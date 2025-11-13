Вечерний круиз по Дубай Марине на дау с ужином и живой программой

читать дальше

воспользоваться трансфером. В заказе место отправления трансфера указано как огромное пятно, размером с квартал, никаких точных адресов и времени выезда. ТРИ ДНЯ пытался получить информацию о ьоансфоре, как им воспользоваться!!! Но так и не получил никакой обратной связи!!! Писал смс, звонил, отравлял письма на адреса электронной почты по которой прислали билеты и в другой адрес, указанный на официальном сайте, как в прорву(((Наш подход! Продали и трава не расти. Прогулка понравилась, кораблик небольшой, на в хорошем состоянии, шведский стол вполне хороший! Так же была программа развлечений, понравилась! Но спутников 8 пользоваться больше нет желания!!! На корабль еле успели, добирались с пересадками, а на сам причал довольно далеко шли пешком, так как на развязке строительные работы, такси там взять нет возможности…. Еле успели, да и причал найти не просто, даже персонал причалов, у которого мы спрашивали куда идти, указывали в разные стороны…. Там тих корабликов большое множество, так что заказать можно уже в отеле, у Вашего гида. Там все понятно, гид всегда был на связи, сообщал время выезда, когда мы заказывали другие экскурсии, в фойе всегда ждали водители заранее и уже встречали нас прямо при выходе.