С борта современной яхты вы увидите знаменитые небоскрёбы, самое большое колесо обозрения в мире, остров Пальму и легендарный 7-звёздочный отель Бурдж-эль-Араб. Будем двигаться в вашем темпе и, если захотите, остановимся, чтобы вы искупались в открытой воде.
Описание экскурсии
Организационные детали
- Мы предложим вам напитки.
- На яхте есть открытые и закрытые зоны, зоны для сна, туалет, душевая, спасательные жилеты.
- С вами будут опытный капитан и обслуживающий персонал.
- Прогулку можно организовать без доплаты для большего количества человек — до 15.
- С собой нельзя брать животных.
- В случае плохой погоды мы предложим отменить или перенести прогулку.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Дубай Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммад — ваша команда гидов в Дубае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1193 туристов
С 2009 года я живу в ОАЭ и показываю эту страну путешественникам со всего мира. Я и моя команда гидов обладаем большим опытом и знаниями, стараемся сделать каждую экскурсию особенной и незабываемой. С нами вы сможете по-настоящему окунуться в атмосферу Востока и узнать больше об истории и традициях Арабских Эмиратов, попробуете традиционную кухню региона и познакомитесь с жизнью местных!
