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Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура

Исследуйте нетронутую природу и древнюю архитектуру ОАЭ. Откройте для себя мечети, крепости и живописные виды на Индийский океан
Путешествие по ОАЭ предлагает уникальную возможность увидеть не только современные мегаполисы, но и исторические места. В программе посещение мечети Шейха Заеда в Фуджейре, старинной мечети Аль Бадия и крепости 16 века. Вы насладитесь видами на горы и океан, а также погрузитесь в атмосферу старого города Хор-Факкан.

Прогулка по улочкам и традиционному рынку позволит почувствовать местный колорит и попробовать эмиратские сладости
5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникальных мечетей
  • 🏰 Исторические крепости
  • 🌄 Живописные горные пейзажи
  • 🌊 Виды на Индийский океан
  • 🛍️ Традиционный рынок Хор-Факкана
  • ☕ Кофе с видом на закат
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура
Открывая ОАЭ: Индийский океан, горы и старинная архитектура

Что можно увидеть

  • Мечеть Шейха Заеда
  • Мечеть Аль Бадия
  • Старинная крепость
  • Старый город Хор-Факкан

Описание экскурсии

Мечеть Шейха Заеда в Фуджейре. Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны. Вы насладитесь османской архитектурой, увидите ценнейшие виды мрамора и камня, привезённых со всех сторон света.

Мечеть Аль Бадия. Переместимся на 5 столетий назад и увидим самую старую действующую мечеть ОАЭ. Она датируется 16 веком, а её архитектура уникальна — специалисты до сих пор спорят, к какому стилю она принадлежит. Также осмотрим фортификационные сооружения времён португальского владычества в регионе и поговорим о том, как оно повлияло на территорию.

Старинная крепость. Продолжим наше путешествие в прошлое и отправимся в одну из старейших крепостей ОАЭ, 16-го столетия. И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе!

Старый город Хор-Факкан. После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак. Пройдёмся по традиционному рынку, посмотрим на жизнь местных жителей — вы узнаете, чем их образ жизни отличается от образа жизни в мегаполисах.

Организационные детали

  • Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа
  • В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле из Дубая и обратно. Начало экскурсии из других эмиратов и из отдалённых районов Дубая обсуждается отдельно.
  • Программа будет интересна взрослым и детям старше 13 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед (можем заехать в традиционный ресторан эмиратской или йеменской кухни)
  • Кофе и другие напитки в кофейне

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1359 туристов
Моя жизнь тесно связана с Римом — городом, в который я влюбилась ещё в детстве. Со временем эта любовь стала делом моей жизни: сегодня я показываю Рим и делюсь с
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путешественниками его атмосферой и секретами. Мои прогулки — это не экскурсии в привычном смысле. Это лёгкие, атмосферные встречи с Римом: с кофе у барной стойки, тихими двориками, интригующими историями и ощущением dolce far niente — умением наслаждаться моментом. Гости часто говорят, что я «профессионально влюбляю в Рим» — и для меня это лучшая похвала. Параллельно я развиваю авторские маршруты на Востоке — в том числе в ОАЭ, где мои программы реализуют коллеги-гиды. Это путешествия для тех, кто хочет увидеть страну глубже и выйти за рамки стандартных маршрутов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Алена
Спасибо огромное Тимуру!
Классная экскурсия, побывали практически во всех Эмиратах + заехали в Оман. Как такое возможно?)) узнаете на экскурсии) а так же посетите красивейшую мечеть в Фуджейре, ни чем не уступающую мечети в Абу-Даби, но без толп туристов и сможете увидеть самое древнее здание в Эмиратах. Так что рекомендую
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
Спасибо огромное Тимуру!
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M
Тимур! Благодарим за предоставленную возможность прикоснутся к ночному Дубаи.
Восторг и очарование!
Вы самый лучший гид!
Буду всем рекомендовать 🙏🍀
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