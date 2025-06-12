Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Исследуйте нетронутую природу и древнюю архитектуру ОАЭ. Откройте для себя мечети, крепости и живописные виды на Индийский океан
Путешествие по ОАЭ предлагает уникальную возможность увидеть не только современные мегаполисы, но и исторические места. В программе посещение мечети Шейха Заеда в Фуджейре, старинной мечети Аль Бадия и крепости 16 века. Вы насладитесь видами на горы и океан, а также погрузитесь в атмосферу старого города Хор-Факкан.
Прогулка по улочкам и традиционному рынку позволит почувствовать местный колорит и попробовать эмиратские сладости
Мечеть Шейха Заеда в Фуджейре. Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны. Вы насладитесь османской архитектурой, увидите ценнейшие виды мрамора и камня, привезённых со всех сторон света.
Мечеть Аль Бадия. Переместимся на 5 столетий назад и увидим самую старую действующую мечеть ОАЭ. Она датируется 16 веком, а её архитектура уникальна — специалисты до сих пор спорят, к какому стилю она принадлежит. Также осмотрим фортификационные сооружения времён португальского владычества в регионе и поговорим о том, как оно повлияло на территорию.
Старинная крепость. Продолжим наше путешествие в прошлое и отправимся в одну из старейших крепостей ОАЭ, 16-го столетия. И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе!
Старый город Хор-Факкан. После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак. Пройдёмся по традиционному рынку, посмотрим на жизнь местных жителей — вы узнаете, чем их образ жизни отличается от образа жизни в мегаполисах.
Организационные детали
Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа
В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле из Дубая и обратно. Начало экскурсии из других эмиратов и из отдалённых районов Дубая обсуждается отдельно.
Программа будет интересна взрослым и детям старше 13 лет
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
Обед (можем заехать в традиционный ресторан эмиратской или йеменской кухни)
Кофе и другие напитки в кофейне
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1359 туристов
Моя жизнь тесно связана с Римом — городом, в который я влюбилась ещё в детстве. Со временем эта любовь стала делом моей жизни: сегодня я показываю Рим и делюсь с читать дальшеуменьшить
путешественниками его атмосферой и секретами.
Мои прогулки — это не экскурсии в привычном смысле. Это лёгкие, атмосферные встречи с Римом: с кофе у барной стойки, тихими двориками, интригующими историями и ощущением dolce far niente — умением наслаждаться моментом.
Гости часто говорят, что я «профессионально влюбляю в Рим» — и для меня это лучшая похвала.
Параллельно я развиваю авторские маршруты на Востоке — в том числе в ОАЭ, где мои программы реализуют коллеги-гиды. Это путешествия для тех, кто хочет увидеть страну глубже и выйти за рамки стандартных маршрутов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алена
Спасибо огромное Тимуру! Классная экскурсия, побывали практически во всех Эмиратах + заехали в Оман. Как такое возможно?)) узнаете на экскурсии) а так же посетите красивейшую мечеть в Фуджейре, ни чем не уступающую мечети в Абу-Даби, но без толп туристов и сможете увидеть самое древнее здание в Эмиратах. Так что рекомендую
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M
Marina
Тимур! Благодарим за предоставленную возможность прикоснутся к ночному Дубаи. Восторг и очарование! Вы самый лучший гид! Буду всем рекомендовать 🙏🍀
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