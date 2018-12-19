Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом

Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная

4.7
3 отзыва
Формат экскурсии: смешанная - автобусная, пешеходная, с катанием на кроблике. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

Продолжительность экскурсии, указанная на сайте, не включает время в дороге до Дубая (Dubai) из других регионов. Для ускорения сбора отелей гостей к главному автобусу могут подвозить дополнительные машины.

Время в пути до Дубая (Dubai) из эмиратов Аджман (Ajman), Шарджа (Sharjah) может составить до 1 часа в одну сторону.
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом
Обзорная экскурсия по современному Дубаю с круизом

Что вас ожидает 🤩

  • Отель Бурдж-аль-Араб
  • Арабский рынок Мадинат-Сук
  • Пальма Джумейра
  • Бурдж-Халифа (снаружи)
  • Дубай-Молл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Во время данной программы вы познакомитесь с главными достопримечательностями самого шикарного и ультрасовременного города Ближнего Востока, туристическим бриллиантом – Дубай (Dubai).

Благодаря нашей программе вы сможете увидеть главные достопримечательности этого фантастического города: знаменитый отель Burj Al Arab, восьмое чудо света – искусственный остров Palm Jumeirah; посетите современный арабский рынок Souk Madinat Jumeirah, который очарует своим восточным гостеприимством и совершите круиз на кораблике по рукотворному каналу Дубай Марина, наслаждаясь панорамой города.

В завершении программы вы отправитесь в самый большой торговый центр в мире The Dubai Mall, в котором увидите знаменитый аквариум (входные билеты не включены в цену экскурсии), поющие фонтаны и сделаете красивые фотографии на фоне самого высокого сооружения в мире Burj Khalifa.

Входные билеты в аквариум и на смотровую площадку Бурдж-Халифа не включены в стоимость этой экскурсии. Вы можете посетить их в рамках расширенной экскурсии, которая включает посщение аквариума или смотровой площадки Бурдж-Халифа (смотрите раздел "Похожие экскурсии" в правой части этой страницы или в каталоге).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Круиз на кораблике по марине Дубай
Что не входит
  • Питание на кораблике во время круиза. Входные билеты на башню Бурдж-Халифа. Входные билеты в аквариум
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, Суббота в 14:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
О
19 дек 2018
Экскурсия понравилась, все организованно, вежливо и интересно. Отдельное спасибо гиду Нелли, приятно провели время.
С
29 ноя 2018
В целом нормальная экскурсия, охватили все основные достопримечательности.
Но долго собирали всех по отелям.
I
28 июня 2017
Экскурсия оставила положительные впечатления. Особенно понравилась гид Нелля.

Минус: некоторые туристы опаздывали на общую встречу минут на 20, что очень сильно напрягало, т к были с маленькими детьми.

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