Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура

Индивидуальная экскурсия в Дубае

Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом пору + встретить закат в горах

ОАЭ — это не только технологичные мегаполисы посреди пустыни и роскошь. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в не самые известные, но живописные и исторические места.

Вы оцените и старинную архитектуру — мечеть Аль Бадья, крепость 16 века, и горные пейзажи, виды на океан. Ещё мы прогуляемся по улочкам Хор-Факкана — жизнь тут совсем иная, нежели в Дубае и Абу-Даби!
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
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Описание

Что вас ожидает

Мечеть Шейха Заеда в Фуджейре. Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны. Вы насладитесь османской архитектурой, увидите ценнейшие виды мрамора и камня, привезённых со всех сторон света.

Мечеть Аль Бадия. Переместимся на 5 столетий назад и увидим самую старую действующую мечеть ОАЭ. Она датируется 16 веком, а её архитектура уникальна — специалисты до сих пор спорят, к какому стилю она принадлежит. Также осмотрим фортификационные сооружения времён португальского владычества в регионе, и поговорим о том, как оно повлияло на территорию.

Старинная крепость. Продолжим наше путешествие в прошлое и отправимся в одну из старейших крепостей ОАЭ, датируемую 16 веком. И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе!

Старый город Хор-Факкан. После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак. Пройдёмся по традиционному рынку, посмотрим на жизнь местных жителей — вы узнаете, чем их образ жизни отличается от образа жизни в мегаполисах.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле из Дубая и обратно. Начало экскурсии из других эмиратов и из отдалённых районов Дубая обсуждается отдельно.
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 13 лет

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед (можем заехать в традиционный ресторан эмиратской или йеменской кухни)
  • Кофе и другие напитки в кофейне

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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