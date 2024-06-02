Речные прогулки в Дубае

Найдено 16 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Дубае на русском языке, цены от $39, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз по Дубай Марине с ужином
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2 часа
34 отзыва
Незабываемый круиз по Дубай Марине с ужином и живой музыкой
Погрузитесь в атмосферу роскоши на круизе по Дубай Марине. Вас ждёт ужин на борту традиционной лодки доу и живое музыкальное сопровождение
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
$50 за человека
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Прогулка на VIP-яхте по Дубаю с купанием и рыбалкой: эксклюзивный отдых
Вас ждет незабываемое путешествие на двухпалубной яхте по волнам Персидского залива с купанием и рыбалкой. Эксклюзивный отдых для вас и ваших близких
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
$565 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
🛥 На яхте
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
2 часа
22 отзыва
Незабываемая групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
Парус, солнце и свежий ветер ждут вас в Дубае! Проведите 2 часа, наслаждаясь красотами Бурдж-Халифы и урбанистическими пейзажами с воды
Начало: В Мина Рашид Марине
Расписание: ежедневно в 08:00, 10:30, 15:00 и 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$80 за человека
Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
Круиз
10 часов
16 отзывов
Групповой круиз на традиционном арабском корабле Доу
Погрузитесь в красоту Аравийской Норвегии на традиционном арабском корабле Доу. Вас ждут шикарные пейзажи, вкусный обед и активные развлечения
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$75 за человека
Ужин и вечернее шоу на катамаране
Билеты
2 часа
8 отзывов
Ужин с вечерним шоу на катамаране в Дубае: незабываемый вечер
Проведите волшебный вечер на борту роскошного катамарана, наслаждаясь ужином и живым вокалом
Начало: На катамаране Alexandra Sea Lounge
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 21:00
10 июня в 21:00
11 июня в 21:00
$50 за билет
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
3 отзыва
Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
Насладитесь незабываемым вечерним круизом в Дубае. Ужин, шоу-программа и панорамы ночного города ждут вас на борту катамарана
Начало: В Дубай Марине
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$39 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте
Прокатиться на роскошной яхте, искупаться в Персидском заливе и полюбоваться Пальмовым островом
Начало: На причале Дубай Марина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
700$630 за всё до 15 чел.
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
🛥 На яхте
Групповая
3 часа
8 отзывов
На люксовой суперъяхте - групповая прогулка со всеми удовольствиями
Побывайте на роскошной суперъяхте в Дубае! Вечеринка, бассейн, панорамы небоскрёбов и вкусная еда ждут вас на борту
Начало: В Dubai Harbour
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00, 17:00 и 21:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$165 за человека
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Круиз
10 часов
4 отзыва
К скалам Омана на традиционной лодке. Групповой круиз
Отправиться на доу в живописные места для купания, снорклинга и других активностей
Начало: У вашего отеля
Расписание: в будние дни в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$105 за человека
Дубай: прогулка на роскошной яхте
🛥 На яхте
Круиз
2 часа
4 отзыва
Дубай: прогулка на роскошной яхте
Индивидуальный морской круиз на современной белоснежной яхте
Начало: У вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 08:30
$550 за всё до 6 чел.
Глубоководная рыбалка в Дубае
🚤 На катере
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Глубоководная рыбалка в Дубае: эксклюзивное приключение на море
Погрузитесь в мир морской рыбалки в Дубае. Комфортабельный катер, профессиональное оборудование и впечатляющий улов ждут вас
Начало: В любом отеле Дубая
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
$500 за всё до 6 чел.
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
🚤 На катере
Мини-группа
1.5 часа
4 отзыва
Прогулка на скоростном катере по Дубаю
Увидеть город с воды, рассекая волны на скоростном катере
Начало: На Dubai Marina Promedade
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$55 за человека
Водные гонки на Jet Car Dubai
Индивидуальная
30 минут
Водные гонки на Jet Car в Дубае: адреналин и скорость на воде
Почувствуйте скорость и мощь водных суперкаров Jet Car в Дубае. Управление доступно каждому, а впечатления останутся навсегда
Начало: В Jumeirah
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$250 за всё до 2 чел.
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
🚤 На катере
Индивидуальная
5 часов
На катере по Dubai Water Canal (билеты включены)
Увидеть город-феномен с лучшего ракурса и узнать о нём самое важное
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $290 за всё до 10 чел.
Вейкбординг в Дубае
Индивидуальная
1 час
Вейкбординг в Дубае
Открыть для себя новый вид активного отдыха и покорить на доске воды Персидского залива
Начало: В районе Дубай Марины
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$200 за всё до 5 чел.
Вечерняя прогулка на парусной яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на парусной яхте
Полюбоваться закатом и ночными огнями Дубая с воды под бокал просекко
Начало: На Мина Рашид Марина
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$275 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
    Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)
  • К
    Кристина
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)
    Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!Отличная морская прогулка!
  • Ю
    Юлия
    30 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа
    Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) оченьАнтон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень
  • A
    Alexander
    27 мая 2024
    Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой
    За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,
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    под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине.

  • Е
    Елена
    26 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.
  • В
    Валерий
    25 мая 2024
    Ужин и вечернее шоу на катамаране
    Прекрасная прогулка. Отличные виды. Вкусный ужин. Приятный вокал исполнительницы в живом звуке. Рекомендуем!!!
  • С
    Светлана
    22 мая 2024
    Круиз по Дубай Марине с ужином
    Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)
    Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее
  • А
    Ангелина
    18 мая 2024
    Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
    Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге. На кораблике нас ждал
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    очень приветливый и заботливый персонал с улыбчивым штурманом! Гид Руслан чутко и внимательно руководил организационными моментами, стараясь увлечь каждого! Приятный, с хорошим чувством юмора, может поддержать душевную беседу и ответить на интересующие вопросы👍Спасибо всем огромное за настроение и отличные фото на память👍 Меня еще музыка порадовала, спасибо за релакс и за встряску!!!

    Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге
  • Э
    Элина
    18 мая 2024
    Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
    Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было одно из лучших наших
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    решений. Антон оказался очень приветливым, внимательным гидом, с ним было очень интересно и комфортно на протяжении всей экскурсии. Он так любит то, чем занимается, что эта любовь передаётся окружающим. Мы плавали в открытом море под легким ветерком, наслаждались видами, слушали интересный рассказ гида, прокатились на сапах. Время летело незаметно, но Антон никуда не спешил, позволяя нам полностью насладиться нашей экскурсией. Однозначно будем рекомендовать друзьям! Большое спасибо!!!

    Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было
  • К
    Камиль
    14 мая 2024
    Ужин и вечернее шоу на катамаране
    Отличный вариант проведения вечера, будь то со второй половинкой или с друзьями (конкретно мы были с друзьями) Отличный сервис, невероятно вкусная еда 2 часов абсолютно достаточно чтобы классно провести время
    Отличный вариант проведения вечера, будь то со второй половинкой или с друзьями (конкретно мы были с друзьями)Отличный вариант проведения вечера, будь то со второй половинкой или с друзьями (конкретно мы были с друзьями)Отличный вариант проведения вечера, будь то со второй половинкой или с друзьями (конкретно мы были с друзьями)Отличный вариант проведения вечера, будь то со второй половинкой или с друзьями (конкретно мы были с друзьями)Отличный вариант проведения вечера, будь то со второй половинкой или с друзьями (конкретно мы были с друзьями)

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «Речные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Круиз по Дубай Марине с ужином
  2. Прогулка на VIP-яхте по Дубаю - с купанием или рыбалкой
  3. Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай
  4. Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено)
  5. Ужин и вечернее шоу на катамаране
Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Дубай-Марина
  2. Бурдж-Халифа
  3. Самое главное
  4. Пальма Джумейра
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Парк цветов
  10. Атлантис
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в июне 2024
Сейчас в Дубае в категории "Речные прогулки" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 39 до 630 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Экскурсии на русском языке в Дубае (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 16 экскурсий на 2024 год по теме «Речные прогулки», 149 ⭐ отзывов, цены от $39. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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