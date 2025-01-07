7 часов
Билеты
Всемирная ярмарка Global Village
Начало: Global Village
Расписание: Каждый день
Завтра в 16:00
24 янв в 16:00
$9 за билет
2 часа
Билеты
Параллельные миры: шоу Aya Universe в Дубае
Начало: 1-й этаж ТЦ WAFI, Oud Metha Road, Дубай, ОАЭ
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$33 за билет
2 часа
Билеты
Garden Glow в Дубае
Начало: Zabeel Park, Дубай
Расписание: Время работы: ежедневно с 16:00 до 23:00.
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $20.50 за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ННаташа7 января 2025Все понравилось
- TTatyana15 декабря 2024Купили здесь билеты на шоу AYA Universe. Их скинули быстро, в течение нескольких часов. Хорошо то, что в билете открытая
- SSalima15 сентября 2024очень колоритно и интересно, много локаций для фото
Ответы на вопросы от путешественников по Дубаю в категории «выставка»
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Сколько стоит экскурсия по Дубаю в январе 2025
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