Отправляйтесь в незабываемое путешествие из Дубая через Оман в живописный регион Мусандам на традиционном оманском дау.
Насладитесь панорамами Персидского залива, плаванием и снорклингом у острова Телеграф с обедом и напитками на борту.
Насладитесь панорамами Персидского залива, плаванием и снорклингом у острова Телеграф с обедом и напитками на борту.
Описание круизаТрансфер и путь в Оман Мы заберём вас в 6 утра из вашего отеля в Дубае, Шардже или Рас‑эль‑Хайме. Трансфер доставит вас через границу в гавань Хасаб, Оман. По пути наслаждайтесь живописными видами Персидского залива. Круиз по Мусандаму С порта начнётся круиз на традиционном оманском дау по живописному региону Хор-Шимм на полуострове Мусандам. Во время путешествия вы увидите прибрежные деревни и сможете наблюдать за дельфинами и другими морскими обитателями. Остров Телеграф и отдых Экскурсия включает остановку у острова Телеграф — исторического ретрансляционного пункта 1864 года. Здесь вы сможете купаться и заниматься снорклингом в кристально чистых водах. На борту подаются обед и прохладительные напитки. Снаряжение для снорклинга и полотенца предоставляются. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, шляпу от солнца и солнцезащитный крем.
- Не допускается: багаж или большие сумки, дроны, курение в автомобиле, употребление алкоголя и наркотиков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Побережье Персидского залива
- Гавань Хасаб
- Регион Хор-Шимм на полуострове Мусандам
- Остров Телеграф
Что включено
- Трансфер из отеля и обратно
- Визовые и выездные сборы
- Помощь на границе
- Посещение двух островов с остановками для водных развлечений
- Наблюдение за дельфинами
- Снаряжение для снорклинга, спасательные жилеты и полотенца
- Вкусный восточный обед
- Неограниченное количество безалкогольных напитков, воды и фруктов
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Алкогольные напитки (не предоставляются на борту)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт, солнцезащитные очки, шляпу от солнца и солнцезащитный крем
- Не допускается: багаж или большие сумки, дроны, курение в автомобиле, употребление алкоголя и наркотиков
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Владислава
15 янв 2025
Это был действительно незабываемый день. Я осталась очень довольна всеми активностями. Особая благодарность гиду Нандану — очень дружелюбный и внимательный человек, который отлично заботился о нас
А
Анастасия
27 мая 2024
Программа была просто замечательной — дружелюбный персонал, внимательное обслуживание, вкусная еда и невероятные пейзажи. Видеть дельфинов стоило каждой потраченной копейки. Моя дочь даже загорелась заняться снорклингом!
Е
Ева
21 мар 2024
Поездка была потрясающей: невероятные пейзажи, команда — очень доброжелательная и профессиональная, они предложили множество занятий. Мы оценили заботливое отношение к дельфинам, вкусную еду и приятного водителя. Всё было прекрасно организовано!
И
Илья
6 фев 2024
Всё прошло идеально! Трансфер с Нанданом был отличным — он заботился о нас как о родных. Мы увидели много дельфинов, плавали с рыбками, атмосфера на лодке была супер — доброжелательные
Входит в следующие категории Дубая
Похожие экскурсии из Дубая
Круиз
Лазурный круиз - незабываемое парусное приключение
Погрузитесь в мир ультрасовременной архитектуры Дубая на индивидуальном круизе. Вас ждут захватывающие виды и отдых на яхте
Начало: В порту Дубая
5 дек в 08:00
8 дек в 08:30
$600 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прошлое и будущее Дубая
Перенеситесь во времени: от первых поселений рыбаков до ультрасовременных небоскрёбов и парков. Узнайте контрасты Дубая
$229 за всё до 4 чел.
Круиз
Лучший выборМорской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Отправиться в султанат Оман и полюбоваться с воды местными фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
$75 за человека