее приключение на двухэтажной лодке, которая превратилась в целый день радости и веселья. С самого начала путешествия нас поразила организация транспорта. Нас забрали на машина с места, где живем, отвезли с комфортом. Двухэтажная лодка была просторной и прекрасно оборудованной. Мы наслаждались прекрасными видами, загорая на верхней палубе, и успели сделать множество красивых фотографий живописных пейзажей. Одним из самых захватывающих моментов было плавание с масками. Мы наблюдали за разноцветными рыбками и кораллами, чувствуя себя частью этого удивительного подводного царства. Далее нас ждало катание на банане и скоростном катере. Адреналин зашкаливал, когда мы мчались по волнам на высоких скоростях. Это был невероятный опыт, который наполнил нас энергией и положительными эмоциями. Нас кормили блюдами из местной кухни, которые поразили своим вкусом и разнообразием. Еда была очень сытной и, несомненно, добавила еще больше положительных впечатлений к нашему дню. Рыбалка оказалась еще одним увлекательным занятием. Многие из нас впервые держали в руках местную удочку. Это было очень увлекательно. Так же мы посетили музей, где находились ретро машины, антиквариат и старинные деньги. Долее посетили искусственный водопад и одну из старинных мечетей. И отправились домой. Экскурсия была настоящим праздником, который оставил у нас только самые теплые воспоминания. Мы получили массу позитивных эмоций и с удовольствием порекомендуем эту экскурсию всем своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо организаторам, персоналу лодки, где все объясняли и демонстрировали, а также заботились о нашем здоровье, отдельное большое спасибо хотим выразить нашему гиду Рустаму за этот незабываемый день!

  • П
    Павел
    1 июня 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    День в Индийском океане прошёл замечательно. Встреча с гидом (нас сопровождал гид Давлат) в отеле состоялась вовремя. Поездка за беседой прошла незаметно. На корабле всё было хорошо организовано. Обратный путь с остановками возле достопримечательностей благодаря гиду также был приятен. Рекомендуем.
  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей, по факту рынок фруктов
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    5 минут, каньон (обочина дороги) 5 минут, отдых на пляже 3 часа и верблюды 10 минут. Ездили на маленьком микроавтобусе на 10 человек, не комфортно для таких длительных переездов. Океан на троечку, вода не прозрачная, маску брать не стали, тк смотреть не на что. Также не понравилось, что водитель утром приехал забирать нас на двадцать минут раньше договоренного времени, так что завтракать пришлось впопыхах. Но думаю, что эта экскурсия не хуже других таких же предложений на рынке.

    Неплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностейНеплохая экскурсия. Из положительного - интересный рассказ гида, неплохой обед. Ожидали большее количество остановок возле достопримечательностей
  • З
    Залина
    28 мая 2024
    Из Дубая - к Индийскому океану: однодневное приключение в мини-группе
    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень. Если задаешь вопросы, отвечает
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    очень развернуто! На обратном пути еще и акул нам показал. Отель хороший, территория отличная. Бар в бассейне вообще улет)) вода восхитительная! Напитков было много, даже осталось. Покормили отлично. Можно брать маски и нырять. Рыбки, черепашки, крабики / полно

    Хочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный пареньХочу сказать спасибо, за прекрасный день на берегу океана. Оидельная благодарность водителю Амиру! Очень приятный парень
  • А
    Андрей
    22 мая 2024
    День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
    Отличная, хорошо организованная экскурсия! Все ненапряжно, продуманно и очень классно! Семья осталась в восторге, море впечатлений! Катание на скоростной лодке,
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    банан, снорклинг, рыбалка и купание в открытом море, вкусный обед и душевные гиды! Отдельное спасибо нашему гиду Тимуру! Было очень комфортно и профессионально! Молодцы! Рекомендую, не пожалеете!

  • А
    Ангелина
    18 мая 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге. На кораблике нас ждал
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    очень приветливый и заботливый персонал с улыбчивым штурманом! Гид Руслан чутко и внимательно руководил организационными моментами, стараясь увлечь каждого! Приятный, с хорошим чувством юмора, может поддержать душевную беседу и ответить на интересующие вопросы👍Спасибо всем огромное за настроение и отличные фото на память👍 Меня еще музыка порадовала, спасибо за релакс и за встряску!!!

    Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге
  • В
    Владимир
    18 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом на берегу индийского океана. Вообщем было всё прекрасно, мы остались очень довольны.
    Очень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедомОчень всё понравилось Андрей рассказал много интересного про Эмираты, прокатил по знакомым местам, накормил вкусным обедом
  • J
    Johny
    17 мая 2024
    Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
    Гид Андрей очень начитанный и интеллигентный, после экскурсии остались приятные впечатления, спасибо!
  • М
    Максим
    17 мая 2024
    Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
    Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая, через горы. В отеле,
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    где мы загорали и обедали живет очень умный котик, и птичка с синими крыльями, которую спасла Наталья, птичка теперь там живет с людьми:)))

    Очень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красиваяОчень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красиваяОчень классная экскурсия! Наталья очень приятный человек, рассказала и показала много нового для меня, дорога красивая

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Экскурсии к Индийскому океану»

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  1. День в Индийском океане: групповая поездка в Диббу
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  3. Поездка к Индийскому океану: из Дубая в Фуджейру
  4. Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
  5. Шарджа, Аджман, Умм-аль-Кувейн, Рас-эль-Хайма и Фуджейра
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  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
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  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Экскурсии к Индийскому океану" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 65 до 600 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 722 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 20 экскурсий на 2024 год по теме «Экскурсии к Индийскому океану», 722 ⭐ отзыва, цены от $65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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