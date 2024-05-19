Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае

Совершите путешествие по удивительным, сияющим садам, звёздным просторам и рекам соединяющим бесконечность.

Станьте свидетелем новой реальности и позвольте себе раствориться в ней, плывя по течению и наслаждаясь новыми впечатлениями.
4.5
2 отзыва
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание билета

Что вас ожидает: Уникальный развлекательный комплекс Aya Universe — это новое, неизведанное место в Дубае, где при помощи бесчисленных интерактивных инсталляций можно погрузиться в глубину удивительных миров, спрятанных за тёмным, таинственным небосводом, созданных для общения с природной красотой таинственного космоса. Основные тематические зоны комплекса: Aurora, The Source, Drift, The Pool и Flora. Важная информация:
  • Aya Universe открыт с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00 и с пятницы по субботу с 10:00 до 24:00. Последний вход разрешен за час до закрытия.
  • Посетителям не рекомендуется приносить с собой еду и напитки.

Aya Universe открыт с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00 и с пятницы по субботу с 10:00 до 12:00. Последний вход разрешен за час до закрытия.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Входной билет в Aya Universe
Что не входит в цену
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Когда и как рано покупать?
Когда: Aya Universe открыт с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00 и с пятницы по субботу с 10:00 до 12:00. Последний вход разрешен за час до закрытия.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Билет с открытой датой. Билет действителен в течение 30 дней с момента покупки
  • Aya Universe открыт с воскресенья по четверг с 10:00 до 22:00 и с пятницы по субботу с 10:00 до 24:00. Последний вход разрешен за час до закрытия
  • Посетителям не рекомендуется приносить с собой еду и напитки
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
1
И
19 мая 2024
N
18 мая 2024
Очень красивые локации для фото. Билеты оплатила через СБЕРБАНК онлайн, потом их прислали на почту. Очень удобно.

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