Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Вы поднимитесь на борт лодки и совершите расслабляющий часовой круиз от пристани Дубая на закате или после наступления темноты. Это идеальный и доступный способ полюбоваться захватывающим видом на ночной город с воды.
Проведите время с семьей или друзьями, полюбуйтесь на Dubai Marina и JBR. Посмотрите на самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
Почувствуйте себя на красной ковровой дорожке с того момента, как сойдете на борт. Приготовьтесь увидеть культовые здания Дубая, освещенные после наступления темноты, и насладиться приятным бризом с открытой террасы.
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 87 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
6
3
–
2
–
1
–
П
Павел
8 дек 2022
Очень хороший тур, живой коллектив. Приготовьте свои камеры, наслаждайтесь видом и фотографируйте.
К
Карен
8 дек 2022
Хороший часовой круиз!
П
Полина
7 дек 2022
Блестящая поездка, очень хорошо организованная и с хорошим соотношением цены и качества. Персонал любезный и услужливый. Очень рекомендую эту поездку. Потрясающая компания и тур!
С
Сергей
7 дек 2022
Очень приятная поездка! Рекомендую. В следующий раз я бы заказал круиз с ужином.
И
Илья
7 дек 2022
Хорошая поездка вечером. Мы опаздывали из-за пробок, но яхта ждала нас 15 минут. Спасибо
А
Артур
7 дек 2022
Мне очень понравилась экскурсия! Персонал был дружелюбным, корабль не был переполнен, и вид был потрясающим. Период идеальный! Вы едете на закате и в конце тура можете полюбоваться небоскребами в темноте. Однако в следующий раз я бы лично выбрал тур с ужином.
О
Ольга
7 дек 2022
Приятная музыка и обстановка!
Е
Елена
7 дек 2022
Было очень приятно увидеть город с воды.
Д
Дмитрий
6 дек 2022
Хорошая поездка!
А
Алла
6 дек 2022
Прекрасный тур, чтобы увидеть пристань для яхт Дубая на закате. Отличный сервис на яхте, весь персонал дружелюбен. Мы видели удивительные виды. Я бы порекомендовал особенно вечерний тур, наблюдая, как Марина переходит от дневного света к ярко освещенным зданиям на закате.
К
Кристина
6 дек 2022
Хороший, тихий тур на лодке. Живописные виды зданий и гигантского колеса на закате.
С
Светлана
6 дек 2022
Было здорово! Марина Дубай выглядит потрясающе ночью.
А
Алексей
5 дек 2022
Отличный тур! Территория пристани очень большая. Атмосфера и вид отличные. Марина ночью прекрасна. Только будьте осторожны: если вы не любите открытое море или волны, вам, вероятно, следует воздержаться от этой поездки. Яхта выходит в открытое море. Отличная поездка с напитками и хорошей музыкой.
К
Катя
5 дек 2022
Фантастика!
А
Андрей
5 дек 2022
Морская прогулка по Дубай Марина была спокойной и красивой. На борту предлагали воду или сок. Команда была очень хорошей. Абсолютно отличное соотношение цены и качества. К сожалению, было предложено только время отправления в 18:30, и было еще светло (когда мы прибыли в Айн-Дубай), так что огни марины вспыхнули только в конце поездки. Рекомендую!