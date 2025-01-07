выставка – экскурсии в Дубае

Найдено 3 экскурсии в категории «выставка» в Дубае на русском языке, цены от $9. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Всемирная ярмарка Global Village
Пешая
9 отзывов
7 часов
Билеты
Всемирная ярмарка Global Village
Начало: Global Village
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
24 янв в 16:00
$9 за билет
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Пешая
11 отзывов
2 часа
Билеты
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
Garden Glow в Дубае
Пешая
2 часа
Билеты
Garden Glow в Дубае
Начало: Zabeel Park, Дубай
Расписание: Время работы: ежедневно с 16:00 до 23:00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $20.50 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наташа
    7 января 2025
    Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
    Все понравилось
  • T
    Tatyana
    15 декабря 2024
    Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
    Купили здесь билеты на шоу AYA Universe. Их скинули быстро, в течение нескольких часов. Хорошо то, что в билете открытая
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    дата и можно сходить в любое время. На входе билеты просканировали, проблем не возникло. Здорово, что получилось оплатить российской картой. Приложение отличное и очень удобное!

  • S
    Salima
    15 сентября 2024
    Всемирная ярмарка Global Village
    очень колоритно и интересно, много локаций для фото

Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «выставка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Дубае
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Всемирная ярмарка Global Village
  2. Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
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Какие места ещё посмотреть в Дубае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Пальма Джумейра
  2. Дубай-Марина
  3. Бурдж-Халифа
  4. Самое главное
  5. Отель Парус
  6. Дубай молл
  7. Мечеть шейха Зайда
  8. Бурдж-эль-Араб
  9. Атлантис
  10. Музей Будущего
Сколько стоит экскурсия по Дубаю в январе 2025
Сейчас в Дубае в категории "выставка" можно забронировать 3 экскурсии от 9 до 33. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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