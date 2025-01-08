Вы перенесётесь во времена, когда здесь только появились первые жилища рыбаков и искателей жемчуга.
Рассмотрите старинные дома, заглянете в ремесленные лавки, погуляете по атмосферным улочкам и восточному базару.
А после погрузитесь в мир ультрасовременного Дубая — с его искусственными островами, небоскрёбами, футуристическими парками развлечений и роскошными постройками.
Рассмотрите старинные дома, заглянете в ремесленные лавки, погуляете по атмосферным улочкам и восточному базару.
А после погрузитесь в мир ультрасовременного Дубая — с его искусственными островами, небоскрёбами, футуристическими парками развлечений и роскошными постройками.
Описание экскурсии
Старый Дубай
- Аль-Фахиди. В историческом квартале вы погуляете по старинным улочкам, увидите колоритные лавки и художественные галереи.
- Центр арабской каллиграфии. Здесь я познакомлю вас с традиционным видом изобразительного искусства.
- Деревня ловцов жемчуга и Деревня наследия. В одном из старейших районов Аль-Шиндага, расположенном в бухте Дубай-Крик, вы посетите два музея под открытым небом. Именно здесь появились первые жилища рыбаков и искателей жемчуга. Вы осмотрите традиционные дома из стволов и ветви пальмы. Увидите, как ещё совсем недавно здесь жили люди, и оцените контраст с современным Дубаем. А также заглянете в местные мастерские.
- Мадинат Джумейра. Вы погрузитесь в атмосферу Ближнего Востока в Арабской Венеции. И прогуляетесь по базару со множеством колоритных товаров.
- Обед в арабском ресторане (по желанию за доплату). Вы отведаете традиционные блюда в уютной атмосфере восточного гостеприимства.
Ультрасовременный Дубай
- Пальма Джумейра. Вы увидите знаменитый искусственный остров, напоминающий пальму с 16 листьями и полумесяцем вокруг них, и прикоснётесь к арабской роскоши.
- Aya Universe. Мы предложим вам посетить необычный футуристический парк развлечений. Комплекс разделен на 12 тематических зон — каждая из них переносит в разные миры новейших технологий. Здесь вы совершите путешествие среди звёзд, прогуляетесь по садам под сводами мерцающих деревьев, увидите разноцветную реку и уникальный водопад, который течёт снизу вверх.
- XLine Дубай Марина. Также вы сможете пролететь между небоскрёбами на одном самых быстрых и протяжённых зиплайнов в мире. Полёт проходит с соблюдением всех правил безопасности.
- Думай-Молл и Бурдж-Халифа. Кроме того, по вашему желанию мы отвезём вас в огромный торговый центр. Рядом с ним вы увидите шоу фонтанов и сверхвысотный небоскрёб, своеобразный город в городе — вы сможете подняться на смотровую площадку с потрясающим видом на Дубай.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Деревня ловцов жемчуга и Деревня наследия в пятницу и субботу работают с 15:00.
Что входит в стоимость
- Трансфер на комфортабельном автомобиле из вашей гостиницы в Дубае или у морского круизного терминала и обратно.
- Прохладительные напитки в авто.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Подъём на смотровую Бурдж-Халифы — $51-194 за взрослого в зависимости от времени и пакета, $41-194 за ребёнка.
- Парк развлечений Aya Universe — $27 за человека.
- Обед в традиционном арабском ресторане — от $17, в зависимости от заказа.
- Зиплайн — $177 за взрослого (от 17 до 65 лет), $136 за ребёнка (от 12 до 16 лет).
- Трансфер из любого аэропорта Дубая — $60, из Шарджи или Аджмана — $100; Умм-эль-Кайвайна, Рас-эль-Хаймы, Фуджейры или Абу-Даби — $150.
Правила скоростного спуска на зиплайне
- Вес — от 50 до 100 кг, рост — не ниже 130 см, возраст — от 12 до 65 лет.
- Не допускаются беременные женщины, а также люди с травмами и в нетрезвом состоянии.
- Обувь должна быть закрытой. Волосы нужно тщательно зачесать, серьги, браслеты, подвески, часы и другие украшения необходимо снять. В юбках, платьях и шлёпках к полёту не допустят.
Опции
- Мы можем провести экскурсию для компании больше 5 человек — детали уточняйте в переписке к заказу.
- Маршрут можно скорректировать, добавив в программу Дубайскую Рамку, Парк цветов, Парк бабочек, Музей будущего, смотровую Palm Tower, парк развлечений Global Village и другие объекты.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марвар — ваша команда гидов в Дубае
Провели экскурсии для 65 туристов
Здравствуйте! Я Марвар, представитель гидов в Дубае. Живу в ОАЭ 9 лет и влюблён в эту суперсовременную страну. Дубай — основный курортный эмират, который создан для осуществления ваших желаний. НоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alena
8 янв 2025
Экскурсия получилась отличная. Гид Шухрат заранее с нами связался,приехал вовремя, сразу уточнил все пожелания и составил маршрут с их учётом. Смог оперативно достать билеты на смотровую площадку, подсказывал лайфхаки для туристов,чтобы выгодно и хорошо отдохнуть. Спасибо за отличный день, очень насыщенно и интересно.
Валентина
2 янв 2025
Были на обзорной экскурсии по Дубаю. Понравилось, что в индивидуальной программе мы вместе с экскурсоводом могли выбирать локации и время, которое мы потратим на каждую. Шухрат дал ценные советы касательно наших предстоящих поездок и экскурсий, помог сэкономить))
Интересно было послушать про жизнь в Эмиратах изнутри, узнать бытовые нюансы, которые не увидишь, слушая «приглаженные» туристические экскурсии.
Дубай прекрасен!
Интересно было послушать про жизнь в Эмиратах изнутри, узнать бытовые нюансы, которые не увидишь, слушая «приглаженные» туристические экскурсии.
Дубай прекрасен!
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