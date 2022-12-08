Часовой ночной круиз по гавани Айн

Оцените красоту района Дубай Марина ночью в ходе 1-часовго круиза

5
87 отзывов
Оцените красоту района Дубай Марина ночью в ходе 1-часовго круиза.

Полюбуйтесь захватывающей панорамой города и видом на колесо обозрения Айн с открытой палубы на верхнем уровне.

Приготовьтесь увидеть культовые здания Дубая, освещенные после наступления темноты, и насладиться приятным бризом с открытой террасы.
Часовой ночной круиз по гавани Айн
Часовой ночной круиз по гавани Айн
Часовой ночной круиз по гавани Айн
Часовой ночной круиз по гавани Айн
Часовой ночной круиз по гавани Айн
Часовой ночной круиз по гавани Айн
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
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Что вас ожидает 🤩

  • Dubai Marina
  • JBR
  • Колесо обозрения Ain Dubai
  • Культовые здания Дубая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Вы поднимитесь на борт лодки и совершите расслабляющий часовой круиз от пристани Дубая на закате или после наступления темноты. Это идеальный и доступный способ полюбоваться захватывающим видом на ночной город с воды.
Проведите время с семьей или друзьями, полюбуйтесь на Dubai Marina и JBR. Посмотрите на самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.
Почувствуйте себя на красной ковровой дорожке с того момента, как сойдете на борт. Приготовьтесь увидеть культовые здания Дубая, освещенные после наступления темноты, и насладиться приятным бризом с открытой террасы.

Важно знать:

Возьмите с собой:

паспорт или удостоверение личности.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги англоговорящего гида,
  • верхняя палуба под открытым небом,
  • туалет,
  • услуги капитана и команды,
  • охлажденная бутилированная вода,
  • тропические напитки.
  • бесплатный Wi-Fi на борту.

Туристы оплачивают самостоятельно:

еда и напитки.

Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги англоговорящего гида
  • Верхняя палуба под открытым небом
  • Туалет
  • Услуги капитана и команды
  • Охлажденная бутилированная вода
  • Тропические напитки
  • Бесплатный Wi-Fi на борту
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Marina Level, Al Majara - Al Hubob St-Dubai Marina
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 87 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
81
4
6
3
2
1
П
8 дек 2022
Очень хороший тур, живой коллектив. Приготовьте свои камеры, наслаждайтесь видом и фотографируйте.
К
8 дек 2022
Хороший часовой круиз!
П
7 дек 2022
Блестящая поездка, очень хорошо организованная и с хорошим соотношением цены и качества. Персонал любезный и услужливый. Очень рекомендую эту поездку. Потрясающая компания и тур!
С
7 дек 2022
Очень приятная поездка! Рекомендую. В следующий раз я бы заказал круиз с ужином.
И
7 дек 2022
Хорошая поездка вечером. Мы опаздывали из-за пробок, но яхта ждала нас 15 минут. Спасибо
А
7 дек 2022
Мне очень понравилась экскурсия! Персонал был дружелюбным, корабль не был переполнен, и вид был потрясающим. Период идеальный! Вы едете на закате и в конце тура можете полюбоваться небоскребами в темноте. Однако в следующий раз я бы лично выбрал тур с ужином.
О
7 дек 2022
Приятная музыка и обстановка!
Е
7 дек 2022
Было очень приятно увидеть город с воды.
Д
6 дек 2022
Хорошая поездка!
А
6 дек 2022
Прекрасный тур, чтобы увидеть пристань для яхт Дубая на закате. Отличный сервис на яхте, весь персонал дружелюбен. Мы видели удивительные виды. Я бы порекомендовал особенно вечерний тур, наблюдая, как Марина переходит от дневного света к ярко освещенным зданиям на закате.
К
6 дек 2022
Хороший, тихий тур на лодке. Живописные виды зданий и гигантского колеса на закате.
С
6 дек 2022
Было здорово! Марина Дубай выглядит потрясающе ночью.
А
5 дек 2022
Отличный тур! Территория пристани очень большая. Атмосфера и вид отличные. Марина ночью прекрасна. Только будьте осторожны: если вы не любите открытое море или волны, вам, вероятно, следует воздержаться от этой поездки. Яхта выходит в открытое море. Отличная поездка с напитками и хорошей музыкой.
К
5 дек 2022
Фантастика!
А
5 дек 2022
Морская прогулка по Дубай Марина была спокойной и красивой. На борту предлагали воду или сок. Команда была очень хорошей. Абсолютно отличное соотношение цены и качества. К сожалению, было предложено только время отправления в 18:30, и было еще светло (когда мы прибыли в Айн-Дубай), так что огни марины вспыхнули только в конце поездки. Рекомендую!
Ещё 72 отзыва

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