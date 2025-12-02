Погрузитесь в атмосферу Дубая, начиная с живописного острова Bluewaters и колеса обозрения Ain Dubai, а затем посетите Palm Jumeirah и Мадинат Джумейра.
Описание экскурсииПогружение в Дубай: Экскурсия по Главным Достопримечательностям Погрузитесь в атмосферу Дубая — города, где высокие технологии, архитектурные шедевры и восточная роскошь слились воедино. Экскурсия начинается на живописном острове Bluewaters с колесом обозрения Ain Dubai, откуда открывается невероятная панорама города. Далее мы посетим легендарный остров Palm Jumeirah и Мадинат Джумейра, наслаждаясь атмосферой традиционной арабской архитектуры. Затем мы отправимся в Музей Будущего, символизирующий инновации и прогресс, и сделаем остановку у Рамки Дубая, откуда открываются виды на старый и новый Дубай. Мы также посетим инсталляцию «Крылья Мексики», ставшую символом свободы, и завершение экскурсии у Бурдж Халифа, самой высокой башни мира. Кульминацией станет фотостоп у поющих фонтанов у Dubai Mall, где вечером проходит завораживающее шоу воды, света и музыки, ставя красивую финальную точку нашего путешествия.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Bluewaters Island и Ain Dubai
- Мадинат Джумейра (арабская Венеция)
- Отель Парус (Burj Al Arab)
- Музей будущего
- Рамка Дубая
- Крылья Мексики
- Бурдж Халифа
- Фонтаны Дубай Молла
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт, водитель
- Вода
Что не входит в цену
- Входные билеты на достопримечательности
Место начала и завершения?
Ваш отель в Дубае
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
