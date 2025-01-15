Мои заказы

Из Дубая в Аравийскую Норвегию: круиз на дау к острову Телеграф

Из Дубая в Аравийскую Норвегию
Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Дубая через Оман в живописный регион Мусандам на традиционном оманском дау.

Насладитесь панорамами Персидского залива, плаванием и снорклингом у острова Телеграф с обедом и напитками на борту.
5
4 отзыва
Из Дубая в Аравийскую Норвегию: круиз на дау к острову Телеграф
Из Дубая в Аравийскую Норвегию: круиз на дау к острову Телеграф
Из Дубая в Аравийскую Норвегию: круиз на дау к острову Телеграф

Описание круиза

Трансфер и путь в Оман Мы заберём вас в 6 утра из вашего отеля в Дубае, Шардже или Рас‑эль‑Хайме. Трансфер доставит вас через границу в гавань Хасаб, Оман. По пути наслаждайтесь живописными видами Персидского залива. Круиз по Мусандаму С порта начнётся круиз на традиционном оманском дау по живописному региону Хор-Шимм на полуострове Мусандам. Во время путешествия вы увидите прибрежные деревни и сможете наблюдать за дельфинами и другими морскими обитателями. Остров Телеграф и отдых Экскурсия включает остановку у острова Телеграф — исторического ретрансляционного пункта 1864 года. Здесь вы сможете купаться и заниматься снорклингом в кристально чистых водах. На борту подаются обед и прохладительные напитки. Снаряжение для снорклинга и полотенца предоставляются. Важная информация:
  • Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, шляпу от солнца и солнцезащитный крем.
  • Не допускается: багаж или большие сумки, дроны, курение в автомобиле, употребление алкоголя и наркотиков.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Побережье Персидского залива
  • Гавань Хасаб
  • Регион Хор-Шимм на полуострове Мусандам
  • Остров Телеграф
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Визовые и выездные сборы
  • Помощь на границе
  • Посещение двух островов с остановками для водных развлечений
  • Наблюдение за дельфинами
  • Снаряжение для снорклинга, спасательные жилеты и полотенца
  • Вкусный восточный обед
  • Неограниченное количество безалкогольных напитков, воды и фруктов
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Алкогольные напитки (не предоставляются на борту)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, шляпу от солнца и солнцезащитный крем
  • Не допускается: багаж или большие сумки, дроны, курение в автомобиле, употребление алкоголя и наркотиков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
В
Владислава
15 янв 2025
Это был действительно незабываемый день. Я осталась очень довольна всеми активностями. Особая благодарность гиду Нандану — очень дружелюбный и внимательный человек, который отлично заботился о нас
А
Анастасия
27 мая 2024
Программа была просто замечательной — дружелюбный персонал, внимательное обслуживание, вкусная еда и невероятные пейзажи. Видеть дельфинов стоило каждой потраченной копейки. Моя дочь даже загорелась заняться снорклингом!
Е
Ева
21 мар 2024
Поездка была потрясающей: невероятные пейзажи, команда — очень доброжелательная и профессиональная, они предложили множество занятий. Мы оценили заботливое отношение к дельфинам, вкусную еду и приятного водителя. Всё было прекрасно организовано!
И
Илья
6 фев 2024
Всё прошло идеально! Трансфер с Нанданом был отличным — он заботился о нас как о родных. Мы увидели много дельфинов, плавали с рыбками, атмосфера на лодке была супер — доброжелательные
читать дальше

капитаны, хорошая музыка и максимум удобств. Еда была вкусной, весь день пили манговый сок, воду и пепси. Были даже полотенца, на лодке есть небольшой туалет. Очень рекомендую эту экскурсию, я в полном восторге от поездки из Дубая в Оман, спасибо!

Входит в следующие категории Дубая

Похожие экскурсии из Дубая

Лазурный круиз - незабываемое парусное приключение
На яхте
5 часов
2 отзыва
Круиз
Лазурный круиз - незабываемое парусное приключение
Погрузитесь в мир ультрасовременной архитектуры Дубая на индивидуальном круизе. Вас ждут захватывающие виды и отдых на яхте
Начало: В порту Дубая
5 дек в 08:00
8 дек в 08:30
$600 за всё до 8 чел.
Прошлое и будущее Дубая: путешествие во времени
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Прошлое и будущее Дубая
Перенеситесь во времени: от первых поселений рыбаков до ультрасовременных небоскрёбов и парков. Узнайте контрасты Дубая
$229 за всё до 4 чел.
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
13 часов
114 отзывов
Круиз
Лучший выбор
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$75 за человека
У нас ещё много экскурсий в Дубае. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Дубае