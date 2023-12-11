Побывать в древнейшей мечети, городке Хор-Факкан, средневековом пору + встретить закат в горах
Вы оцените и старинную архитектуру — мечеть Аль Бадья, крепость 16 века, и горные пейзажи, виды на океан. Ещё мы прогуляемся по улочкам Хор-Факкана — жизнь тут совсем иная, нежели в Дубае и Абу-Даби!
дек
дек
дек
дек
дек
дек
дек
даты
Описание
Что вас ожидает
Мечеть Шейха Заеда в Фуджейре. Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны. Вы насладитесь османской архитектурой, увидите ценнейшие виды мрамора и камня, привезённых со всех сторон света.
Мечеть Аль Бадия. Переместимся на 5 столетий назад и увидим самую старую действующую мечеть ОАЭ. Она датируется 16 веком, а её архитектура уникальна — специалисты до сих пор спорят, к какому стилю она принадлежит. Также осмотрим фортификационные сооружения времён португальского владычества в регионе, и поговорим о том, как оно повлияло на территорию.
Старинная крепость. Продолжим наше путешествие в прошлое и отправимся в одну из старейших крепостей ОАЭ, датируемую 16 веком. И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе!
Старый город Хор-Факкан. После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак. Пройдёмся по традиционному рынку, посмотрим на жизнь местных жителей — вы узнаете, чем их образ жизни отличается от образа жизни в мегаполисах.
Организационные детали
- Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа
- В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле из Дубая и обратно. Начало экскурсии из других эмиратов и из отдалённых районов Дубая обсуждается отдельно.
- Программа будет интересна взрослым и детям старше 13 лет
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед (можем заехать в традиционный ресторан эмиратской или йеменской кухни)
- Кофе и другие напитки в кофейне
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Дубае
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.