Что вас ждет

Вы поднимитесь на борт лодки и совершите расслабляющий часовой круиз от пристани Дубая на закате или после наступления темноты. Это идеальный и доступный способ полюбоваться захватывающим видом на ночной город с воды.

Проведите время с семьей или друзьями, полюбуйтесь на Dubai Marina и JBR. Посмотрите на самое большое в мире колесо обозрения Ain Dubai.

Почувствуйте себя на красной ковровой дорожке с того момента, как сойдете на борт. Приготовьтесь увидеть культовые здания Дубая, освещенные после наступления темноты, и насладиться приятным бризом с открытой террасы.

Важно знать:

Возьмите с собой:

паспорт или удостоверение личности.

В стоимость экскурсии включено:

услуги англоговорящего гида,

верхняя палуба под открытым небом,

туалет,

услуги капитана и команды,

охлажденная бутилированная вода,

тропические напитки.

бесплатный Wi-Fi на борту.

Туристы оплачивают самостоятельно:

еда и напитки.