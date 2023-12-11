ОАЭ — это не только технологичные мегаполисы посреди пустыни и роскошь. Чтобы убедиться в этом, мы отправимся в не самые известные, но живописные и исторические места. Вы оцените и старинную архитектуру — мечеть Аль Бадья, крепость 16 века, и горные пейзажи, виды на океан. Ещё мы прогуляемся по улочкам Хор-Факкана — жизнь тут совсем иная, нежели в Дубае и Абу-Даби!

Описание

Что вас ожидает

Мечеть Шейха Заеда в Фуджейре. Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны. Вы насладитесь османской архитектурой, увидите ценнейшие виды мрамора и камня, привезённых со всех сторон света.

Мечеть Аль Бадия. Переместимся на 5 столетий назад и увидим самую старую действующую мечеть ОАЭ. Она датируется 16 веком, а её архитектура уникальна — специалисты до сих пор спорят, к какому стилю она принадлежит. Также осмотрим фортификационные сооружения времён португальского владычества в регионе, и поговорим о том, как оно повлияло на территорию.

Старинная крепость. Продолжим наше путешествие в прошлое и отправимся в одну из старейших крепостей ОАЭ, датируемую 16 веком. И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе!

Старый город Хор-Факкан. После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак. Пройдёмся по традиционному рынку, посмотрим на жизнь местных жителей — вы узнаете, чем их образ жизни отличается от образа жизни в мегаполисах.

Организационные детали

Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа

В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле из Дубая и обратно. Начало экскурсии из других эмиратов и из отдалённых районов Дубая обсуждается отдельно.

Программа будет интересна взрослым и детям старше 13 лет

Дополнительные расходы (по желанию)