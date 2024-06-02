Ю Юлия Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой Супер! Еда вкусная, разнообразная, прогулка приятная, персонал очень вежливый. Организатору рекомендую скидывать фото локации для клиентов)

К Кристина Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай Отличная морская прогулка! Антон очень внимательный и заботливый к своим гостям. Плавали с маленьким ребенком, прошло достаточно комфортно Только в следующий раз возьмем индивидуальную прогулку) рекомендую!)

Ю Юлия Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай Антон - самый ответственный, внимательный и заботливый организатор из всех, с кем я когда-то взаимодействовала!) очень красивая яхта и сама прогулка на закате, потрясающее купание в море с видом на Бурдж-Халифа

A Alexander Вечерний круиз в Дубае с ужином и шоу-программой читать дальше под аудиторию, даже русская есть. Шоу-программа состоит из одного танцовщика каких-то национальных танцев, но мне она и не нужна была. Катают по Марине. За эти деньги - все хорошо, еды достаточно, пиво и коктейли продают по адекватной для Дубая цене. Музыка играет разная,

Е Елена Круиз по Дубай Марине с ужином Были с сыном 18 лет. Все очень понравилось. Прекрасный кораблик и отличный маршрут. Еда вкусная, всем хватило ☺️ есть время и возможность сделать фото.

В Валерий Ужин и вечернее шоу на катамаране Прекрасная прогулка. Отличные виды. Вкусный ужин. Приятный вокал исполнительницы в живом звуке. Рекомендуем!!!

С Светлана Круиз по Дубай Марине с ужином Виды с кораблика красивые, сам кораблик весьма подуставший и не убрано, берите верхнюю палубу, там поаккуратнее, но как и писали выше прохладно, лучше захватить кофточку. Пледов нет. Ужин так себе, да поесть можно, но выборочно прям)

А Ангелина Морской круиз на полуострове Мусандам (всё включено) читать дальше очень приветливый и заботливый персонал с улыбчивым штурманом! Гид Руслан чутко и внимательно руководил организационными моментами, стараясь увлечь каждого! Приятный, с хорошим чувством юмора, может поддержать душевную беседу и ответить на интересующие вопросы👍Спасибо всем огромное за настроение и отличные фото на память👍 Меня еще музыка порадовала, спасибо за релакс и за встряску!!! Поездка с самого начала доставляла удовольствие, нас максимально оперативно старались забрать, чтобы не задерживать в дороге. На кораблике нас ждал

Э Элина Групповая прогулка на парусной яхте с видами на Дубай читать дальше решений. Антон оказался очень приветливым, внимательным гидом, с ним было очень интересно и комфортно на протяжении всей экскурсии. Он так любит то, чем занимается, что эта любовь передаётся окружающим. Мы плавали в открытом море под легким ветерком, наслаждались видами, слушали интересный рассказ гида, прокатились на сапах. Время летело незаметно, но Антон никуда не спешил, позволяя нам полностью насладиться нашей экскурсией. Однозначно будем рекомендовать друзьям! Большое спасибо!!! Это было незабываемое путешествие! Нам удалось спонтанно забронировать прогулку менее чем за сутки, но это было одно из лучших наших