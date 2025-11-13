Вечерний круиз по Дубай Марине на дау с ужином и живой программой

Отправьтесь в романтический вечерний круиз по Дубай Марине на традиционном судне дау. Насладитесь ужином, живой музыкой и видами города, окутанного тысячами огней. Этот вечер подарит вам незабываемые впечатления и великолепные фото.
Описание круизаВолшебный вечер в Дубай Марине Совершите круиз по Дубай Марине и насладитесь завораживающим видом на небоскрёбы, отели и ярко подсвеченные башни. С палубы открываются удивительные панорамы современной архитектуры — Дубай предстанет перед вами в сиянии огней и отражений. Ужин и развлечения на борту Отправляйтесь в путешествие на традиционном арабском судне дау, где вас ждут комфорт, стиль и изысканная кухня. Побалуйте себя блюдами интернационального меню и насладитесь живыми выступлениями — от музыкальных номеров до культурных танцевальных шоу. Во время плавания подготовьте камеру — перед вами будут открываться идеальные пейзажи для фото на фоне Персидского залива. Этот круиз подарит расслабление, атмосферу восточной романтики и снимки, которые будут напоминать о тёплом вечере в Дубае. Важная информация:
- Что взять с собой: камеру, чтобы запечатлеть лучшие моменты круиза.
- Не допускается: детские коляски, нескладные и электрические инвалидные коляски, алкоголь, наркотики и большие сумки.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дубай Марина
- Айн Дубай
- Персидский залив
Что включено
- Безалкогольные напитки
- Ужин «шведский стол»
- Сок, арабская кахва и финики, вода
- Развлекательные шоу
Что не входит в цену
- Трансфер
- Алкогольные напитки
Место начала и завершения?
34WQ+4FJ Дубай - Объединенные Арабские Эмираты
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа 45 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Михаил
13 ноя 2025
Добрый день. Хотелось бы рассказать, что прогулка была хорошей и все понравилось, но…. Забронировал экскурсию, оплатил её сразу, ещё из России. По приезду в Дубай понял, что добираться далеко, лучше
У
Ульяна
28 мар 2025
Еда была вкусной — классические блюда, которые обычно подают на шведском столе. Шоу очень понравилось, все были невероятно дружелюбны. Некоторые напитки оплачиваются отдельно, но об этом заранее предупреждают, так что можно решить, брать их или нет. Прогулка на лодке была отличной. За такую цену — это мероприятие, которое точно стоит посетить!
С
Савелий
27 ноя 2024
Хорошо)
И
Иван
25 июн 2024
Приятный вечер!
Входит в следующие категории Дубая
