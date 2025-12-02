Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу Дубая, начиная с живописного острова Bluewaters и колеса обозрения Ain Dubai, а затем посетите Palm Jumeirah и Мадинат Джумейра.



Мы также остановимся у Музея Будущего и Рамки Дубая, завершая экскурсию у Бурдж Халифа и поющих фонтанов у Dubai Mall, где пройдет завораживающее шоу воды и света.

Elena Ваш гид в Дубае Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 5 часов Размер группы 1-5 человек $250 за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Погружение в Дубай: Экскурсия по Главным Достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Дубая — города, где высокие технологии, архитектурные шедевры и восточная роскошь слились воедино. Экскурсия начинается на живописном острове Bluewaters с колесом обозрения Ain Dubai, откуда открывается невероятная панорама города. Далее мы посетим легендарный остров Palm Jumeirah и Мадинат Джумейра, наслаждаясь атмосферой традиционной арабской архитектуры. Затем мы отправимся в Музей Будущего, символизирующий инновации и прогресс, и сделаем остановку у Рамки Дубая, откуда открываются виды на старый и новый Дубай. Мы также посетим инсталляцию «Крылья Мексики», ставшую символом свободы, и завершение экскурсии у Бурдж Халифа, самой высокой башни мира. Кульминацией станет фотостоп у поющих фонтанов у Dubai Mall, где вечером проходит завораживающее шоу воды, света и музыки, ставя красивую финальную точку нашего путешествия.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату