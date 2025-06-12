Путешествие по ОАЭ предлагает уникальную возможность увидеть не только современные мегаполисы, но и исторические места. В программе посещение мечети Шейха Заеда в Фуджейре, старинной мечети Аль Бадия и крепости 16 века. Вы насладитесь видами на горы и океан, а также погрузитесь в атмосферу старого города Хор-Факкан. Прогулка по улочкам и традиционному рынку позволит почувствовать местный колорит и попробовать эмиратские сладости

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мечеть Шейха Заеда в Фуджейре. Начнём наше путешествие от одной из новейших мечетей страны. Вы насладитесь османской архитектурой, увидите ценнейшие виды мрамора и камня, привезённых со всех сторон света.

Мечеть Аль Бадия. Переместимся на 5 столетий назад и увидим самую старую действующую мечеть ОАЭ. Она датируется 16 веком, а её архитектура уникальна — специалисты до сих пор спорят, к какому стилю она принадлежит. Также осмотрим фортификационные сооружения времён португальского владычества в регионе и поговорим о том, как оно повлияло на территорию.

Старинная крепость. Продолжим наше путешествие в прошлое и отправимся в одну из старейших крепостей ОАЭ, 16-го столетия. И насладимся видом на город и закатом с высоты, попивая кофе!

Старый город Хор-Факкан. После заката переместимся на улочки Хор-Факкана, чтобы попробовать эмиратские сладости и выпить чай карак. Пройдёмся по традиционному рынку, посмотрим на жизнь местных жителей — вы узнаете, чем их образ жизни отличается от образа жизни в мегаполисах.

Организационные детали

Дорога в одну сторону займёт 1,5–2 часа

В стоимость включён трансфер на комфортабельном автомобиле из Дубая и обратно. Начало экскурсии из других эмиратов и из отдалённых районов Дубая обсуждается отдельно.

Программа будет интересна взрослым и детям старше 13 лет

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)