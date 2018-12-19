Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай (Dubai).

Благодаря нашей программе вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством и совершите круиз на кораблике по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь панорамой города.

В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум (входные билеты не включены в цену экскурсии), поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa.

Входные билеты в аквариум и на смотровую площадку Бурдж-Халифа не включены в стоимость этой экскурсии. Вы можете посетить их в рамках расширенной экскурсии, которая включает посщение аквариума или смотровой площадки Бурдж-Халифа (смотрите раздел "Похожие экскурсии" в правой части этой страницы или в каталоге).