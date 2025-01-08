Марвар — ваша команда гидов в Дубае

Провели экскурсии для 65 туристов

читать дальше ОАЭ — это не только Дубай, это Абу-Даби с возможностью покататься на Феррари в Ferrari Park, это Фуджейра со своим дайвингом, это Рас-эль-Хайма с гольф клубом Аль-Хамра, это Шарджа с большим выбором золотых украшений на Голубом рынке. Мы будем рады познакомить вас поближе с этой удивительной страной.

Здравствуйте! Я Марвар, представитель гидов в Дубае. Живу в ОАЭ 9 лет и влюблён в эту суперсовременную страну. Дубай — основный курортный эмират, который создан для осуществления ваших желаний. Но